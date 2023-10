NS: We Wrocławiu wszyscy na biało!

Piątek, 20 października 2023 r. 15:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

Ponad 3400 kibiców z Warszawy wybiera się w sobotę do Wrocławia. Gospodarze także sprzedali wszystkie bilety, więc spotkanie Śląsk - Legia obejrzy komplet, 40 tysięcy kibiców! Apelujemy do wszystkich wybierających się do Wrocławia, by założyli białe koszulki, tym bardziej, że prognoza pogody jest optymistyczna - w godzinie meczu słupki rtęci na termometrach mają wskazywać 18-20 stopni Celsjusza.









Poniżej prezentujemy apel Nieznanych Sprawców:



"Możemy pojechać w 3400 i zaprezentować się jak banda pijaków spod dworca PKS w Tarnowie. A możemy po raz kolejny przeżyć razem coś wspaniałego.

Dlatego teraz już wszystko zależy od Was samych. Od Waszego nastawienia.

Od Waszej determinacji i zaangażowania.

I to nie tylko na sektorze, ale również w drodze na mecz.

Pierwsza sprawa - W DRODZE NA MECZ OBOWIĄZUJE ABSOLUTNY ZAKAZ PICIA ALKOHOLU. (Tak jak york to też pies, tak piwo to też alkohol).

Druga sprawa - pamiętacie co zrobiliśmy tam poprzednio będąc w takiej liczbie?

To teraz musimy dać z siebie 6 razy tyle. Gospodarze jako, że przyjeżdża Legia pierwszy raz od Bóg wie ilu lat wyprzedali wszystkie bilety.

Mamy pokazać to z czego jesteśmy znani i razem wygrać ten mecz i tak pojechać z k..., że koniec świata!

JAAAAAAZDAAAAA!"