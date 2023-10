Informator

Dziś zapisy do Wrocławia!

Poniedziałek, 16 października 2023 r. 10:07 Redakcja

W sobotę, 21 października czeka nas wyjazd do Wrocławia na mecz ze Śląskiem. Kibice Legii otrzymali aż 3400 biletów i trwa mobilizacja, by wykorzystać całą pulę i powtórzyć wyjazd z grudnia 2019 roku, kiedy to na meczu we Wrocławiu stawiło się 3421 osób.



Zapisy na wyjazd prowadzone będą dziś (16 października) w godzinach 18-20 w Źródełku. Cena za przejazd w obie strony pociągiem specjalnym, wraz z biletem na mecz, wynosi 170 złotych. Dzieci i młodzież do 18 roku życia płacą tylko 50 złotych. Przy zapisach należy podać imię, nazwisko i PESEL.









Nieznani Sprawcy przygotowali szybki poradnik, dla tych, którzy chcą jechać, a mają jakieś wątpliwości:



1. Chciałbym pojechać na mecz Legii do Wrocławia 21.10, jak to zrobić?

Odpowiedź: Musisz pojechać do Źródełka w poniedziałek w godzinach 18:00 - 20:00.



2. Gdzie jest Źródełko? Czy chodzi o Źródło Sanu?

Odpowiedź: Chodzi o legendarny Bar Kawowy Źródełko - al. Tomasza Hopfera 11, 00-459 Warszawa



3. Przychodzę tam. Uśmiecham się. Oznajmiam, że chciałbym pojechać na wyjazd. Czy to wszystko?

Odpowiedź: Prawie. Musisz podać dane - imię, nazwisko, pesel.



4. Ile ja za to zapłacę i czemu tak tanio?

Odpowiedź: Na miejscu przekazujesz pieniądze w gotówce- jak masz 18 lat lub mniej-jedynie 50zł. Jak jesteś starszy to 170zł.



5. Dzięki temu będę mógł pojechać wesołym pociągiem specjalnym do Wrocławia i co więcej nim wrócić. Czy w tej cenie dostanę też bilet na mecz?

Odpowiedź: Tak.



6. Czy teraz, gdy jestem już zapisany, mogę z niecierpliwością wyczekiwać wyjazdu i śpiewać sobie "nie poddawaj się" w tramwaju?

Odpowiedź: Oczywiście!



7. A skąd się dowiem z którego toru i jakiego peronu odjedzie nasz pociąg? I z jakiego dworca?

Odpowiedź: Na stornie legioniści.com pojawi się rozkład kiedy pociąg jedzie, kiedy wraca i tak dalej.



8. 21.10 jadę do Wrocławia. Czy będę to wspominał całe życie?

Odpowiedź: zapewne tak.



No, to wszystko macie wytłumaczone. Namawiajcie niezdecydowanych. Do zobaczenia!