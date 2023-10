Koszykówka

Zapowiedź meczu ze Stalą Ostrów

Piątek, 20 października 2023 r. 11:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W sobotę koszykarzy Legii Warszawa czeka trudne wyjazdowe spotkanie ligowe. Chociaż Stal Ostrów Wlkp. nie zaczęła najlepiej sezonu 2023/24, przed własną publicznością zawsze jest niezwykle groźna, a w tym sezonie obie wygrane zaliczyła właśnie we własnej hali.



Stal po zdobyciu brązowego medalu w minionych rozgrywkach, nie zdecydowała się na start w europejskich pucharach. W klubie postanowiono skupić się na rozgrywkach krajowych. W zespole doszło do kilku zmian. Jedną z ważniejszych była rezygnacja trenera Urbana z Jakuba Garbacza - dotychczas jednej z najważniejszych postaci w polskiej rotacji Stali. Udało się jednak zachować sporą część kadry. Nowe kontrakty podpisali Damian Kulig, Ojars Silins, Aigars Skele, a na koniec - po niełatwych negocjacjach, również podkoszowy z Czarnogóry - Nemanja Durisić.



Ponadto dokonano wzmocnień trzema graczami znanymi na naszym rynku, ograniczając tym samym ryzyko błędu. Na pozycję 3 pozyskano Michała Chylińskiego, który w ostatnich sezonach grał w Astorii Bydgoszcz, a minione rozgrywki spędził w Czarnych Słupsk. Do rywalizacji z Damianem Kuligiem na "piątce" sprowadzono Krzysztofa Sulimę, który po dwóch sezonach w Zastalu, w ostatnim roku reprezentował barwy Spójni. W Stargardzie nie pograł jednak zbyt długo - po kilkunastu spotkaniach, pod koniec grudnia zeszłego roku zerwał więzadła krzyżowe i ostatnie miesiące spędził na żmudnej rehabilitacji. Sulima jeszcze nie wrócił do gry i w sobotę również nie zobaczymy go w kadrze Stali.







W Ostrowie Wlkp. zakontraktowano także 30-letniego skrzydłowego Davida Brembly'ego, który na polskich parkietach występował przez dwa sezony w drużynie Zastalu oraz wcześniej w Treflu, po czym na ostatni sezon przeniósł się do francuskiej ekstraklasy, do JDA Dijon. Wraz z tym klubem występował m.in. w BCL. Ten doświadczony zawodnik jest obecnie bardzo ważnym ogniwem zespołu i może liczyć na większą rolę niż w Dijon. W dotychczasowych spotkaniach Brembly w ciągu 27,5 min. zdobywa 10.8 pkt. na mecz i trafia 38.5% rzutów za 3. Na pozycjach 2-4 może występować mierzący 204 centymetry Litwin, Arunas Mikalauskas, który w ostatnich latach występował w na Litwie, Holandii (LWD Basket, Feyenoord i ZZ Leiden), a sezon 2022/23 spędził w niemieckiej Bundeslidze w Merlins Crailsheim.



Drugim nowym rozgrywającym jest 24-letni Amerykanin, Rodney Chatman, dla którego jest to drugi sezon w Europie. Pierwszy spędził w duńskim Team Fog Naestved, gdzie notował 19.1 pkt. i 4.3 as. na mecz i wywalczył wicemistrzostwo kraju. W Stali zdobywa na razie 13.3 pkt. na mecz, ale dość przeciętnie rzuca z dystansu (5/19 prób za 3).



Stal niespodziewanie sezon rozpoczęła od wybitnie słabego występu przeciwko Dzikom - w hali Koło najbliższy rywal Legii przegrał z beniaminkiem 65:86. Później przyszła wysoka (+29) wygrana z Czarnymi, a następnie porażka w Stargardzie (-3). Tej "Stalówka" doznała w kontrowersyjnych okolicznościach - zanim gospodarze trafili zwycięską "trójkę", sędziowie nie odgwizdali ewidentnego faulu taktycznego Damiana Kuliga. W ostatni weekend Stal pokonała na własnym parkiecie Arkę (+10). Najlepszym strzelcem ostrowian jest Aigars Skele, notujący 17.5 pkt. na mecz, a powyżej 12 punktów w każdym meczu notują również Rodney Chatman, Damian Kulig i Ojars Silins.



