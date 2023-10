Kompromitującej porażki doznała Legia Warszawa w meczu ze Śląskiem Wrocław. Legioniści ani razu nie byli w stanie trafić do bramki przeciwnika, a sami stracili aż 4 gole. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania:

marko polo - 47 minut temu, *.chello.pl Dobry trener zaczyna budować drużynę od obrony , a tu od początku sezonu kiksy, chaos podwórkowa gra i co trener tego nie widzi . oj słaby ten trener . Ale trzeba czasu żeby wszyscy to zobaczyli , tylko wtedy będzie za pózno na jakikolwiek sukces w tym sezonie . odpowiedz

AdamJ - 1 godzinę temu, *.chello.pl Może niech nasi obrońcy podchodzą jeszcze wyżej? pod pole karne przeciwnika?



A po co mamy się ograniczać? odpowiedz

Vuko - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ale wstyd. odpowiedz

