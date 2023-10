Młodzież: mecze środowe

W meczu na szczycie Ekstraligi U16, Legia zaprezentowała się w sposób daleki od ideału i przegrała 1-4 z Polonią, tracąc tym samym pozycję lidera. Ostatnie 20 minut legioniści grali w dziesiątkę. Na sąsiednim boisku zmierzyły się za to drużyny U10 Legii i MKS Piaseczno. Aktywna gra i liczne gole obu drużyn rozgrzać mogły nawet najbardziej zmarzniętych temperaturą kibiców. Ekstraliga U16 (2008 i młodsi): Legia U16 1-4 (0-1) MKS Polonia Warszawa U16 Gole: 0-1 36 min. Mateusz Pająk 1-1 51 min. Fabian Mazur b.a. 1-2 65 min. Mikołaj Wierniuk 1-3 75 min. Kacper Bielan b.a. 1-4 83 min. Yan Priemko (z dystansu). Polonia obejmuje fotel lidera Strzały (celne): Legia 7(3) - Polonia 24(11). Legia: Antoni Błocki - Piotr Bartnicki [09] ŻŻCZ (73'), Bartosz Korżyński [09], Mateusz Lauryn, Jan Musiałek - Maksymilian Dołowy (Kpt), Marcel Kiełbasiński (85' Jakub Sito), Szymon Piasta [09](85' Bartosz Czarkowski) - Juliusz Rafalski (46' Fabian Mazur [09]), Ksawery Jeżewski (76' Jakub Gliwa [09]), Jan Gawarecki. Rezerwa: Jan Bienduga (br) Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor Liga orlików U10 (2014 i mł.): Legia U10 - MKS Piaseczno 2014 Legia: Feliks Chaciński - Konstantin Yushkavets, Aleksander Kukla, Stefan Wang, Kacper Tryc, Julian Kusak, Jan Golański, Maciej Wierzbicki, Kacper Rainka, Charyton Sokal, Kacper Saczewski Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek

