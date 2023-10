Augustyniak: Nie mieliśmy jeszcze tak dziurawej defensywy, jak dziś

Sobota, 21 października 2023 r. 21:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Po pierwszej połowie na pewno nie spodziewaliśmy się takiego przebiegu całego spotkania. Źle wyszliśmy na drugą połowę, straciliśmy gola w jakieś 20 sekund. Nie zareagowaliśmy dobrze po tej stracie. Jak zawsze po straconej bramce gramy dalej, tak dziś odpuściliśmy, nie zadziałało coś w naszych głowach. Nie umieliśmy odwrócić losów tego spotkania - powiedział po meczu ze Śląskiem obrońca Legii, Rafał Augustyniak.









- Chcieliśmy wyjść na drugą połowę jeszcze bardziej zdeterminowani. W pierwszej części byliśmy blisko zdobycia bramki, ale nie udało się. Mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, które mogliśmy zamienić na bramkę, ale nic nie wpadło. Śląsk świetnie zaczął drugą część i ciężko było nam wrócić.



- W tym sezonie nie zaprezentowałyśmy jeszcze tak dziurawej obrony, jak dziś. Każde podanie za linię naszej defensywy kończyło się groźną sytuacją. Musimy podnieść głowy do góry, za pięć dni gramy bardzo ważny mecz. Chcemy jak najszybciej zapomnieć o dzisiejszym spotkaniu. Takie mecze się zdarzają, ale nie ma co nad tym rozmyślać, bo to zdarza się rzadko.



- Musimy wrócić do dawnej gry. Seria porażek wydłużyła się nam do czterech spotkań, ale mamy nadzieję, że to ostatnia porażka i przełamiemy tę passę.



- Chcemy wrócić do tego, co graliśmy wcześniej. Ostatnio nasza gra, styl nie wyglada tak, jak byśmy chcieli. Wiemy, że potrafimy grać w piłkę. Graliśmy już w tym sezonie świetne spotkania i mam nadzieję, że do tego wrócimy.



- Śląsk zdobył do tej pory najwięcej punktów, więc jak najbardziej zasługuje na pozycję lidera. Dziś pokazali, że potrafią dobrze grać w piłkę, byli również świetnie zorganizowani w defensywie. Są dzięki temu na pierwszym miejscu i brawa dla nich.