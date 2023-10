Runjaić: Zagraliśmy bardzo, bardzo źle w defensywie

Czasami w takich złych momentach trzeba się uśmiechnąć, jest to wskazane. Gratulacje dla Śląska. Grali dziś w taki sposób, jakiego oczekiwaliśmy. W pierwszej połowie kontrolowaliśmy grę, mieliśmy sytuacje, ale nie potrafiliśmy wykorzystać żadnej akcji, nawet ze stałego fragmentu. Brakowało nam też dziś szczęścia. To zasłużona porażka. W drugiej połowie wszystko było przeciwko nam. Nasz pomysł na drugą część spotkania był taki, żeby kontynuować grę z pierwszej połowy, ale niespodziewanie wszystko poszło w złym kierunku. Straciliśmy bramkę w pierwszej akcji, bardzo łatwą bramkę. Wszystkie gole straciliśmy zbyt łatwo, zdecydowanie zbyt łatwo. Zagraliśmy w defensywie bardzo, bardzo źle, nie na poziomie Legii, nie na poziomie Ekstraklasy. To główny powód, dlaczego przegraliśmy. Zawsze biorę na siebie odpowiedzialność, nie tylko za pojedyncze spotkanie, ale za całokształt. Nadal będziemy podążać w pożądanym kierunku. Wiem, co trzeba zrobić, umiem radzić sobie z presją. Musimy teraz porozmawiać o tej sytuacji, przeprowadzić otwartą rozmowę wewnątrz zespołu. Nie mamy zbyt wiele czasu, żeby skupiać się na negatywach, przed nami za kilka dni bardzo ważny mecz w Mostarze. Musimy wrócić na odpowiednie tory. Wielki szacunek i podziękowania dla naszych kibiców. Piłka nożna to prosta gra, nie mieliśmy dziś szczęścia, ale też graliśmy bardzo źle w defensywnie, łatwo traciliśmy gole. Jesteśmy dobrym zespołem, ale nie jesteśmy magicznym zespołem. Będziemy kontynuować swoją pracę, powinniśmy też dostać odpowiedzi od zespołu i jego liderów. Jestem przekonany, że wkrótce znów pokażemy naszą grę, dobre wyniki także przyjdą. Dlaczego Ernest Muci nie zagrał od początku? Jako ostatni wrócił ze zgrupowania reprezentacji, potrzebował chwili odpoczynku.

fan1956 - 1 minutę temu, *.tpnet.pl Gdzie są środkowi obrońcy, ku.wa tego nie da się oglądać, rosołek - king, tobiasz - king, augustyniak jako środkowy obr. - king i golimy frajerów L- frajerzy po 0-4, ja, ja ja. odpowiedz

Bardzo stary kibic - 2 minuty temu, *.chello.pl Nie rozumiem,że pan trener nie widzi problemu w tym,że obroncy nie są zgrani? Że rotacja w defensywie przynosi marne efekty? Do tego bramkarz nie dający pewności... odpowiedz

Po(L)ubiony - 40 minut temu, *.183.170 Exposito biegł szybciej z piłką, od Augustyniaka bez piłki. Nie wolno grać nam trójką wolnych obrońców, bo tracimy łatwo brami z kontr. Nie widać tego ławki trenerskiej? odpowiedz

Hiszpan - 43 minuty temu, *.telnaptelecom.pl Trenerze może warto spróbować 1-4-2-3-1.

Zmiana bramkarza naprawdę nie pogorszy sytuacji gorzej bronić się nie da. Kacper potrzebuje oddechu 2-3 lata i nabierze ochoty do gry.

Obrona nie istnieje może w 4 coś zablokują.

