Nadszedł kryzys

Sędziowie

Główny: Piotr Lasyk

Asystent: Krzysztof Myrmus

Asystent: Damian Rokosz

Techniczny: Tomasz Wajda



ochódzki rychu - 1 minutę temu, *.inetia.pl Koejny mecz przegrany przez...trenera !

To ten pan odowiada za ustawienie zawodników i za zmiany w trakcie meczu...

Wyjściowy skład beznadziejny...

Zmiany które nic nie dają...

Podwójna kompromitacja trenera ! odpowiedz

matus007 - 3 minuty temu, *.orange.pl Po prostu ogarnąć obronę i do przodu JAZDA, mimo że jest lekka zadyszka... odpowiedz

ZIBI - 3 minuty temu, *.t-mobile.pl Kolejne upokorzenie nas Kibiców pogonić tego Niemca i ściągnąć Jacka Magierę, Vuko lub Janka Urbana. Teraz nasza drużyna wygląda jak chłopcy w krótkich spodenkach. odpowiedz

Silent (L) - 3 minuty temu, *.sky.com Tobiasz zagrał okropnie. Jak to się dzieje, że za każdym razem, gdy przeciwnik strzela na bramkę, kończy się to bramką. Runajic musi się obudzić i postawić na Hladuna, a nie na tego cholernego bramkarza, który nie potrafi rzucić się do piłki albo nie potrafi utrzymać się we właściwym miejscu odpowiedz

Dickson Chotowski - 7 minut temu, *.btcentralplus.com Nic sie nie stalo, la la la la la la la la...... odpowiedz

Staszek Przedkryta E - 8 minut temu, *.217.152 Mamy trenera co wygląda jak Jurek z Klanu, defensywnego napastnika co strzela 3 bramki w sezonie ale tenże trener wystawia go na siłę w 30 meczach, bramkarza który puszcza wszystko co leci do bramki i prezesa który dał sobie spuścić łomot na VIPach jakimś holenderskim leszczom jak jakiś menel w parku. Zamienili ten klub w mem. odpowiedz

Apapinio - 8 minut temu, *.aster.pl I jeszcze jedno co pisałem wcześniej nie porównujecie Exposito do Perkharta bo go czapka nakrywa co udowodnił dzisiaj .Mając statystów w zespole jak Rosołek Slisz Perkhart nawet pudla nie będzie. odpowiedz

Apapinio - 13 minut temu, *.aster.pl Ludki pisałem że Legia nie da rady !!Nie rozumiem po co na początku ludzie się tak nakręcali ze Legia gra dobra piłkę, i tu jest błąd Legia nie grała dobrej piłki tylko miała w terminarzu słabsze ekipy a teraz przyszedł czas na tych lepszych w tym sezonie Raków Jagiellonia Śląsk i widać co gra Legia!I nie oszukujmy się w składzie z Rosółkiem i Sliszem nie można grać o najwyższe cele. Jeden ma przypisane napastnik a nim nie jest w żadnym kontekście drugi tyle że biega zero kreatywności techniki a niestety w środku pola bez tego się nie da. odpowiedz

lucho_83 - 18 minut temu, *.datapacket.com 3 identyczne bramki...nie wyciągamy żadnych wniosków! odpowiedz

Mateusz z Gór - 18 minut temu, *.orange.pl Miałem nadzieję, że podczas przerwy reprezentacyjnej ciężka praca przywróci swobodę gry, ale jest odwrotnie - to był najsłabszy mecz Legii w tym sezonie. Normalnie skrytykowałbym trenera za wystawienie Rosołka, czy Guala, ale pewnie kryzys dotyczy całego zespołu i pozostali gracze nie byliby lepsi. Przyczepię się jednak do bramkarza, bo ci wahaniom formy podlegać nie powinni, wszak nie biegają po boisku. A Tobiasz nic nie obronił. Kopali prosto w niego i strzelali gole. Pamiętam jak Boruc zaczynał, było trzech piłkarzy w lidze, co potrafili mu strzelić sam na sam - Sikora, Zając i Frankowski. Całą resztę bronił. Kogo broni Tobiasz? Legia w swoim systemie gry rzadko dopuszcza do sytuacji, kiedy rywal leci na bramkę i ma czas na to, by zastanowić się jak pokonać bramkarza, z kolei sam bramkarz ma czas by się ustawić. Takie bramki o dziwo padały dziś. A Tobiasz nie obronił nic, gdzie żaden strzał do wyjęcia nie był - ot biegnę, widzę niezdecydowanego bramkarza to kopię i wpada. Jestem ciekaw, czy Tobiasz będzie miał do siebie pretensje o którąś z bramek, ale znając jego ostatnie wypowiedzi wnioskuję, że pewnie nie i to jest tragedia - jak bardzo spadły standardy w tym klubie. Gdzie taki Boruc po takim meczu byłby na siebie wściekły, a Tobiasz przejdzie na początku dziennym nad swoim fatalnym występem. odpowiedz

