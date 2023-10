Legia Warszawa 6-2 Clearex Chorzów

W meczu 8. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała z Clearexem Chorzów 6-2. Do przerwy legioniści prowadzili 3-0. Kolejne spotkanie rozegrają 4 listopada o godz. 19, a ich przeciwnikiem będzie AZS UW Wilanów. Pierwsza połowa spotkania zdecydowanie należała do Legii. W 11. minucie bramkę na 1-0 zdobył Michał Klaus. 2 minuty później po dobrze przeprowadzonej kontrze wynik podwyższył Rui Pinto. Przed przerwą legioniści zdobyli jeszcze jedną bramkę, a jej zdobywcą był Andre Luiz. W 22. minucie trafienie dla zespołu gości zanotował Sebastian Brocki, który dobił odbitą przez Tomasza Warszawskiego piłkę. Wkrótce urazu doznał Maciej Pikiewicz. Sytuacja wyglądała poważnie, a legionista opuścił boisko z płaczem i na noszach. W 29. minucie Michał Klaus ponownie wpisał się na listę strzelców. Dosłownie chwilę później ten wyczyn powtórzył Andre Luiz. Minęło kilka sekund, a powinna paść kolejna bramka, jednak tym razem piłka tylko obiła słupek. W 33. minucie było już 6-1, a zdobywcą bramki był Mariusz Milewski. 2 minuty później bezpośrednio z rzutu wolnego gola strzelił Sebastian Brocki. Legia Warszawa 6-2 (3-0) Clearex Chorzów 1-0 - 10:42 Michał Klaus 2-0 - 12:32 Rui Pinto 3-0 - 17:49 Andre Luiz 3-1 - 21:18 Sebastian Brocki 4-1 - 28:42 Michał Klaus 5-1 - 29:05 Andre Luiz 6-1 - 32:58 Mariusz Milewski 6-2 - 34:25 Sebastian Brocki Legia: 16. Tomasz Warszawski, 7. Andre Luiz, 11. Sergio Monteiro. 10. Rui Pinto, 97. Davidson Silva rezerwa: 13. Ignacio Casillas, 18. Michał Sobków, 2. Paweł Gajek, 9. Michał Klaus, 17. Maciej Pikiewicz, 19. Adam Grzyb, 43. Krzysztof Flis, 50. Mykyta Storożuk, 81. Mariusz Milewski Clearex: 23. Maksym Kisielow, 8. Maciej Mizgajski, 11. Łukasz Borkowski, 10. Sebastian Brocki, 89. Marcin Grzywa rezerwa: 16. Oskar Banasiak, 6. Dominik Jankowski, 7. Mariusz Seget, 9. Aleksander Hartstein, 13. Przemysław Dewucki, 14. Artur Kubicki, 19. Marcin Ceglarek żółte kartki: Warszawski, Silva - Brocki, Dewucki Centrum informacji o futsalowej Legii -> legionisci.com/futsal

