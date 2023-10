Komentarze (90)

aarti - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Drużyna jest w fatalnym stanie fizycznym, w drugiej połowie było to widoczne jak na dłoni. Zresztą to samo było w Alkmar. Zero szybkości. Obawiam się, że w Bośni będzie to samo. Jak szybko czegoś nie strzelimy i się w drugiej połowie nie zamurujemy, to polegniemy. odpowiedz

LEGIA 93 - 1 godzinę temu, *.net.pl Czy to była ręczna,czy nożna.lasyk jak małek.9 odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.25.127 Ano, zespół prowadzony przez Jacka Magierę, to widać. Zawsze z sentymentem wracam do jego czasów w Legii. Niestety, wygrał lepszy z trenerów. odpowiedz

Beck - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Nieszczęście za nieszczęściem ,tylko tych wspaniałych kibiców żal. Ucieszyłem się,że nie gra Josue,ponieważ to jest kolejny ptzereklamowanypiłkarz.Powszechnie krytykuje się trenera,a kogo on ma wstawić za:Pankowa , Roberto,Rosołka,Augustyniaka (chociaż w tym przypadku wierzę,że wróci do dobrej formy).Tobiasz gra tylko z powodu presji,jaką wywiera na trenera pan prezes.Reasumując drużyna składa się w zdecydowanej większości z przeciętnych zawodników i jeżeli ni będą grali z pełnym zaangażowaniem i nie qbędą grali na tzw.pełnym wybieganiu to skończą sezon w okolicach środka tabeli. odpowiedz

John - 1 godzinę temu, *.net4me.pl Rosołek to chrzesniak Prezesa

odpowiedz

Real deal - 2 godziny temu, *.plus.pl 4 to chyba z Barcelona powinno być , a tu Śląsk :). Po dobrym starcie sezonu , teraz po tych upadkach czas na analizę i ZAPIER......IE nie gwiazdorzenie. Są za bardzo czytelni. odpowiedz

Tylko legia - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wyj...b tego Tobiasza odpowiedz

DK&LW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Dno.... Albo Holandia ciągle siedzi im w głowach, albo po prostu coś się zepsuło i trzeba próbować czegoś nowego, a to już zadanie przede wszystkim dla trenerów.... O ile wcześniejsze porażki można było jakoś zrozumieć, tak po tej należy już mówić o kryzysie.... Raków i Amica miały problemy, a dziś są przed nami.... Masakra.... odpowiedz

Draper - 2 godziny temu, *.aster.pl brać Michniewicza - dopóki wolny odpowiedz

Emo - 1 godzinę temu, *.comcast.net @Draper: Po to zeby dokonczyl dziela zniszczenia? odpowiedz

Dzin - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Na wyjazdach dno nie istniejemy. Amen co będzie w Bośni? Dzwon czy kasa. odpowiedz

Dakota - 2 godziny temu, *.orange.pl Piękny mecz gratulacje odpowiedz

Kupiłam - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Żenada wstyd odpowiedz

Cbool - 2 godziny temu, *.pljtelecom.pl Jestem w szoku co VAr robi… odpowiedz

Piotrek - 2 godziny temu, *.gigainternet.pl Wszystko z przyjęciem, ani jednego rozegrania z pierwszej piłki. Zero zaskoczenia, nuda i brak pomysłu. W dodatku co mecz to inni zawodnicy w obronie. Lepiej było odpaść z pucharów niż skończyć sezon jak 2 lata temu. Ta sama strategia co za cześka - wieczne rotowanie składem i olewanie ligi. odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl Kacper odpuść i daj szansę Hladunowi odpowiedz

Legio - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Wywal tego Tobiasza z zespołu widzisz że zawsze jest nas minus jak on gra daj hładunata

odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.138.124 Kończ wstydu oszczędź odpowiedz

WYP...... - 2 godziny temu, *.orange.pl Rosołek to wyrób piłkarzopodobny. Slisz tylko kopie do tyłu. Obrona to fikcja. odpowiedz

Konraf - 2 godziny temu, *.. Tak po ludzku jest mi wstyd



odpowiedz

Crowe - 2 godziny temu, *.aster.pl chyba najwyższa porażka że Śląskiem jak do tej pory odpowiedz

Rtb - 2 godziny temu, *.orange.pl Lomot straszny odpowiedz

Sen o - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Podwórkową drużyna. Szczecin zdarza się raz na 100. Amen. Z drużynami wyżej w tabeli becki. odpowiedz

xxc - 2 godziny temu, *.35.43 Z całym szacunkiem dla Tobiasza... błędów dzisiaj nie popełnił, ale też nic ponad stan nie wybronił. Może czas dać szanse Hładunowi? Obrona to dzisiaj dramat! A tu akurat przydała by się konsekwencja i stabilizacja, a nie co mecz inne zestawienie. Potrzebne są wypracowane nawyki, a tak to babol za babolem (jak nie Augustyniak, to Pankov, jak nie Pankov to Burch... - przy nich niechciany w Legii Matsenko wyglądał jak pan profesor!) odpowiedz

