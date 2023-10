Futsal

Widzew Łódź 6-3 Legia Warszawa

Niedziela, 22 października 2023 r. 21:57 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 7. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała na wyjeździe z Widzewem Łódź 3-6. Do przerwy legioniści przegrywali 2-3. Kolejne spotkanie rozegrają 28 października o godz. 18 z Clearexem Chorzów.



W 3. minucie bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Maciej Pikiewicz po dwójkowej akcji z Michałem Klausem. 10 minut później Mykyta Storożuk stanął przed doskonałą okazją na pokonanie bramkarza, jednak uderzył prosto w niego. To jednak gospodarze wyrównali na 1-1. Daniel Krawczyk walczył przy linii bocznej z przeciwnikiem, zbiegł do koła i z ostrego kąta skierował piłkę do siatki. W 11. minucie Tomasz Warszawski wpadł na Norberta Dregiera, sędzia nie miał wątpliwości i wskazał na rzut karny. Do bramki wszedł Ignacio Casillas, jednak nie zdołał obronić. Chwilę później było już 3-1. Po indywidualnym błędzie i dobrej akcji gospodarzy do bramki trafił Willy May. W 14. minucie na 3-2 strzelił Andre Luiz. Po wycofaniu piłki z rzutu rożnego Luiz skutecznie uderzył z dystansu. Na 20 sekund przed końcem Daniel Krawczyk spudłował przedłużony rzut karny. Do przerwy Widzew prowadził więc 3-2.



W 24. minucie indywidualną akcją, zakończoną trafieniem, popisał się Miłosz Krzempek. Chwilę później w poprzeczkę uderzył Krawczyk. W odpowiedzi w słupek trafił Rui Pinto. W 39. minucie urazu doznał Nuno Chuva. Zawodnik Legii mocno wykręcił staw skokowy podczas lądowania po wyskoku i musiał opuścić boisko. Swoich szans próbowali Davidson Silva i Andre Luiz, ale świetnie spisywał się bramkarz Widzewa albo uderzenia były niecelne. To widzewiacy zdobyli kolejnego gola po tym, jak goście popełnili błąd. Trener Legii zdecydował się na wycofanie golkipera. Zaowocowało to utratą kolejnej bramki dosłownie kilka sekund później. W 46. minucie na 6-3 strzelił Davidson Silva.



Widzew Łódź 6-3 (3-2) Legia Warszawa

0-1 - 2:20 Maciej Pikiewicz

1-1 - 09:09 Daniel Krawczyk

2-1 - 10:47 Daniel Krawczyk (k)

3-1 - 11:25 Willy May

3-2 - 14:00 Andre Luiz

4-2 - 23:18 Miłosz Krzempek

5-2 - 33:51 Hugo Freitgas

6-2 - 34:07 Michał Marciniak

6-3 - 35:36 Davidson Silva



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 10. Rui Pinto, 97. Davidson Silva, 34. Nuno Chuva

rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 11. Sergio Monteiro, 17. Maciej Pikiewicz, 19. Adam Grzyb, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski



Widzew: 1. Dariusz Słowiński, 7. Jefferson Ortiz, 10. Daniel Krawczyk, 27. Kamil Kucharski, 14. Michał Marciniak

rezerwa: 77. Kamil Izbiański, 8. Miłosz Krzempek, 9. Willy May, 11. Norbert Dregier, 17. Kristian Medon, 20. Iuri Portugal, 35. Hugo Freitgas



żółte kartki: Słowiński - Luiz, Pinto, Chuva, Warszawski



