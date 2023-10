III liga: GKS Wikielec 1-1 Legia II Warszawa

W meczu 14. kolejki III ligi Legia Warszawa XXX na wyjeździe z GKS-em Wikielec 1-1. Do przerwy legioniści przegrywali 0-1, kwadrans przed końcem meczu zdołali doprowadzić do wyrównania. Kolejne spotkanie rozegrają 4 listopada o godz. 12:00, a ich przeciwnikiem będzie Legionovia Legionowo.

Trampek - 2 godziny temu, *.125.33 Remis a nie zwycięstwo dlatego, że LEGIA II nie została "wzmocniona " Rosołkiem ..... odpowiedz

Jurek - 4 godziny temu, *.233.210 Niewiecie kto strzelił bramkę dla.Legii?Nie pijcie w pracy odpowiedz

Kiwi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Coraz lepiej odpowiedz

