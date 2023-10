1/16 finału Pucharu Polski

Komentarze (2)

Ja - 3 godziny temu, *.play-internet.pl 5 z 16 meczów w ogóle nie transmitowanych? Co za żenada. A na premiowanych Polsatach, których możnaby użyć do ogarnięcia tematu lecą powtórki Ligi Mistrzów sprzed tygodnia i więcej... odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Ja: a kto oglądałby spotkania typu Carina Gubin - Stal St Wola? Produkcja sygnału i realizacja transmisji to też określone koszty. Poza tym reklamodawcy wolą puszczać swoje ogłoszenia kiedy ktokolwiek je ogląda… Pominięcie tych meczów to decyzja czysto biznesowa. odpowiedz

