Wysoka porażka AZ Alkmaar z Aston Villą

W pierwszym meczu 3. kolejki Ligi Konferencji Europy grupy E AZ Alkmaar przegrał z Aston Villą FC 1-4. Do przerwy Anglicy prowadzili już dwoma bramkami. Spotkanie było niezwykle otwarte i mimo wysokiego prowadzenia przybyszów z Birmingham, dość wyrównane. W grze Holendrów zdecydowanie szwankowała defensywa i postawa golkipera, z 5 celnych strzałów, aż 4 były wyciągane z bramki. Dzięki temu zwycięstwu, Aston Villa wskoczyła przed drugim spotkaniem na pozycję lidera.

Dickson Chotowski - 4 godziny temu, *.btcentralplus.com Wygrane z Chorwatami i remis z h**ami da nam 10 punktow i awans. H**e przegraja na wyjezdzie z AV i maksymalnie moge wtedy zdobyc 9 punktow, 7 jezeli z nami zremisuja. Nie jest zle. odpowiedz

miczel - 11 godzin temu, *.chello.pl byli i dla Nas do lekkiego winu, ale trzeba było to spier.. odpowiedz

Arek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl I bardzo dobrze im odpowiedz

jarekk - 21 godzin temu, *.metrointernet.pl Dzieki Villa. Jakos tych falszywcow nie lubie. odpowiedz

Żmija - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Jakoś mi ich nie szkoda ;) A za dwa tygodnie powtórka z rozrywki! odpowiedz

Michał - 23 godziny temu, *.plus.pl No i bardzo dobrze. Je..ł ich pies. odpowiedz

Wołomin NR - 26.10.2023 / 21:26, *.plus.pl Błąd w tabeli. Mamy jedną porażkę! odpowiedz

Trampek - 26.10.2023 / 20:48, *.125.33 Gratulacje dla zawodników Aston Villi za strzelenie Alkmaar tylu bramek . Mogą one decydować o miejscu w tabeli . odpowiedz

77/82 - 10 godzin temu, *.chello.pl @Trampek: o ile sami wygramy rewanż z AZ, bo w pierwszej kolejności liczą się mecze bezpośrednie. Tak czy inaczej wszystko w nogach naszych piłkarzy. odpowiedz

Tomek prg - 8 godzin temu, *.t-mobile.pl Jak Anglicy wygrają u siebie i my to remis z az i mamy awans odpowiedz

