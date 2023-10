Analiza

Punkty po meczu ze Śląskiem Wrocław

Poniedziałek, 23 października 2023 r. 08:00 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Deklasacja; jak juniorzy; mobilność; ciało obce; stabilność - to najważniejsze punkty po sobotnim meczu Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław, w którym legioniści ulegli rywalowi aż 0-4.



1. Deklasacja

Po takim meczu ciężko napisać coś sensownego. Zespół Jacka Magiery obnażył wszystkie słabości Legii. Praktycznie każda sytuacja pod naszą bramką kończyła się utratą gola, a z przodu znów zabrakło iskry, wiary i przede wszystkim pomysłu. Trzeba jasno napisać, że trener Kosta Runjaić nie trafił ze składem na sobotnie spotkanie. O występie Rafała Augustyniaka i Macieja Rosołka będzie trochę dalej, jednak od kilku meczów nie jest w dobrej formie Paweł Wszołek, poniżej swojego poziomu grają Marc Gual czy Tomas Pekhart. Nie uważam, że to Jacek Magiera przechytrzył Kostę Runjaicia, a bardziej, że nasz trener przechytrzył samego siebie, popełniając kilka błędów, które poskutkowały wysoką porażką.