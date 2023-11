Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wtorek, 14 listopada 2023 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W listopadzie rozegrany zostanie mecz reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024 z Czechami, a także towarzyskie spotkanie z Łotwą. Ponadto odbędą się mecze młodzieżowych reprezentacji narodowych. Bartosz Slisz i Paweł Wszołek otrzymali powołania do pierwszej reprezentacji. Ernest Muci zyskał uznanie w oczach selekcjonera Albanii, a Lindsay Rose z Mauritiusem powalczy o awans na mistrzostwa świata.



Powołanie do reprezentacji U-21 otrzymał Kacper Tobiasz, a wypożyczeni aktualnie z Legii Jordan Majchrzak, Marcel Krajewski i Maciej Kikolski do U-20.









Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A

powołani: Bartosz Slisz, Paweł Wszołek

17.11. 20:45 Polska - Czechy (Warszawa) (el. Euro 2024)

21.11. 20:45 Polska - Łotwa (Warszawa) (mecz towarzyski)



U-21 el. ME

powołani: Kacper Tobiasz

17.11. 16:00 Polska - Izrael (Łódź)

21.11. 18:00 Niemcy - Polska (Essen)



U-20 mecz towarzyski

powołani: Maciej Kikolski (GKS Tychy), Marcel Krajewski (Znicz Pruszków), Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice)

17.11. 17:30 Czechy - Polska (Pardubice)



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Ernest Muci (Albania, el. Euro 2024), Lindsay Rose (el. MŚ)

17.11. 18:00 Mołdawia - Albania (Kiszyniów)

17.11. 20:00 Kamerun - Mauritius (Duala)

20.11. 20:45 Albania - Wyspy Owcze (Tirana)

21.11. 17:00 Mauritius - Angola (Saint-Pierre)