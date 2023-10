Rugby Białystok 94-0 Legia Warszawa

W meczu 6. kolejki I ligi Legia Warszawa przegrała z liderem, zespołem Rugby Białystok 0-94. Do przerwy legioniści przegrywali aż 0-54. Kolejne spotkanie rozegrają 4 lub 5 listopada z Hegemonem Mysłowice. Rugby Białystok 94-0 (54-0) Legia Warszawa Legia: 1. Bartosz Bardziński, 2. Adrian Rudnik, 3. Marcin Brewiński, 4. Adam Matys, 5. Stanisław Ścibor, 6. Dawid Poznański, 7. Kamil Czajka, 8. Maciej Żarnowski, 9. Vincent Clements, 10. Daniel Żołkowski, 11. Teimuraz Kharaishvili, 12. Simon Mikaberidze, 13. Brighton Zimondi, 14. Maciej Lenartowicz, 15. Szymon Twardowski rezerwa: 16. Krzysztof Książek, 17. Robert Sobiesiak, 18. Wojciech Borys, 19. Piotr Bielec, 20. Daniel Gajda, 21. Sebastian Zachwatowicz, 22. Rafał Świontek, 23. Mamuka Tabatadze Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby

ws - 53 minuty temu, *.vectranet.pl Białystok to drużyna z innej półki. Idą wyraźnie do ekstraligi. To nie pilka nożna. Przy różnicy klasy takie wyniki się zdarzają odpowiedz

Coler - 1 godzinę temu, *.aster.pl a ci Gruzini to z Pucharu Świata przyjechali odpowiedz

roben66 - 2 godziny temu, *.207.151 rozwiązać tą sekcje , taki wynik hańby Legię odpowiedz

reksio - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @roben66: liczy się zaangażowanie i ambicja, a przegrać zawsze można. Nawet jak przeciwnik dużo lepszy to dość sromotnie. Chłopaki trzymajcie się. Walczyć, trenować.... odpowiedz

Cocky - 3 godziny temu, *.aster.pl to nie był finał z wczoraj

South Africa - New Zealand odpowiedz

Ziggy - 3 godziny temu, *.aster.pl niezły pogrom - nawet jak na rugby odpowiedz

Pioter - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Ej,to chyba jakaś pomyłka z tym wynikiem?? To nie jest jakiś błąd????? odpowiedz