Okęciak - 20 minut temu, *.play-internet.pl Gramy od początku sezonu bez bramkarza i obrony, dopóki ofensywa grała bardzo dobrze i ładowała jedną czy dwie bramki więcej to w sumie dało się z tym żyć, niestety wyszło szydło z worka jak ofensywa złapała zadyszkę i się zacięła i mamy to co mamy czyli spory problem... odpowiedz

Legia udaje grać w pilke - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl Albo się jest piłkarzem, albo się udaje, ze gra się w piłkę, oto cała prawda… odpowiedz

Boldt - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl Augustyniak to chyba najwolniejszy i najmniej zwrotny obrońca w całej lidze, a Rosołek to jest chyba poziom klasy A. odpowiedz

ZWP - 38 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Mamy sondaże. Jednym z nich jest ocena działań aktualnegeo trenera Legiii.

Ja od dawna klikam w "słabo" i talich jak ja jest (a moze było) około 3%. Mecz ze Śląskiem mnie nie zaskoczył. On jest SŁABY a pan Zieliński niech sie przebudzi. Bio poleci razem z Serbem urodzonym, w Wiedniu z obywatelstwem niemieckim, co znakomicie wpisuje się w wydarzenia polityczne. odpowiedz

Kk - 39 minut temu, *.centertel.pl Kryzys to już 3tydzien trwa odpowiedz

kranked - 40 minut temu, *.lunet.eu "Nadszedł kryzys"? Kto wymyśla te nagłówki, kryzys jest permanentny , ostatnie 4 mecze w torbę, kryzys od conajmniej miesiąca, Zespół gra taki piach, że oczy bolą .. i szczerze to nie nie wiem co jest, czego brakuje.. cenie trenera, kadrę też mamy co najmniej na MP, WTF Legio!? odpowiedz

baczek - 52 minuty temu, *.com.pl gdzie ten prorok ktory powiedzial teraz 5 porazek i zobaczym mial nosa

odpowiedz

beton - 52 minuty temu, *.chello.pl jaki tam kryzys, cztery porażki z rzędu i w bramkach 1-10 to kryzys ? Tyle żartów a na poważnie, czy to nie przypomina sezonu sprzed dwóch lat ?

I taki sam styl gry się przypomina, rodem z wuefu. Po stracie bramki, wszyscy gonią pod bramkę przeciwnika a przeciwnik stoi na środkowej linii i raz po raz punktuje. Brawo herr trener. Ja bym proponował powiedzieć mu auf wiedersehen, póki nie jest za późno i Papszun bez pracy. I herr trener proszę ze sobą zabrać przynajmniej dwie ofermy; Rosołka i Malarza. Skąd oni się w ogóle tu wzięli ? odpowiedz

Stara (L) - 52 minuty temu, *.gvt.pl Dno!!!!!!! odpowiedz

Robin(L) - 19 minut temu, *.t-mobile.pl @Stara (L): Dno to było tydzień temu w Białymstoku dziś dokonali odwierty w tym dnie ale coś mam wrażenie że nasze europucharowe gwiazdeczki nie powiedziały ostatniego słowa ten odwierty to jeszcze mogą przebić.

odpowiedz

Żmija - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl A nie pisałem, że już pograne?! odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl A co to się stało, że się zesrało... Jesteśmy zawsze z Wami... FORZA LEGIA odpowiedz

AQQ - 1 godzinę temu, *.media.pl No przecież to było do przewidzenia z tak słabą obroną i bramkarzem :) Na szczęście trudni przeciwnicy się kończą. Jeszcze tylko z Lechem porażka plus kilka wyjazdów. Może uda się wywalczyć 5-6 miejsce na koniec sezonu. A później trzeba wrócić do defensywnej gry jak za czasów Skorży i Urbana. odpowiedz

Piter - 1 godzinę temu, *.orange.pl To nie żaden wstyd, to powrót do normalności :) odpowiedz

eduardo - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl obrona dno odpowiedz

Kraków 12345 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zmiana bramkarza już ... odpowiedz

Robin(L) - 13 minut temu, *.t-mobile.pl @Kraków 12345: Nie obrazajmy Bramkarzy bo ta miernota z 1 na plecach w Legii to piłki może do Bramkarzy co najwyżej podawać.

