Hokej

Wyniki młodych legionistów w Nowym Targu i Zgierzu

Wtorek, 17 października 2023 r. 09:14 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Młodzieżowy zespół hokejowej Legii z rocznika 2012 (i młodsi) wziął udział w kwalifikacjach do turnieju o Puchar Niepodległości. Legioniści w ostatni weekend w Zgierzu pokonali Stoczniowca Gdańsk 10-3, Sokoły Toruń 2-1 (po rzutach karnych) oraz również po rzutach karnych zwyciężyli z Bombersami Malbork 10-9. Porażka w ostatnim spotkaniu turnieju z ŁKH Łódź 2-9 sprawiła, że legionistom zabrakło do awansu do turnieju głównego dwóch punktów. Awans wywalczyły Sokoły Toruń i ŁKS Łódź.



Klasyfikacja końcowa:

1. Sokoły Toruń 10 pkt., br. 23-8

2. ŁKH Łódź 9 pkt., 40-13

3. AH Legia Warszawa 7 pkt., 24-22

4. Stoczniowiec Gdańsk 3 pkt., 20-38

5. Bombers Malbork 1 pkt., 17-43



Z kolei drużyna żaków młodszych Legii Warszawa wystartowała w turnieju im. Żołnierzy Wyklętych w Nowym Targu, gdzie zajęła miejsce czwarte. Legioniści przegrali z Podhalem Nowy Targ 3-14, Naprzodem Janów 0-3 i PCHL Select 2-10. W meczu o 3. miejsce, hokeiści Legii zmierzyli się ponownie z Naprzodem Janów, tym razem remisując, po regulaminowym czasie gry, 5-5. W serii rzutów karnych Naprzód zwyciężył 2-1. W finale Select pokonał po rzutach karnych Podhale.