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Chłopaki ciągle mają w nogach mecz z Pogonią... odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Nie wiem jaki jest sens wprowadzania dwoch napastnikow w 80-tej minucie przy stanie 0-4 ? Czyzby mieli odwrocic losy meczu? Przeciez im nie bedzie sie chcialo grac bo i po co? odpowiedz

Abcd - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @jarekk: No tutaj to była niezła zagrywka z ta zmiana :):):) odpowiedz

Ziggy - 1 godzinę temu, *.aster.pl @Abcd:

a kogo miał wpuścić dwóch bramkarzy odpowiedz

Ziggy - 2 godziny temu, *.aster.pl niezły wstyd odpowiedz

Siwy - 2 godziny temu, *.138.124 Kończ wstydu oszczędź odpowiedz

Won - 2 godziny temu, *.virginm.net Runjaić: Chcemy zagrać skutecznie, a nie tylko ładnie dla oka.Ani to ani to wam nie wyszlo. Żalosne odpowiedz

wkz - 2 godziny temu, *.107.150 Graj i promuj dalej na siłę Rosołka. Brawo odpowiedz

Mag - 2 godziny temu, *.229.206 4 porażka z rzędu, katastrofa. odpowiedz

Loko - 2 godziny temu, *.com.pl Rosolka do reprezentacji !!! odpowiedz

syn trenera - 2 godziny temu, *.wide-net.pl w 9 trudno wygrac... Rosołek to chyba jest synem mioduskiego.. a Tobiasz jak zwykle wszystko co w bramke to w sieci.... znow sezon bez mistrza szrotu nasciagali... odpowiedz

O rety! - 2 godziny temu, *.inetia.pl Hahahahahahahahahahahaha. Trener od...ł dzisiaj psikusa. Augystyniak i Rosołek. Przełączyłem na TVN. odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.orange.pl Qurwa, ostatnio wszystko w plecy :-(( odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Właśnie mistrzostwo odjeżdża w siną dal, co wyjazd to łomot. odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.centertel.pl Żenady ciag dalszy,trener z uporem maniaka gra to samo,nieudolnymi,słabymi zawodnikami,stawiałem 0-3 i już jest,jak się nic nie zmieni będziemy walczyć o utrzymanie,z takimi kibicami co tak licznie jeżdżą na wyjazdy i wiernie kibicują,może się utrzymują, pozdrawiam odpowiedz

Bemowo - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Ale nas leją odpowiedz

syn trenera - 2 godziny temu, *.wide-net.pl czas sie pakowac austryiacki niemcu.... odpowiedz

Wacha (L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Brawo trener....więcej Rosołkiem...I awans jest nasz...do I ligi



Qrwa ale się poirytowałem...jpdl odpowiedz

Opoor - 2 godziny temu, *.centertel.pl Dramat. Wszyscy won!!!!! odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl Brawooo pany zadyszki ciąg dalszy odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.virginm.net Pozamiatane odpowiedz

Kriss - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl K..a dramat odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl szmatławce...



w jakims śmiesznym pucharze biedronki graja, a lige odpuszczają !!!



FRAHERZYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jest Tobiasz i jest Rosołek, to jest zabawa ... dla przeciwników odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl mówiłem Michniewicz II !!! początek dobry a teraz za chwilę będziemy się bronić przed spadkiem, szmaciarze cholerni 3-0 to jest szczyt szmaciarstwa!!! odpowiedz

Bln - 2 godziny temu, *.chello.pl Pankov jak ci się nie chce grać to spadsj odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Na ca za łeb z tego Runjanica odpowiedz

j@ - 2 godziny temu, *.vectranet.pl apatyczne rozgrywanie piłki i gra w poprzek. Wracają stare demony. Dramat. odpowiedz

Zibi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Zabierać tego Niemca trenera z naszej Legii wyjazd z Rudym Donaldem odpowiedz

O rety! - 2 godziny temu, *.inetia.pl Rosołek, Augystaniak. odpowiedz

e(L)o - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Biją nas już wszyscy odpowiedz

kibic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl K... grac!!! zmęczeni juz sezonem?!!! odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Wymik trzeba gonić;Muci,Strzalek,Kramer na ławce,rób quurwa zmiany.

odpowiedz

Romek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kur.... Czy może ktoś wyje.... Tego rosołka odpowiedz

bzura7 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl trener, tobiasz, Augustyniak i rosołek DNO DNA!!! odpowiedz

Apapinio - 2 godziny temu, *.aster.pl Ludki pisałem że Legia nie da rady !!Nie rozumiem po co na początku ludzie się tak nakręcali ze Legia gra dobra piłkę, i tu jest błąd Legia nie grała dobrej piłki tylko miała w terminarzu słabsze ekipy a teraz przyszedł czas na tych lepszych w tym sezonie Raków Jageillonia Śląsk i widać co gra Legia!I nie oszukujmy się w składzie z Rosółkiem i Sliszem nie można grać o najwyższe cele. Jeden ma przypisane napastnik a nim nie jest w żadnym kontekście drugi tyle że biega zero kreatywności techniki a niestety w środku pola bez tego się nie da. odpowiedz

