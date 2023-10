Terminy meczów z Cracovią

Poniedziałek, 30 października 2023 r. 16:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono terminarz 19. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa zmierzy się wówczas w Warszawie z Cracovią. Mecz odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia o godzinie 17:30. Potwierdzono również, że zaległe, wyjazdowe spotkanie 2. kolejki z Cracovią rozegrane zostanie 20 grudnia. Godzina nie została jeszcze ustalona.









Najbliższe mecze Legii:

02.11. (CZ) g. 21:00 GKS Tychy - Legia Warszawa

05.11. (ND) g. 17:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa

09.11. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - HSK Zrinjski Mostar

12.11. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Lech Poznań

25.11. (SO) g. 20:00 Legia Warszawa - Warta Poznań

30.11. (CZ) g. 21:00 Aston Villa FC - Legia Warszawa

14.12. (CZ) g. 18:45 Legia Warszawa - AZ

17.12. (ND) g. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia

20.12. (ŚR) Cracovia - Legia Warszawa



