W drugiej połowie meczu Śląsk - Legia kibice ze stolicy, którzy przyjechali w ponad 3400 osób, zaprezentowali oprawę. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.

Wawa - 11 minut temu, *.chello.pl Jest kryzys i tyle całą polska odpala robi coś nieraz co mecz Amy mamy przestoje i cały czas robimy oprawy tylko na pucharach. LECH na Śląsku kilogramy piro Amy nie oszukujmy się zwykła prosta bez szału odpowiedz

Zgred - 35 minut temu, *.t-mobile.pl Tylko tyle?... odpowiedz

Wawa - 53 minuty temu, *.chello.pl Na taki potencjał słabo było oj słabo ale wogule ost jest słabo i mało tych opraw naszych

odpowiedz

Lw - 41 minut temu, *.. @Wawa : bo Ciebie nie było;) odpowiedz

Wpr - 22 minuty temu, *.centertel.pl @Wawa : slaby jest poziom twojej znajomości języka Polskiego. odpowiedz

ANTYMAGIERA - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Marny mecz i marna oprawa i śpiewy odpowiedz