Rybasocho - 3 godziny temu, *.orange.pl Tak na marginesie. W lidze prowadzone są statystyki obronionych strzałów przez bramkarzy. Jak tam nasz golkiper wypada na tle kolegów z ekstraklasy...? odpowiedz

Marcin77 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Rybasocho:

Odwróć tabelę... odpowiedz

Andrzej(L) - 3 godziny temu, *.60.134 Tobiasz jak jesteś kibicem Legii,to idź do lecha odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Trener DNO! odpowiedz

Pioter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Panowie,mamy problem....i to poważny... odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Przegramy. Balon pękł i teraz będzie ciężko o punkty w każdym meczu! We Wrocławiu kolejna porażka odpowiedz

ach - 3 godziny temu, *.sky.com co sadzicie o tych rekach pilkarzy slaska?? czwmu sedzia to puszcza!! :/ odpowiedz

syn trenera - 3 godziny temu, *.wide-net.pl wincyj rosolka wincyj... odpowiedz

bzura7 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl H.j nie trener odpowiedz

Rybasocho - 3 godziny temu, *.orange.pl Znowu gramy w 10 bo przecież Rosołek się nie liczy. Może niech wejdzie w zamian tego super kosiora chłopak od podawania piłek będzie chociaż 11 vs 11 odpowiedz

Co on robi na treningach - 4 godziny temu, *.02.net 5′ Ribeiro centruje na pole karne, ale nie zdołał opanować piłki Gual I ....to nie pierwszy raz....jestem 100 ???? tysiâc że Strzałek by opanował i zdobył goLa odpowiedz

Mar - 4 godziny temu, *.telenet.be Na start wychodzimy w 10... Bo jak widzę Rosocha to zawsze idziemy w 10 vs 11 na przeciwnika.. odpowiedz

Andrzej - 4 godziny temu, *.centertel.pl Znowu skład jak z Jagiellonia, na 2 środkowych pomocników i 3 napastników, wynik i przegrany środek każdy pamięta.

Szkoda nerwów na Rosolka.

Śląsk gra trzema środkowymi w pomocy.

Jeśli nie lubi Strzałka bo strzelił bramkę z Górnikiem, a Muci zmęczony to zamiast Rosolka powinien grać Celhaka lub Agustyniak.

Slisz-Celhaka (Agustyniak)

Elitim

Gual- Pekhart odpowiedz

(L)omeras - 4 godziny temu, *.inetia.pl Slisz...Rosołek...Augustyniak...i już wiadomo że nasi przegrają... odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Grają w 9. Po uj Rosołek i Tobiasz? odpowiedz

Znowu ten sam słaby skład wyjściowy... - 4 godziny temu, *.185.39 Niech Aniołowie bédâ wsperać naszych ✨⚽️✨niech wulkaniczny sektor gosci poprowadzi do zwyciéstwa niech grajä brzydko okropnie wstydliwie ale niech wygrajâ na litość boskâ! odpowiedz

Leśny Dziadek - 5 godzin temu, *.orange.pl Śląsk - Legia 2-4 odpowiedz

aLe tyLko ze Strzałkiem - 3 godziny temu, *.02.net @Leśny Dziadek: ✨⚽️⚽️⚽️⚽️✨ odpowiedz

Troglodyta - 2 godziny temu, *.chello.pl @Leśny Dziadek:

Bardziej 4:2 niestety. odpowiedz

Leśny Dziadek - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Troglodyta: Ale czwórkę trafiłem, tylko nie w tą stronę:))) odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.mm.pl Ciekawe czy Rosołek zagra jeszcze kiedyś dobry mecz w barwach Legii odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.. @(L): Pyranie powinno brzmieć czy on kiedyś wogole zagra dobry mecz w Legii odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Jędrzejczyk ... Augustyniak ... Kapuadi

Wszołek ... Slisz ... Elitim .... Ribeiro

................. Strzałek ...........................

Gual ... Muci

LEGIA Mistrz !

1 : 2 odpowiedz

robochłop - 5 godzin temu, *.orange.pl Obrona kolejny raz w innym składzie...z przodu Rosołek...prosimy się o kłopoty ... odpowiedz

Legionista - 5 godzin temu, *.net.pl O co chodzi z Rosokiem wszyscy widzą jak gra tylko nie trener moźe prezes to jego wujek odpowiedz

... - 5 godzin temu, *.wtnet.de Kosta dlaczego?!?! Dlaczego znowu Rosolek w pierwszym składzie. Noż qurwa mać. odpowiedz

Zdzicho - 4 godziny temu, *.tpnet.pl @...: z tym rosolkiem jak kiedys z sandro kulenoviciem.... odpowiedz

L L L - 5 godzin temu, *.centertel.pl Z Rosołkiem to się nie uda. odpowiedz

Żmija - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Pierwszy! odpowiedz

geo - 5 godzin temu, *.comcast.net Czemu nie gra Muci?

czyzby Rosolek jest lepszy? odpowiedz

