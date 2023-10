Ostatnie zapisy na wyjazd do Wrocławia

Wtorek, 17 października 2023 r. 13:25 Woytek

W poniedziałek aż 3200 kibiców zapisało się na sobotni wyjazd do Wrocławia! Gospodarze przyznali nam 3400 wejściówek, więc do rozdysponowania pozostało niewiele.



Ostatni termin zapisów to środa w godz. 18-19 w Źródełku. Uwaga: pociągi specjalne są już pełne, więc można kupić jedynie bilet na mecz - transport we własnym zakresie. Cena biletu 55 zł.