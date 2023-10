Konferencja pomeczowa

Magiera: Wszystko widać było na boisku

Sobota, 21 października 2023 r. 20:29 Mishka, źródło: Legionisci.com

Jacek Magiera (trener Śląska): Nie ma co podsumowywać. Wszystko widać było na boisku. Drużyna zagrała świetnie. Czapki z głów, szczególnie za drugą połowę. W pierwszej byliśmy nastawieni na to, żeby wybronić ten mecz. To najwspanialsze spotkanie jeśli chodzi o historię tego stadionu. Był dziś pełny stadion, znakomity doping, za który gorąco dziękuję kibicom Śląska. Stworzyli niesamowitą atmosferę. Docenili to piłkarze, którzy zagrali tak dobrze.



Dziękuję też kibicom Legii za docenienie mnie i skandowanie mojego nazwiska. To coś szczególnego. Wiem, jak trudno jest zaskarbić sobie szacunek i sympatię tak wymagających kibiców, jak kibice Legii. Dlatego też im dziękuję.



W przerwie powiedziałem piłkarzom, że mamy trzymać dystans w obronie, że ten mecz wygramy głową, że mamy być bardziej precyzyjni w wyprowadzaniu kontrataków. Tak się stało już w pierwszej minucie drugiej połowy. Pierwsza część spotkania mnie nie zaskoczyła, wiedziałem jaką jakość ma Legia, jak się czuje w ataku pozycyjnym i na połowie przeciwnika. Wiedziałem jednak, jak dużo jest wolnej przestrzeni za linią obrony Legii. Pokazaliśmy to piłkarzom i wykorzystali to w 100%. Kontrataki były znakomite.