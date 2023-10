Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z wyjazdowego meczu Legii we Wrocławiu, gdzie stawiło się ponad 3400 kibiców ze stolicy i przez całe spotkanie głośno dopingowało swoją drużynę.

Wawa - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jaki ty mecz oglądałeś całą 1 połowa w tv słyszalna legia potem dużo razy przebilijal się doping legii więc ochłoń troche odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Wawa: doping Legii przebijal sie od samego wyjscia i mistrzem Polski jest Legia ktore slyszalne bylo jakbysmy grali u siebie. To jakis troll, ktory przyszedl sie dowartosciowac. odpowiedz

Walerek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Legia w ogóle niesłyszalna w telewizorni. Nie wiem co się stało, ale myślałem, że kibice Legii nie dojechali na mecz, dopiero jak pokazali w telewizorze, że sektor gości jest prawie pełny i na biało dopiero zobaczyłem, że jednak dojechali. Wokalnie jednak to był mierny wyjazd, tak jak gra Legii. odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.waw.pl @Walerek: i po co klamiesz? Lepiej sie poczules czy o co chodzi? Legia byla slyszalna w TV przez caly mecz i to bardziej niz Slask. A przy gdybym jeszcze raz, fragmencie "Legia Warszawa" bez bębnów i nie poddawaj sie pod koniec meczu brzmialo jakby grala u siebie. Zreszta przy mistrzem Polski na wejsciu bylo slychac jakby mecz byl w Warszawie wiec daruj sobie te klamstwa. A sektor gosci prawie pelny pokazywany byl juz przed meczem wiec nice try, ale nie pykło. Wokalnie to byl najlepszy wyjazd. odpowiedz