No i napad. Przedtańmy się łudzić ze Rosołek i Pekhart podbiją tą ligę. odpowiedz

Sen o - 45 minut temu, *.play-internet.pl Człowieku zejdź n ziemię z czubem tabeli dajemy du... Brak jakości i tyle. Póki szło to szło czasami z fartem jak w Wiedniu czy Szczecinie ale potem masakra. GDZIE JEST LEGIA? odpowiedz

Adams - 45 minut temu, *.eolo.it Wszystko jestem wstanie wybaczyć jak dotąd Koście ale nie wystawianie Rosołka. To jest niesprawiedliwe dla innych piłkarzy np strzałka. Jak to jest że taki Włodarczyk Mosór dają radę s my gramy z akademii Rosołkiem chociaż wszyscy wiedzą, że on się nie nadaje do ekstraklasy. O co tutaj chodzi? Jeśli prezes chce promować akademie to grajmy Strzałkiem. odpowiedz

geds - 48 minut temu, *.chello.pl Po takim meczu, nawet serii, łatwo jest jechać po trenerze a nawet jest takie oczekiwanie że trzeba. Jadnak mam zaufanie do Kosty i uważam że potrzebujemy długiej stabilizacji na tym stołku a nie tego szaleństwa zmian i wszystko od początku co chwilę jak w ostatnich latach, Kosta to mądry facet, dobry, zaangażowany trener ale...

1. Nie rozumiem czemu ciągle gra Rosołek. Dostał mnóstwo szans, nic nie wnosi, moim zdaniem grzałby ławę w większości drużyn w naszej lidze. Napewno angażuje się, walczy, ale poprostu słabo gra w piłkę. Wbiega w pole karne, a gdy znajduje go piłka to zachowuje się jakby się jej nie spodziewał. To po co biegł w pole karne? Z myślą że i tak nie dostanie piłki?

2. Mamy bardzo słabą obronę. Jest dopiero październik. Ile my już zagraliśmy meczy ze stratą min. 3 bramek? I co najgorsze, zdaje się że nasi obrońcy są zwyczajnie tępi. Nawet jeśli obrona zrobi ten błąd na poziomie ligi okręgowej, że stanie w linii na połowie boiska i cała akcja rywali to laga za obronę na szybkiego napastnika, to ile razy taki sam wstydliwy wręcz błąd można zrobić w jednym meczu? Dalej jełopy stoją w linii na środku!!! Z takimi obrońcami nie powinniśmy grać trójką z tyłu. Jeśli dobrze pamiętam to Pogoń za Kosty grała klasycznie - czwórką. odpowiedz

Arc - 2 minuty temu, *.vectranet.pl @geds: może z takich samych powodów z jakich grał Kulenovic. Presja na transfer. Ogólnie nie ma co się łamać. Legia pokazała charakter we wcześniejszych ważnych meczach. Wiadomo, że o utrzymanie tm wysokiego poziomu ciężko grając na 3 frontach. Swoją drogą obrońców mamy do du...y. Augustyniak drugi mecz i drugi raz pokazuje jak wolny jest i jakie podejmuje błędne decyzje. Potrzebni są szybcy, zwrotnik obrońcy...Pozostali z obrony dopiero się docierają, Ribeiro jest u nas dłużej i radzi sobie dobrze jednak jako jednostka, a nie kolektyw obrony. W ataku Rosołek ma jedynie przebłyski, Gual chce jednak zbyt mocno... Powinien szukać kolegów do zagrania piłki. Może się przełamie. odpowiedz

tomi - 54 minuty temu, *.chello.pl Bez Josahue ,która rozrzuca piłki po skrzydłach i potrafi zagrać klepe,to ten nasz zesapół w ofensywie jest mocno przecietny,a obrona to od miesiecy dziurawa jak sito.Jak się nie ogarną,to na wiosne będziemy grać tylko o Puchar i w ekstraklasie środek tabeli odpowiedz

Redi - 57 minut temu, *.play-internet.pl W poprzednim sezonie pokonaliście Raków po znakomitym meczu, żeby za chwilę zagrać kaszanę w kolejnych meczach, teraz podobnie, po super meczu z Pogonią drastyczny zjazd formy, o co chodzi?? odpowiedz

Andreas - 59 minut temu, *.play-internet.pl O c,ym on mówi? Przecież 2 bramki stracone to normalne. Budujmy coś więcej to do Zielińskiego i Runaica. odpowiedz

syn trenera - 1 godzinę temu, *.wide-net.pl 1 zmien bramkarza

2 rosolka do rezerw

3 nie rotuj obrona jak karuzela na bielanach....

