Najliczniejszy ligowy wyjazd legionistów - 3421 fanów we Wrocławiu

Poniedziałek, 16 października 2023 r. 18:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com

8 grudnia 2019 roku zanotowaliśmy nasz najliczniejszy jak dotąd wyjazd do Wrocławia i jednocześnie najliczniejszy ligowy wyjazd w ogóle. W sektorze gości na wrocławskim stadionie pojawiło się wówczas 3421 legionistów. Liczba robi wrażenie, bo na żaden inny stadion nie udało się nam otrzymać tylu biletów, a warto dodać, że wówczas chętnych do wyjazdu było jeszcze więcej.



Trzeba przyznać, że działacze Śląska, pomimo niezadowolenia policji, nie robili żadnych problemów z przyznaniem nam maksymalnej liczby biletów na ten wyjazd. Organizacja przejazdu tak licznej grupy wcale nie należała do łatwych. Ostatecznie do stolicy Dolnego Śląska podróżowaliśmy dwoma pociągami specjalnymi, 18 autokarami i sporą liczbą fur. Start poszczególnych "specjali" był skoordynowany tak, by uniknąć tłoku przy wejściu. Kiedy więc fani z pierwszego pociągu kończyli wchodzić na stadion, podjechało ok. 1000 kolejnych osób ze "specjala" numer dwa, później zaś na miejsce dotarła grupa podróżująca transportem kołowym. Mobilizacja legionistów miała wpływ na zainteresowanie meczem również po stronie WKS-u. Wrocławianie przybyli na stadion w 32 tys. osób, czyli zdecydowanie lepiej niż na wszystkie spotkania sezonu 2019/20.



Na trybunach miał miejsce niezapomniany pokaz ultras z obu stron. Aby odpowiednio skoordynować doping 3,5-tysięcznej grupy, zabraliśmy na ten wyjazd własne nagłośnienie, a rytm wybijały tego wieczora cztery bębny. Na wyjście piłkarzy zaprezentowaliśmy pierwszą oprawę - białe kartoniki na czerwonym i zielonym tle utworzyły napis "CWKS". Jeszcze w pierwszej połowie na trybunie odpalonych zostało kilkadziesiąt rac, tworzących eLkę w kółeczku.



Później przyszedł czas na choreografię Śląska - pośród flag na kijach odpalili race i ognie wrocławskie, a także konkretne fajerwerki. Jako że te wybuchały tuż nad boiskiem, sędzia zmuszony był do przerwania meczu, a kiedy wybuchy nie ustawały dłuższą chwilę, spiker zaczął straszyć walkowerem. Po 12-minutowej przerwie mecz został wznowiony.



Na koniec pierwszej połowy w sektorze gości rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca planszę znaną z polskiej telewizji lat '80 "Przerwa techniczna". Chwilę później odpaliliśmy czarne świece dymne, ognie wrocławskie oraz race. W drugiej połowie skoncentrowaliśmy się już na głośnym dopingu i fantastycznej zabawie bez koszulek, której na pewno sprzyjał korzystny wynik - nasi piłkarze wygrali 3-0.



Liczymy, że nie mniej efektownie zaprezentujemy się w najbliższą sobotę, kiedy również spodziewany jest bardzo liczny wyjazd fanatyków z Łazienkowskiej do Wrocławia, a Śląsk wyprzedał już wszystkie wejściówki na swoje trybuny.



Zapisy na wyjazd prowadzone będą dzisiaj w godzinach 18-20 w Źródełku. Osoby do 18 roku życia za wyjazd zapłacą tylko 50 złotych (bilet + przejazd pociągiem specjalnym w dwie strony), pozostali - 170 zł.