On się na rezerwy nie powinien łapać tylko zapier...ac na treningach po godzinach nawet.

Ale jeśli w klubie nie widzą z nim żadnego problemu to dalej promują miernota do sprzedaży tylko on sam się wyklucza z tej zabawy

Dziś żenada ale to nie ostatni ich popis coś mi się wydaje. Zaraz będą lamentowqc se oni tyle meczu grają i jejku jejku..... odpowiedz

singspiel - 1 godzinę temu, *.4.149 Augustyniak fatalnie. po prostu za wolny odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Pisałem po meczu z Jagiellonią, że teraz nadszedł kryzys. Pisaliście, że nikt nie wygrywa wszystkiego. No to macie naszych asów w całej okazałości.

Grajmy dalej Tobiaszem i Rosołkiem to kolejny sezon pójdzie psu w du...ę. Promocja bramkarza wyjdzie nam bokiem.

Ośmieszajcie nas dalej tylko nie zdziwcie się jak za to wypinanie du...y każdemu spadną za chwilę pierwsze jesienne liście.

Rosołek kwestia czasu jak pójdzie śladami Skibińskiego. Chłop pewnego poziomu nie przeskoczy. odpowiedz

Biała siła - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Darek: Mówiłem o zadyszce ,to uuu wiedzą lepiej ,długo nie czekaliśmy , odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Witam wszystkich po dłuższej przerwie.



W tym sezonie trudno o miejsce na podium zważywszy na fakt, że mocnych kandydatów jest kilku a my nie mamy obrony (szybkiego ściągania zawodników delikatnie mówiąc przeciętnych nie można określić mianem wzmocnienia). Pisaliśmy o tym jeszcze latem. Do tej pory mieliśmy szczęście, bo gracze ofensywni spisywali sie podnad stan. Ale gdy skuteczności brakło dostajemy mocne bęcki.



Bez solidnych obrońców zgranych ze sobą będziemy oglądać takie mecze niestety. odpowiedz

Andreas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Pompowanie balonika trwa. odpowiedz

syn trenera - 1 godzinę temu, *.wide-net.pl sam sobie austryjak to zmontowal uparte wstawianie rosolka i tobiasza plus rotacje w obronie... odpowiedz

fan1956 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Tego nawet nie chce się komentować, przecież to co wyprawia ze składem nasz trener geniusz to woła o pomstę do nieba, (rosołek w składzie, augustyniak: z szacunku do tych panów, nazwiska z małej litery )po kontuzji środkowym obrońcą, ludzie dokoptować mu jeszcze dzieciaków z podwórka, będzie miał więcej możliwości rotacji. Cztery mecze punktów ,,0,, bramki 1-9, ja pier.ole, hasło ....pełny stadion..... a oni z nas robią wełniane istoty (czytaj baranów). Jeszcze wpier.ol w czwartek i wakacje. odpowiedz

Zlb 82 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oj co jest? Już trener be, zawodnicy be a jeszcze niedawno cacy!!!???Dobrze że wy swoje a My swoje! odpowiedz

Żenada - 1 godzinę temu, *.com.au Ale wstyd, już było zbyt dobrze. odpowiedz

Zlb 82 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Oj zamietli Nami!!!Ale nie ma co płakać,damy rade!!! odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Brawo Slisz ...Wynik 1:0 drobny faul na Sliszu...zawodnik zwija się z bólu (serio? po takim lekkim faulu ?? )...mija minuta...masażyści ...następna minuta...zawodnik wstaje...następna minuta...i za chwilę już normalnie biega...prawie 4 minuty zmarnowane bo pan Slisz udawał chorego...

Chłopie - jak jesteś baba to zejdz z boiska i daj grać reszcie a nie marnujesz czas na swoje wylegiwania na trawie ! odpowiedz

Robin(L) - 21 minut temu, *.t-mobile.pl @gazza: oni większość tacy delikatni ak Baletnice ktoś dotknie czy rękę na pustym łbie położy to reakcje taka jak by mu miało urwać za chwilę ten pusty sagan albo nogę.

