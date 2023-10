Wygrana Zrinjskiego w derbach

W zaległym meczu 3. kolejki Premijer Ligi Zrinjski Mostar wygrał w derbach z Velezem 3-0. Najbliższy rywal Legii Warszawa zajmuje obecnie 2. miejsce w ligowej tabeli, ze stratą 4 punktów do Boraca Banja Luka i jednym spotkaniem zaległym. Zrinjski Mostar 3-0 (3-0) Velez Mostar 6' Mario Ćuže, 36' Slobodan Jakovljević, 45+1' Slobodan Jakovljević Zrinjski: 35. Marko Marić - 6. Josip Ćorluka, 27. Slobodan Jakovljević, 55. Stipe Radić, 91. Mario Tičinović (78' 50. Kerim Memija) - 7. Ivan Jukić (74' 17. Matija Malekinušić), 5. Dario Čanađija (74' 20. Antonio Ivančić), 10. Tomislav Kiš (59' 93. Zvonimir Kožulj), 19. Tarik Ramić, 25. Mario Ćuže - 99. Nemanja Bilbija

