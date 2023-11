Wyniki 1/16 finału Pucharu Polski

Zakończyła się 1/16 finału Pucharu Polski. Rundę rozpoczęło spotkanie pomiędzy Legią II Warszawa i Koroną Kielce, w którym lepszy okazał się przedstawiciel Ekstraklasy. Zagłębie Sosnowiec po dogrywce przegrało z Górnikiem Zabrze. Wysokiej porażki doznał Zawisza Bydgoszcz z Lechem Poznań. W czwartek Legia pewnie pokonała GKS Tychy. Z kolei Raków do awansu potrzebował dogrywki. Wisła Kraków pewnie wygrała z Polonią, a Pogoń poradziła sobie z Podbeskidziem.

Komentarze (19)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kamień - 4 godziny temu, *.chello.pl Obstawiam Arkę odpowiedz

mojo jojo - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl ksp nie wafluje z ksc :D ksp wafluje z gts :D wrwep mordy po szmalcu! odpowiedz

Kibol - 07.11.2023 / 21:10, *.chello.pl Wreszcie GTS trafil frajerow ktorzy do nich przyjada odpowiedz

Wnikliwy - 07.11.2023 / 12:32, *.orange.pl Wszyscy już wiedzą, że dostaniecie Carinę Gubin, choć jeszcze nie było losowania > Fanie, co ? :) odpowiedz

Żmija - 07.11.2023 / 14:37, *.t-mobile.pl @Wnikliwy: a twój LZS kogo dostanie? odpowiedz

Żmija - 07.11.2023 / 11:18, *.vectranet.pl A możeby tak polonię wylosować? Chociaż i tak nie wejdziemy na konfidencką… odpowiedz

Kibol - 07.11.2023 / 21:07, *.chello.pl @Żmija : oni odpadna z Wisla odpowiedz

Żmija - 07.11.2023 / 23:36, *.vectranet.pl @Kibol: miałeś rację, jakoś mi nie szkoda ;) Może jutro Puławy wykorzystają impotencję rts-u i będzie szansa na fajny, przyjazny mecz. odpowiedz

PP - 03.11.2023 / 18:28, *.orange.pl Najlepsze losowanie : Carina G., Stal Rz.a z meczy nie rozegranych ,Wisla P.lub Resovia Rz.. jezeli awansuja w kazdym badz razie nie trafic na zespol z extraklasybo to sa znani rywale a jak bedzie zobaczymy. Pomyslnego losowania "LEGIO " !! odpowiedz

Jan P - 03.11.2023 / 09:48, *.com.pl chcemy Gubin! odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 02.11.2023 / 23:15, *.play-internet.pl zagramy ze zwycięzcą pary Stali Mielec, zobaczycie odpowiedz

Ja - 31.10.2023 / 09:57, *.play-internet.pl 5 z 16 meczów w ogóle nie transmitowanych? Co za żenada. A na premiowanych Polsatach, których możnaby użyć do ogarnięcia tematu lecą powtórki Ligi Mistrzów sprzed tygodnia i więcej... odpowiedz

Wycior - 31.10.2023 / 10:44, *.vectranet.pl @Ja: a kto oglądałby spotkania typu Carina Gubin - Stal St Wola? Produkcja sygnału i realizacja transmisji to też określone koszty. Poza tym reklamodawcy wolą puszczać swoje ogłoszenia kiedy ktokolwiek je ogląda… Pominięcie tych meczów to decyzja czysto biznesowa. odpowiedz

R. - 31.10.2023 / 22:08, *.chello.pl @Wycior: A ja bym z większą chęcią obejrzał jak wygląda stadion Cariny Gubin niż mecz Zawisza - Lech. odpowiedz

Truteń - 02.11.2023 / 00:28, *.pljtelecom.pl @R.: No to musisz tam pojechać, albo poczekać aż się stan murawy poprawi. Mecz grali w Krośnie Odrzańskim. odpowiedz

oLaf - 03.11.2023 / 00:09, *.vectranet.pl @Truteń: Level: ekspert! : ) odpowiedz

Fcm - 03.11.2023 / 18:54, *.centertel.pl @R.: to było jechać do Gubina to byś zobaczył odpowiedz

Micha(L) - 04.11.2023 / 01:32, *.chello.pl @Ja: padłem:):):) odpowiedz

funfel - 13 godzin temu, *.204.221 @Ja: Na kanale łączy nas piłka na Utube były transmitowane te mecze, które nie wzięła telewizja. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.