Gwiazdeczki od siedmiu boleści podobno Slisz to jakoś bok czy inne karate ćwiczy i jak on tam wytrzymuje??? odpowiedz

Wolf - 1 godzinę temu, *.virginm.net Teraz to nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. Wracają demony przeszłości jak grając w pucharach broniliśmy się przed spadkiem,obym się mylił i się w porę ogarną ale zaczyna to wszystko kiepsko wyglądać. Od meczu z Pogonią coś się zepsuło być moze za pewnie się poczuli ale ostatnimi meczami są sprowadzani na ziemię. odpowiedz

M@c - 1 godzinę temu, *.chello.pl Żaden kryzys nie nadszedł. Ta drużyna jest po prostu słaba. Na początku sezonu dostaliśmy ogórków, a teraz gramy mecze z czołówką. Poza Pogonią w zasadzie każdy mecz przegrany.. Mimo że Tobiasz nie miał nic do powiedzenia przy bramkach, to nie pomógł w żadnej z tych czterech sytuacji. On broni tylko wtedy, gdy ktoś w niego trafi. odpowiedz

Nono - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl I nie ostatnia. Z klubami wyżej w tabeli becki!!! odpowiedz

Kieł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl To jest jakiś pieprzony paradoks - ten zespół skończył się po niesamowitym meczu w Szczecinie. Teraz będziemy pół roku wychodzić z kryzysu. Balon pękł z hukiem, czar prysł. Z obłoków na ziemie. Wróciło stare, dobrze wszystkim znane gówno. Amatorka w ch. odpowiedz

Ewelina - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rosołek w pierwszym składzie a Muci na ławce. Rozumie ktoś coś z tego? odpowiedz

Tomek 82 - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Ewelina: brak słów koleżanko odpowiedz

kiki - 1 godzinę temu, *.plus.pl Samogwałt "piłkarzy" Legii. Cóż ... co kto lubi. odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 Trudno grając LEGII przez 80 minut w 10 przeciwko 11 piłkarzom Śląska nie tylko wygrać mecz , ale nawet zremisować. A kryzys nadszedł do głowy trenera Kosta Runjaić-a .Tyle w temacie. odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Sold out na Stal Mielec. Nabijać kabzę nieudacznikom. odpowiedz

Sober - 1 godzinę temu, *.orange.pl Po meczach z Aston Villą czy Pogonią, nie spodziewałem się aż takiego zjazdu formy. Wygląda to źle, a po dzisiejszym ,,laniu” od Śląska, bardzo źle.

odpowiedz

Dedi - 1 godzinę temu, *.plus.pl 4 porażki z rzędu, licząc z Alkmaar, 9 goli w tych 4 porażkach straconych , strzelona jedna! A jeszcze ostatnia wygrana z Pogonią w tym meczu 3 straciliśmy razem 12 goli w 5 meczach!! Coś jest z tą defensywą i to od początku sezonu. Może czas na 4 obrońców?

Przód też się zaciął, a bez Josue nie ma żadnego pomysłu z przodu. Jeśli myślimy że w Mostarze będzie łatwiej to nie za bardzo... Kryzys a konkretnie zadyszka. Śląsk natomiast naprawdę zazdroszczę im Exposito... Oni mają napastnika my mamy połowę napastnika, który potrafi grać tylko głową, nowoczesny napastnik musi umieć też celnie podać. L odpowiedz

Nauczyciel - 1 godzinę temu, *.net.pl Chyba czas na rozmowę wychowawcza, bo szkoda sezonu. odpowiedz

Ziomek - 1 godzinę temu, *.oxynet.pl Wielkie gratulacje dla Pana trenera. Wystawił niesamowity skład z Augustyniakiem i rosołkiem na czele. Ściągamy tylu obrońców a defensywny pomocnik gra na stopera i zawala kolejny mecz. Dramat, dramat i jeszcze raz dramat. Rujaic pora wytrzeźwieć i zmienić tok myślenia bo wystawiając tych drewniaków oddalamy się od mistrzostwa Polski!!! odpowiedz

Elll - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Zero pomysłu na grę, brak napasnika daje się w znaki.... rosołek porażka.... odpowiedz

Cezar. - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Wstyd,czas na zmianę trenera i pozbycie się kilku zawodników,z Tobiaszem,Rosolkiem na czele,zapowiada się walka o utrzymanie jeśli nic się nie zmieni,już cała liga wie jak grać z nami,aby wygrać,pewnie,nie mamy żadnych atutów,tylko bezradność i bicie głową w mur. odpowiedz

sxd - 1 godzinę temu, *.chello.pl To ja tak w skrocie :

-Slisz i to ma byc talent na miare reprezentacji ? To ja dziekuje tacy grajkowie to graja w 1 i 2 lidze, połowa piłek do tyłu w momencie gdzie Slask nie wychodzil ze swojej połowy.

