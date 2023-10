Pięć medali legionistów w MP U-23

W Pułtusku rozegrane zostały mistrzostwa Polski do lat 23 w boksie, w których startowało kilku zawodników Klubu Bokserskiego Legia oraz Legia Fight Club. Tytuły mistrzowskie wywalczyli Jakub Sulęcki (kat. -60kg), Bartłomiej Rośkowicz (kat. -63,5 kg) i Jakub Straszewski (kat. -86kg). Srebrny medal zdobył Mateusz Grejber (kat. -67kg), a brązowy - Paweł Sulęcki (kat. -67kg). Legia zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej i drugie w klasyfikacji punktowej. Aż trzech legionistów w kat. -67kg przegrało swoje walki z Oliwierem Szotem. Ten najpierw pokonał Szymona Brząkałę z LFC, następnie w półfinale zwyciężył Pawła Sulęckiego (4:1), a w finałowej walce był lepszy (również stosunkiem głosów sędziów 4:1) od Mateusza Grejbera. Wyniki legionistów: kat. -60kg: 1/4 finału: Jakub Sulęcki - Hołub 5:0 1/2 finału: Jakub Sulęcki - Mikołaj Mańka 5:0 Finał: Jakub Sulęcki - Nikodem Szafarz 5:0 kat. -63,5kg: 1/4 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Szymon Piersiak 5:0 1/2 finału: Bartłomiej Rośkowicz - Patryk Pers 5:0 Finał: Bartłomiej Rośkowicz - Łukasz Perkowski 5:0 kat. -67kg: Paweł Sulęcki - Szymon Dębiak TKO2 1/4 finału: Paweł Sulęcki - Kacper Rzepka 4:1 1/2 finału: Paweł Sulęcki - Oliwier Szot 1:4 Mateusz Grejber - Damian Górski 5:0 1/4 finału: Mateusz Grejber - Kacper Putnowski 5:0 1/2 finału: Mateusz Grejber - Michał Dawiec 5:0 Finał: Mateusz Grejber - Oliwier Szot 1:4 Antoni Nowak - Kacper Rzepka 0:5 Szymon Brząkała - Oliwier Szot 0:5 kat. -86kg: Jakub Straszewski - Mateusz Bubicz 5:0 Finał: Jakub Straszewski - Dawid Tkacz 5:0

