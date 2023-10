Zakaz wyjazdowy do Mostaru

Komisja Dyscyplinarna UEFA ukarała Legię Warszawa kwotą 15 tys. euro oraz zakazem sprzedaży biletów dla kibiców na najbliższy mecz wyjazdowy. To kara za zakłócenie porządku przez fanów gości przed rozpoczęciem ostatniego meczu z AZ. To tylko część decyzji po meczu AZ z Legią. Osobne dochodzenie trwa w sprawie incydentów, które miały miejsce po meczu. Przypomnijmy, że wówczas policja aresztowała dwóch zawodników Legii - Josue i Radovana Pankova.

Ljak Legia - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl łefa M.A.F.I.A. odpowiedz

Piotr Woźniak - 1 godzinę temu, *.rima-tde.net Co do uefy to kolejna paranoja i skandal. Stronniczość, obłuda i podwójne standary, równi i równiejsi. Duck uefa. A co do holendrów to już wkrótce dostaną znowu kolejne kary. Nie od nas żeby było jasne, ale je dostaną je napewno. Największe będą na ich własne życzenie. Szczególnie od tych bardziej opalonych holendrów. Szkoda tylko że spadną one na wszystkich , bo tam też są normalni zwykli i często niezadowoleni ludzie z tego co sie dzieje. odpowiedz

Ja tylko zapytam - 1 godzinę temu, *.. Czyli, skoro jest kara za zdarzenia przed meczem, to za to co po meczu też będą… To chyba na 5 lat holendów wywalą z pucharów… Tak? odpowiedz

Jony - 1 godzinę temu, *.a1.net Bożeeeeee…

I tak jadę odpowiedz

jpp - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mam pytanko. Jaka karę otrzymał West Ham za bestialski atak rodzin piłkarzy na kibiców Alkmar? odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Dokładnie to napisałem pod którymś z artykułów o skandalu,że UEFA ukarze Legię a nie AZ. No i proszę nie pomyliłem się. odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czyli ? Może pani Agnieszka Holland nakręci jakiś filmik który przedstawi jak nasze bestie , fanatycy , kibole , łobuzy , bandyci są agresywni w Holandii jacy są straszni , by można było zakazac wstępu na wszystkie obiekty sportowe wszystkim Polakom nie ważne czy 5 latek czy 65 latek . Pozdro odpowiedz

D=F - 1 godzinę temu, *.chello.pl Duck Uefa odpowiedz

lucho _83 - 1 godzinę temu, *.datapacket.com D(F)uck UEFA!!!! odpowiedz

Czwarty Pasek Na Dresie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl A jaka kara dla az SS alkmar????? odpowiedz

Single malt - 1 godzinę temu, *.wawtel.pl A jakżeby inaczej??? Nie wiem śmiać się, czy płakać? Fakt, że z naszej strony ktoś tam chyba nie dopilnował ustaleń odnośnie przyjazdu kibiców Legii. Ale też AŻ startuje w rozgrywkach i oświadcza, ze nie jest w stanie przyjąć kibiców drużyny przeciwnej??? No jakieś jaja!!! Nie wpuszczać ich do Polski absolutnie!!! odpowiedz

Fishcom - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jaja……. odpowiedz

LOL - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Skandal to mało powiedziane odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.aster.pl Przeciez nie bylo zadnego zaklocania porzadku, lol. odpowiedz

Kaktus - 2 godziny temu, *.centertel.pl Hehe mówiłem.... w kolejnym komunikacie uniewinnią AZ... odpowiedz

tommy - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl @Kaktus : albo dadza jakies smieszne kary odpowiedz

KOSA1982 - 2 godziny temu, *.centertel.pl F...K UEFA odpowiedz

Danie(L) - 2 godziny temu, *.plus.pl Ja wiedziałem, że tak będzie. Za cały ten skandal odpowie Legia Warszawa, jak zwykle. Nie pamiętam kiedy w tego typu sporach UEFA stanęła po stronie jakiegokolwiek polskiego klubu. odpowiedz