-Rosołek: nastepne drewno, miał piłke na nodze w 1 połwie i oczywiscie nie trafił, klasyka wśród polskich piłkarzy

-Augustyniak no jak to ma byc trzon obrony to mozna wolac o pomste do nieba, tylko prawa noga do tego pokraczny, jakos mi przypomina Puchacza a ten to dopiero była tylko jedna noga.

-Tobiasz jak nie masz jaj to nie mozesz byc bramkarzem Legii. Mam wrazenie ze od czasow Kuciaka Legia nie miala dobrego, PEWNEGO SIEBIE bramkarza..

tyle, to najgorsi zawodnicy dzisiaj odpowiedz

Siwy(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kryzys ??? Skoro teraz jest "kryzys" to co bedzie w następnej rundzie ?? bez Slisza, Muciego, i pewnie jeszcze wszołka do Arabow wezmą...



z Tobiaszem i Rosołkiem trzeba natychmiastowo rozwiązać kontrakty !!! odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Dopóki graliśmy w lidze ze słabeuszami wydawało się, że jesteśmy mocni, ale jak zaczęliśmy grać z trochę lepszymi zespołami, to goli nas każdy.

Strzelają nam gole z nieprawdopodobną wręcz łatwością, a my sobie dalej rozkosznie pykamy trójką obrońców.

W dodatku obrońców tylko z nazwy, bo pomimo transferów do tej formacji, obrony wciąż praktycznie nie ma.

odpowiedz

Elll - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Rosołek dno....jak zwykle tobiasz ławka ... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Balonik pęka z wielkim hukiem. Punkty złapane z dołem tabeli a czołówka leje nas w pysk coraz mocniej. Za grę obronną ktoś ze sztabu powinien wylecieć. I Malarz za stawianie na Kacperka co leci to w sieci. odpowiedz

Analityk - 2 godziny temu, *.205.54 Każdy przeciętny analityk wiedział od początku sezonu że Legia to tylko balonik.

Cały zespół jest nowy. Gruz w ataku, średni gruz w środku pola i absolutny gruz w obronie.

Strzelone bramki i wygrane mecze oprócz Aston Villi a i w tym meczu to w większości szczęśliwe trafu. Magik pokazał co może zrobić z klubem. I jego właśnie chciałbym w Legii. Nigdy nie powinien zostać tak potraktowany. Dziś to karma. odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl oby tylko przegrali 2x z zirjanskim w tym śmiesznym pucharze biedronki i skupili sie na lidze !! mistrz musi być odzyskany!!! a w pucharach polskie zespoły nie umiały, nie umieją i nie będą umieć grać !!! odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Łomot konkretny. Już nam puchary blokiem wychodzą. Dobrze,że z początku nazbieraliśmy punktów bo byłaby powtórka z sezonu w którym dowodził Czesio. odpowiedz

... - 2 godziny temu, *.wtnet.de Kryzys nastąpił w decyzjach trenera. Zaczął w Białymstoku i idzie za ciosem. Pytanie czy sam decyduje czy jest nacisk z góry,bo granie Rosolkiem w jakimkolwiek wymiarze czasowym to sabotaż. On tylko biega a na takiego Strzałka aż miło popatrzec jak porusza sie z pilką, jak podaje,jak pokazuje się do gry. On nakrywa piłkarsko owego Rosolka jednak nie gra. Muci wchodzi na ostatnie 10min pzy stanie 0:4 nie do wiary. odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Trenera wina jeśli się daje skład taki to taki jest wynik .Rosolek człowieku ślepy jesteś Muci i Kramer wchodzą przy 4-0 w plecy hahahaha oj słaby jesteś oj slaby odpowiedz

Marson - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Prawda jest taka, Gual nie strzela ,a bardzo chce i sporo okazji marnuje,,obrona od początku sezonu poszła na browara i do tej pory drogi powrotnej nie znaleźli

Smutne jest też to ,że już nie reagujemy jak w pucharach ,czyżby Michniewicz siedzi w baniach ze swoimi pucharami? ,bo wyjdzie na to ,że nasi myślą ,,tylko,,o pucharach i ligę mają w poważaniu ,xd????????

