Arys sędzią meczu ze Stalą

Karol Arys został wyznaczony do sędziowania meczu 13. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Stalą Mielec. Na liniach pomagać mu będą Marek Arys i Marcin Janawa, sędzią technicznym będzie Radosław Trochimiuk, natomiast w wozie VAR zasiądą Szymon Marciniak i Tomasz Marciniak. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 29 października o godzinie 15:00.

stabur - 26.10.2023 / 20:55, *.plus.pl Gwizdał final PP Legia - Jagiellonia w Olsztynie 1989 - będzie dobrze odpowiedz

Żmija - 26.10.2023 / 17:24, *.vectranet.pl No to pograne… odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 26.10.2023 / 17:20, *.play-internet.pl REDAKCJO! Kiedyś podawaliście, które spotkania L wcześniej sędziował wyznaczony sędzia... odpowiedz

Arek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl @koneser polskiej piłki klubowej: bo najwidoczniej jeszcze nie sędziował. No przynajmniej ja nie kojarzę. odpowiedz

T75 - 10 godzin temu, *.171.7 @Arek: Legia - ŁKS w tym sezonie odpowiedz

Mordziaty - 26.10.2023 / 17:09, *.aster.pl Nie znam... odpowiedz

