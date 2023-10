Kibice Stali Mielec przyjadą na Ł3 autokarami

Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w marcu tego roku, Stal stawiła się w 200 osób z pięcioma flagami. Swój najliczniejszy wyjazd do Warszawy zaliczyli w listopadzie 2021 roku, kiedy przyjechali siedmioma autokarami w 527 osób, wspierani przez Sandecję (48) i Czarnych Jasło (18). Biorąc pod uwagę przeciętną frekwencję wyjazdową Stali podczas ostatniego wyjazdu pociągiem specjalnym do Łodzi, gdzie ponadto mogli liczyć na dofinansowanie wyjazdu przez zarząd klubu, nie należy spodziewać się rekordowego wyjazdu w ich wykonaniu. Mecz Legia - Stal rozegrany zostanie w niedzielę, 29 października o 15:00.

Kibice Stali Mielec organizują wyjazd autokarowy na spotkanie ligowe z Legią, które rozegrane zostanie w niedzielę, 29 października przy Łazienkowskiej. Osoby, które zapiszą się na wyjazd do 23 października, zapłacą za przejazd w obie strony wraz z biletem na mecz - 130 złotych. Ci, którzy zapiszą się na wyjazd później - o 20 złotych więcej.