Pozdrawiam prawdziwych kibiców???????????? odpowiedz

Wołomin NR - 2 godziny temu, *.centertel.pl Szkoda strzępić ryja :-/ odpowiedz

Czarny76 - 2 godziny temu, *.. Nic się w tym klubie k…wa nie uczą.Ta drużyna jest zagubiona…zero pomysłu na grę…zero walki.I to wieczne wystawianie Tobiasza w pierwszym składzie.Coś się musi zmienić.Obsada bramki i myślenie tego wielkiego trenera to rzeczy które mi teraz przychodzą do glowy odpowiedz

Stary Wojak - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Magiera 4 : 0 Mioduski odpowiedz

Wyrwikufel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Druga połowa fatalna. Ja bym powiedział, że to nie jest kryzys. Wystarczy spojrzeć terminarz z kim grała Legia. Wygrała z całym dołem tabeli, a jak przyszły mecze z zespołami z czołówki jak jagiellonia, raków czy śląsk to przyszły przegrane. Owszem wyszły mecze z Aston Villa czy Pogonią ale generalnie jest słabo. Teraz po 4 przegranych z rzędu jest fatalnie. Powoli możemy pomachać mistrzowi w tym sezonie. odpowiedz

jurand - 2 godziny temu, *.. Wpadka? chyba nie. Augustyniak moim zdaniaem zawalił 2 bramki, Gual panienka zawalił jedną, kiwka nie wyszła i poszła kontra, o Rosołku szkoda gadać, praca sędziego "kolejny pokaz". Takim kierowaniem meczem nigdy nie poprowadzi meczów na arenie europejskiej. Ogólnie ............. odpowiedz

Lao - 2 godziny temu, *.netfala.pl Na szybko- jeżeli ktoś tu ma ochotę bronić Rosołka, to nie mam pytań, chyba jedynie jego mama... Augustyniak dramat do kwadratu. K..., pobudka panowie!!! odpowiedz

Mama Rosołka - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Lao: Nie ma takiej opcji... odpowiedz

Vuko - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Kompromitacja.

Trener do zmiany.

Ślisz TOBIASZ i Muci do sprzedaży.

Niech wraca Vuko albo Magiera!

Inaczej kolejny sezon w plecym odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.. Jace Magiera pokazuje co znaczy kunszt trenerski. My mamy trenera na podium ale napewno nie na mistrza odpowiedz

Jimi70 - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Konrad: trener nie gra, gdyby w L był Magiera wcale nie byłoby lepiej, ilu już trenerów wymieniliśmy ostatnio i co zmieniło się coś ? odpowiedz

Mk - 2 godziny temu, *.net.pl kryzys? to już czarna d***! odpowiedz

FC - 2 godziny temu, *.jmdi.pl ROSOŁEK NA SYBERIE, HŁADUN PILNIE NA BRAMKĘ odpowiedz

Fragles - 2 godziny temu, *.centertel.pl Do W-wy na piechotę i modlić się o najmniejszy wymiar kary odpowiedz

ace - 2 godziny temu, *.plus.pl widzę ze tu sami kibice sukcesu jak 35000 kibiców we Wrocławiu odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.. Dawać Papszuna!!! I to szybko!!

odpowiedz

Dedi L - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Dedi: Ja jestem Dedi , nie kradnij mi ksywki źiomuś.. wymyśl inną. L odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Na wyrazne życzenie trenera Kosty...kolejny mecz z bezproduktywnym Rosołkiem , kolejny mecz obrona w innym składzie...zmiany -bez czucia gry ...po przerwie na kadrę tracimy ogromnie ważne punkty....a oszczędzamy się na ch..a warty mecz z Mostarem... odpowiedz

Sebo(L) - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Coś się konkretnie zje.o po szalonym meczu z Pogonią w Szczecinie.Od tego mementu nie ma Legii.Druga połowa dzisiejszego meczu to jest KATASTROFA.Jeśli jeszcze po pierwszej połowie można było być optymistą bo wydawało się,że Legia ma mecz pod kontrolą tak w drugiej wszystko się rozsypało jak domek z kart.Czwarta porażka z rzędu. Jedna strzelona bramka i 9 straconych mówi samo za siebie. odpowiedz

EXPOSITO - 2 godziny temu, *.205.54 No i balonik pękł ponownie.