Legia po słabym początku sezonu, w ostatnim tygodniu wygrała dwa mecze, co na pewno będzie miało wpływ na psychikę drużyny. Legioniści najpierw zwyciężyli Spójnię na trudnym terenie w Stargardzie, później zaś wysoko pokonali na własnym parkiecie Kataję Joensuu, na inaugurację rozgrywek FIBA Europe Cup. Chociaż rywal z Finlandii nie prezentował jakiegoś wybitnego poziomu sportowego, legioniści długimi fragmentami wykorzystywali swoje przewagi, jednocześnie ucząc się nowych rozwiązań, których dotychczas nie stosowali zbyt często. Nasz sztab postanowił mocniej rotować składem w tym meczu, aby do sobotniego spotkania ligowego przystąpić z odpowiednimi siłami i energią. Przeciwko Kataji więcej minut niż zwykle otrzymali Linowski i Wieluński, którzy pokazali, że mogą stanowić ważne uzupełnienie składu na swoich pozycjach. W sobotę legioniści po raz trzeci z kolei zagrają bez kontuzjowanego Chtistiana Vitala, którego powrót do gry możliwy będzie najwcześniej przy okazji kolejnego meczu FIBA Europe Cup na Słowacji.



W ostatnim sezonie Legia nie miała zbyt wiele szczęścia do rywalizacji ze Stalą. W sezonie zasadniczym przegraliśmy z ekipą z Wielkopolski dwukrotnie, a tylko wyjazdowe spotkanie było zacięte do samego końca, ale zakończyło się wygraną Stali 90:87. W rywalizacji o miejsce trzecie Legia przegrała na Bemowie różnicą 12 punktów, a w rewanżu pomimo niezłego początku, nie zdołała odrobić strat. Nasz zespół skończył ostatni mecz wygraną 88:85, ale z brązowego medalu cieszyli się ostrowianie. W zupełnie innych nastrojach przebiegała rywalizacja Legii ze Stalą w sezonie 2021/22 - wówczas w pierwszej rundzie play-off legioniści niespodziewanie pokonali Stal 3:0, dwukrotnie wygrywając na parkiecie przeciwnika.



Sobotni mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 i będzie na żywo transmitowany w Polsacie Sport Extra. Na trybunach spodziewanych jest ponad 2,5 tysiąca kibiców.



ARGED BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 2-2

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-0

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,5 / 76,8

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,2%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,8%



Skład: Rodney Chatman, Krzysztof Rozpędowski (rozgrywający), Aigars Skele, Aleksander Załucki, Maksymilian Banasiak, Jacek Rutecki (rzucający), David Brembly, Ojars Silins, Michał Chyliński, Arunas Mikalauskas, Bartosz Rachwalski, Wiktor Sewioł (skrzydłowi), Damian Kulig, Nemanja Durisić, Krzysztof Sulima (środkowi)

trener: Andrzej Urban, as. Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: David Brembly, Aleksander Załucki, Ojars Silins, Arunas Mikalauskas, Damian Kulig



Najwięcej punktów: Rodney Chatman 53 (śr. 13,3), Damian Kulig 50 (12,5), Ojars Silins 49 (12,3), Aigars Skele 35 (17,5).



Ostatnie wyniki: Dziki (w, 86:65), Czarni (d, 106:77), Spójnia (w, 65:62), Arka (d, 89:79).



Ostatnie mecze obu drużyn:

06.06.2023 Stal Ostrów 85:88 Legia Warszawa (o 3. miejsce)

03.06.2023 Legia Warszawa 73:85 Stal Ostrów (o 3. miejsce)

28.04.2023 Stal Ostrów Wlkp. 90:87 Legia Warszawa

01.01.2023 Legia Warszawa 68:96 Stal Ostrów

24.04.2022 Legia Warszawa 85:81 Stal Ostrów (I runda play-off)

20.04.2022 Stal Ostrów 64:67 Legia Warszawa (I runda play-off)

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 4-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 2-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 79,5 / 74,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 41,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 79,5%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Shawn Pipes, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Raymond Cowels 58 (śr. 14.5), Christian Vital 40 (13.3), Michał Kolenda 47 (11.8).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62).



Termin meczu: sobota, 21 października 2023 roku, g. 17:30

Adres hali: Ostrów Wielkopolski, ul. Andrzeja Kowalczyka 1 (3mk Arena Ostrów)

Pojemność hali: 3000 miejsc

Ceny biletów: 30, 35, 50 zł (ulgowe) oraz 40, 45, 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra