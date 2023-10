Stal Ostrów Wielkopolski 71-53 Legia Warszawa

+ dodaj komentarz

- 11 minut temu, *.orange.pl

@Egon: Rywale nauczyli się Marcela. Wiedzą że nie trafia trójek więc nie ma sensu go pilnować przy rzucie za 3pkt. Jak ma piłkę to rywale ustawiają się bliżej obręczy, tak że nawet w promieniu 1 m nie ma obok niego gracza. Jak trafi nawet 1 trójkę na 5 rzutów to nic się nie dzieje.



Ale akurat ta skuteczność była znana przed transferem. Jakby miał Marcel rzut to nie wróciłby z Hiszpanii do PLK. Obrońcą ma szansę być najlepszym w lidze. Ale okrągłe 0 asyst na 30 minut rozgrywającego to żenada totalna.





Co gorsza Pipes i Vital też beznadziejnie za 3pkt, więc schemat gry Kamykowej z rzucaniem za 3pkt nie wypali przy tym składzie.



Rozgrywający potrzebny prawdziwy i trener przez duże T również.



I jeszcze Wyka co on dziś zagrał to parodia totalna - 14 minut na parkiecie -18 pkt



Stal jakby chciała to spokojnie by mogła mecz wygrać 40 pkt dziś.

