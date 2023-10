13. kolejka Ekstraklasy. Czołówka potraciła punkty

Komentarze (8)

Peter - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Chyba wykrakałem... odpowiedz

Peter - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Nie pompujmy balonika, zaczekajmy do końca meczu ze Stalą. Ile razy było tak, że cała czołówka traciła punkty a my na końcu solidarnie razem z nią? odpowiedz

Wyrwikufel - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Dzisiaj Legii wygrana i cała liga pada przed Legią na kolana! odpowiedz

Koniec kryzysu - 13 godzin temu, *.tpnet.pl Jaga nie domaga , Lech zdech , malinowe nosy - nie dla was kokosy . Odrabiamy bracia ! Legia - Stal : 5 : 0 . Pozdro (L) . odpowiedz

Stanisław - 3 godziny temu, *.net.pl @Koniec kryzysu: prawie jak Nostradamus ... odpowiedz

Jeszcze kryzys - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Stanisław : No prawie . Ale powinniśmy wygrać z 5:0 , skąd takie kłopoty ? Ajjjjjj , szkoda . odpowiedz

13 - 13 godzin temu, *.205.4 Jest szansa doskoczyć. odpowiedz

NaSpokojnie - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl Bardzo dobre wyniki:)

Teraz 3 punkty i idziemy w górę. odpowiedz

