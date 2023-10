Koszykówka

Legia Warszawa 87-67 Arka Gdynia

Sobota, 28 października 2023 r. 17:21 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 6. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała na Bemowie z Arką Gdynia 87-67. Jest to trzecia wygrana podopiecznych Wojciecha Kamińskiego w szóstym ligowym meczu w tym sezonie.



Pierwsza kwarta spotkania miała dwie fazy. Legioniści wyszli na prowadzenie 4-0, ale brak koncentracji i proste straty sprawiły, że Arka zanotowała serię 13 punktów z rzędu, wykorzystując przede wszystkim swoją najgroźniejszą broń, jaką jest szybki atak. Zieloni Kanonierzy wrócili na dobre tory przede wszystkim dzięki skuteczności zza łuku Arica Holmana i Shawna Pipesa Jr. Ten pierwszy popisał się trzema „trójkami” z rzędu doprowadzając do remisu. Pipes był natomiast najskuteczniejszym legionistą w pierwszej kwarcie (8 punktów). Do końca pierwszej kwarty legionistom udało się osiągnąć pięciopunktową przewagę.









W drugiej kwarcie Legia zagrała w bardzo zróżnicowany i efektywny sposób. Dzięki dobrej defensywie szybko drugi i trzeci faul „złapał” środkowy Arki Adrian Bogucki, przez co został ściągnięty na ławkę. Zieloni Kanonierzy więcej swoich akcji kończyli pod koszem, a bardzo dobrze funkcjonowała współpraca Grzegorza Kulki z Josipem Sobinem. Swoje punkty dorzucił Christian Vital, a ozdobą akcji obronnych był efektowny blok Dariusza Wyki na Adamie Hrycaniuku. Arka w ataku pozycyjnym była zupełnie pogubiona. Legioniści napędzali się z każdą akcją i wygrali drugą kwartę 24:8 po efektownym rzucie Vitala tuż przed końcową syreną, schodząc na przerwę z przewagą 21 punktów.



Trzecia część meczu rozpoczęła się od efektownego „alley oopa” Raya Cowelsa i Holmana, a następnie dwóch skutecznych akcji pod koszem zakończonych przez Sobina. Zieloni Kanonierzy poczuli się w tym momencie zbyt pewnie, pozwalając Arce na kilka szybkich akcji ofensywnych, a 25-punktowe prowadzenie zostało przez rywali zniwelowane do 12 „oczek”. Bezpieczną przewagę pozwoliła zachować „trójka” Pipesa Jr, ale gdynianie po raz kolejny przycisnęli i na nieco ponad 2. minuty przed ostatnią kwartą było 61-50 dla Legii. Wtedy celnie za trzy rzucił Marcel Ponitka, a gospodarze ostatecznie schodzili na przerwę przed ostatnią kwartą z wynikiem 67-52.



Ostatnia odsłona meczu rozpoczęła się od celnych rzutów osobistych Vitala, ale później do głosu znów doszli goście. Ich grę ofensywną ciągnął w pojedynkę Andrzej Pluta, Przez kilka minut oglądaliśmy bardzo chaotyczną, przerywaną faulami grę z obydwu stron. Zespół trenera Kamińskiego długo utrzymywał bezpieczną przewagę w okolicach 15 punktów, ale arkowcy zmniejszyli straty do 9 „oczek” na 2 minuty i 16 sekund przed końcową syreną. Po przerwie na żądanie dla trenera Kamińskiego rzut wolny wykorzystał Ponitka, następnie za trzy punkty trafił Vital, a przewagę z powrotem do 15 punktów powiększył Michał Kolenda. Arka wiedząc, że nie ma szans na wygraną zupełnie odpuściła ostatnie sekundy, dzięki czemu Zieloni Kanonierzy zakończyli spotkanie zwycięstwem 87-67.



Teraz przed zespołem Wojciecha Kamińskiego mecz 3. kolejki FIBA Europe Cup z rumuńskim CSM Oradea (1 listopada, godz. 19, hala przy ul. Obrońców Tobruku 40, transmisja na sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport). Trzy dni później, 4 listopada o godz. 15.30 legioniści podejmą Twarde Pierniki Toruń (godz. 15.30). Bilety na obydwa spotkania można kupować na eBilet.pl.



PLK: Legia Warszawa 87-67 Arka Gdynia

kwarty: 24-19, 24-8, 19-25, 20-15



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

1. C. Vital 18 (3)

2. S. Pipes Jr 17 (4)

35. A. Holman 13 (2)

8. J. Sobin 12

23. M. Kolenda 9 (1)

---

42. M. Ponitka 10 (1)

18. R. Cowels III 8 (2)

4. M. Wieluński 0

6. F. Maciejewski 0

14. G. Kulka 0

15. A. Linowski 0

91. D. Wyka 0



Arka Gdynia [punkty, (celne za trzy)]

0. A. Pluta 26 (4)

11. G. Kamiński 14 (1)

32. A. Bogucki 9

28. P. Żołnierewicz 6

77. J. Szumert 6

---

3. M. Wilczek 2

7. K. Gordon 2

34. A. Hrycaniuk 2

2. K. Marchewka 0

21. M. Nagel 0

8. N. Czoska -

33. S. Kenić -



Komisarz: P. Gulak-Lipka

Sędziowie: P. Pastusiak, T. Szczurewski, A. Krzemień



Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz