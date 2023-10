Zapasy

Nabór dla dzieci do sekcji zapaśniczej

Poniedziałek, 16 października 2023 r. 22:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia Fight Club ogłasza nabór do zapaśniczej sekcji Legii Warszawa, dla dzieci od rocznika 2012 wzwyż. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i czwartki o godzinie 16:30. Kontakt telefoniczny pod numerem 22 529-87-24. Dołącz do naszej sekcji, która trenuje przy ul. Łazienkowskiej 6a.