4 zmeczony Muci 100 razy lepszy od wypoczetego rosolka odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl przezx pańskie decyzje , Augustyniak nie jest środkowym obroncą a rosołek - brak słów

pakuj się trenerzyno. Papszun tylko odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.plus.pl Kosta idioto tyż jest trenerem?? Gówno jesteś pseudotrenerem. Jak Ty chcesz dobrze bronić w meczu jak w każdym meczu inny zestaw obrony, każdy porządny Trener ( czego o Tobie nie można powiedzieć) że drużynę tworzy się monolitu jakim jest porządna obrona. Niestety obecnie nie mamy ani bramkarza ani obrony itd itp. A jak nie ma tego to wyniki są takie jakie każdy widzi. odpowiedz

Arecki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Augustyniak i Rosołek do reprezentacji.... tam ich miejsce.Grają takie samo gów.. Bez naszego J cienko to widzę. odpowiedz

Rytm - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A w ofensywie to zagraliśmy za to super! odpowiedz

paw_pawela - 1 godzinę temu, *.telkab.pl Słabo, nie mamy mocy.. niedawno wpadało wszystko, dziś jakoś energetycznie, nerwowo... podniesiemy sie zobaczycie L odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Runjaić! po co wyrywasz się z gratulacjami dla przeciwnika?!

Jak mnie to wkurza!

Skup się na grze swojej drużyny i może wreszcie zacznij mówić o błędach sędziów odpowiedz

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Jak to dalej pójdzie w takim tempie, to przegramy mistrzostwo już na jesieni. odpowiedz

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wszny mecz w czwartek a dziś co hahahaha ! odpowiedz

(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Musisz się nauczyć wystawiać skład

Won z Tobiaszem, zestawienie obrony dzisiejsze to tragedis odpowiedz

Kzl - 1 godzinę temu, *.hapay.pl Ten kur.. rosołek. To lepiej wyjść już bez jednego niż grać nim odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ej Kosta was ist hier los? Das ist LEGIA WARSZAWA....unsere LEGIA WARSZAWA! Hast du verstanden? Immer wieder LEGIA WARSZAWA! Unsere Leben.... odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Pieprzy o Mucim a o Rosołku i Tobiaszu nic odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Owniana gra bo trener owniany i piłkarzyki też owniane. odpowiedz

P. - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl No właśnie... Defensywa. Czy trener może powiedzieć kiedy w końcu będzie mecze na zero z tyłu? Ofensywa też bardzo źle. Ostatnie 4 mecze to tylko jedna bramka odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.autocom.pl My tak w defensywie gramy co emcz tylko inni nie wykorzystuja bledow. Ciekawe, dlaczego tak gramy? Moze np dlatego, ze na srodku obrony gra srodkowy pomocnik z lewym obronca, ktorzy nie ogarniaja krycia, nie czuja przestrzeni i nie potrafia sie ustawiac?



I dlaczego nie stwarzamy sytuacji? Moze, ku...wa, dlatego, ze mamy Pekharta na ktoreto od 4 lat wrzucamy na glowe? Jak juz sie upieramy na wysokiego napastnika to moze sciagnac kogos takiego jak Exposito, ktory ma wiecej do zaoferowania niz zgrywanie do boku i granie glowa. Ale nie, po co. odpowiedz

Kibic LEGII od 53 lat - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl A jak długo potrzebuje pan czasu zeby dojsc do wniosku ze Augustyniak nie jest i nie bedzie nigdy dobrym srodkowym obroncą i miejsce Rosołka jest w III lidze. Po prostu jest pan załosny panie trenerze - chyba czas zeby pan się pakował !!!!! odpowiedz

Antyberg - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Kibic LEGII od 53 lat: sam się pakuj kibicu sukcesu! odpowiedz