Nadmuchany atak to sterta gruzu. Muci tam coś ogarnia i tyle. Może z Gualem by coś mogli zrobić. Rosołek pewnie do Realu niedługo pójdzie. Trener? Cóż. To nie koniec świata. Ale jak dla mnie koniec pewnego etapu... Trzymam kciuki za drużynę by pokazała siłę. Trzymam kciuki by Legia zdobyła mistrza. odpowiedz

Martinez76 - 2 godziny temu, *.aster.pl Kurde, Kosta!

Gdzie jest obrona?!

Średnia traconych bramek na mecz TO JEST DRAMAT!!! odpowiedz

Tre - 2 godziny temu, *.orange.pl Kryzys to juz trwa od kilku meczy odpowiedz

AdamJ - 2 godziny temu, *.chello.pl Zamurować się na własnej połowie i oddać piłkę przeciwnikowi - skoro inni mogą, to dlaczego my nie możemy? Dlaczego Runjaić uparcie nastawia drużynę na prowadzenie gry mimo, że nie ma potrafiących to piłkarzy? Ignorować mityczny "styl", liczą się wyniki! odpowiedz

lomerasz - 2 godziny temu, *.inetia.pl Slisz ...Rosołek...Augustyniak...Do natychmiastowego zwolnienia albo sprzedaży... odpowiedz

PYTANIE - 2 godziny temu, *.jmdi.pl a co Kacperek nam dzisiaj wybronił? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl troche zastanawiajacy ten spadej formy, ale po spadku formy musi byc w koncu zwyzka. Takze moze najgorsze za nami... odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl To my staliśmy się tacy słabi? Czy inni grają z nami na 1000% bo nie rozumiem dlaczego gramy tak słabo i 4 mecze w plecy. I co? Jeszcze w czwartek przegramy a później może z kimś wygramy? Co to ma być? Mamy Alkmar jeszcze w głowie? Czy o co chodzi? Inni z nami grają i strzelają a my co? Samo się nie wygra w mordę jeża!!! Kiełbasy do góry i golimy frajerów jak mawiał klasyk... ruszcie du...y bo ostatnio się nie popisujecie gwiazdy jedne. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Legionista - 2 godziny temu, *.net.pl Runjaic ty matole dalej Tobiasz i Rosolek trenerzyno twoje dni w LEGII są policzone Augustyniak Pankov Pekhart ława Gual się starał i gówna z tego odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.. Za tydzień że Stała powalcMY o punkt i będzie dobtze odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Kryzys??? Padaka dekady. Obrona to kryminał i z przodu już naboje puste. Won trenerku. odpowiedz

jarekk - 2 godziny temu, *.metrointernet.pl Napiecie rosnie - porazka przypadkowa , porazka zasluzona , kompromitacja, superkompromitacja. odpowiedz

Aleks - 2 godziny temu, *.205.54 @jarekk: dobre i zajebiście trafne. odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Nie rozumiem, przerwa na reprezentację spowodowała, że kondycyjnie zespół wyglądał gorzej, niż przed przerwą.

A może wczoraj były czyjeś imieniny / urodziny?

Jeżeli tak było, to balanga była razem z sekcją koszykówki, bo grali dzisiaj na podobnym poziomie...

odpowiedz

Paczkomat - 2 godziny temu, *.plus.pl 4:0 w lidze to jedna z najwyższychh porażek Legii. Redakcjo, możesz przypomnieć ile było wyższych w 100 letniej historii Naszego Klubu?! To mega kompromitacja. I żadnych usprawiedliwień nie ma. Nie interesuje mnie, że gramy w pucharach jak liga odjeżdża i nie o mistrza, a o pudło z taką grą szans nie ma. Najwyższy czas zacząć rozliczac trenera (więcej rotacji w obronie, Muciego jeszcze później wpuszczać!!!!!). odpowiedz

Nikos - 2 godziny temu, *.chello.pl Przyszedl grande kryzys i chyba bedzie z nami na dluzej bo teraz puchary niby ze slabeuszem ale....Brak slow po dzisiejszym wieczorze.Oby to bylo chwilowe. odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Żaden kryzys tylko rzeczywistość... początek sezonu nas uśpił, graliśmy z ogórkami, teraz przyszły poważne mecze i widać gdzie jestesmy odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Zero stabilizacji w obronie, w środku du...a, wahadła jako tako ale co rosolek i gual robią w Legii to jest pytanie zasadnicze odpowiedz

KraJan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To już jest dramat. Pankow zawalił chyba 3 gole. Augustyniak? Kiedyś grał jak profesor a teraz każde prostopadłe podanie przepuszczał. Obrony nie ma już od zeszłego sezonu ale teraz jak dochodzi nieskuteczność w ataku to jest kompletna katastrofa. Rosołek każde dotknięcie piłki to kiks. To jest drużyna na mistrza? odpowiedz

Johnson - 2 godziny temu, *.aster.pl jak mawiał klasyk -

Kryzys brat Ramzesa - Ramzes umarł Kryzys żyje odpowiedz

Xyz - 2 godziny temu, *.mm.pl Będzie tylko gorzej, wspomnicie moje słowa. odpowiedz

Bolo - 2 godziny temu, *.net.pl Zero zaangażowania , babole w obranie jak w juniorach wstyd i tyle odpowiedz

speed - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Niepoprawnym optymistom przypomnę, że byli w ogródku, już witali się z gąską. odpowiedz

(L)egionowo - 2 godziny temu, *.orange.pl Dramat. Wszystko w plecy ostatnio. W 6 minut 3 bramki stracić?? odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.. Wstyd. odpowiedz

Wacha (L) - 2 godziny temu, *.jmdi.pl Rosołek w I składzie, jak to zobaczyłem, już mi się nie chciało oglądać. Kacper niestety każdy strzał w bramkę (jeśli nie jest to strzał w niego) wpada...to nie ta sama klasa co kiedyś Malarz, Boruc (sprzed wyjazdu), Kuciak, i inni... odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.33 @Wacha (L): Pełna zgoda - masz rację ! odpowiedz

Jano - 2 godziny temu, *.orange.pl Nadszedł kryzys???? To jest katastrofa!! Legia wygląda gorzej jak za Michniewicza !! Tu nie ma gry jest kopanina, Tyle szczęścia że na beniaminkach i słabiakach narobili trochę punktów to może widmo spadku nie zajrzy w oczy, może. Banda nieudaczników z trenerem na czele! odpowiedz

t - 2 godziny temu, *.orange.pl Dopóki Tobiasz będzie bronił to ja nie chodzę na mecze odpowiedz

Kulfon - 2 godziny temu, *.216.32 Mają traumę po zajściach z Holandi jak ich policja dojechała. Pewnie wszystkiego nie wiemy co tam się działo. Psycholog potrzebny natychmiast! odpowiedz

Nikodem - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Kulfon: Chyba tobie odpowiedz

obiektywny - 2 godziny temu, *.inetia.pl czyżby piłkarzykom już się przewróciło w głowach po awansie do ligi konferencji biedronki ??? 4 mecz w plecy , w sumie bez konkretnej sytuacji bramkowej. W obronie sito jak było , tylko wcześniej strzelaliśmy bramkę więcej …. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Brawa dla Jacka Magiery, chociaz jeden Legionista zadowolony po tym meczu. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.aster.pl dzieki za ten mecz dzis chyba nie ma co oceniac odpowiedz

Bemowo - 2 godziny temu, *.ksiezyc.pl Otake Legia walczyłem ???? odpowiedz

dw - 2 godziny temu, *.akamaitechnologies.com Jakim trzeba być klaunem żeby wstawiać Augustyniaka który zawala nam kolejny mecz? 3 bramki zawalone przez gościa który rusza się jak wóz z węglem a zwrotny jest jak emeryt na wózku! Po cholerę te ciągłe rotacje w obronie?!

odpowiedz

Adson 78 - 2 godziny temu, *.plus.pl Jesteście kasztanami i nie zasługujecie grać z L na piersi !!! odpowiedz

kriss - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Myślę, że kryzys nadszedł wraz z meczem z Jagielonią. Póki co nie widać jakiegokolwiek pomysłu by z kryzysu wyjść. A mecz jakis koszmar odpowiedz

Robert - 2 godziny temu, *.datapacket.com Tobiasz do wora, wór do jeziora odpowiedz

RUNIACZ OUT - 2 godziny temu, *.217.43 Runiacz won, natychmiastowa dymisja! odpowiedz

