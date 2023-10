W meczu 9. kolejki III ligi drużyna Legia Ladies wygrała z WAP Warszawa aż 10-0. W następnej kolejce będą pauzować, a kolejne spotkanie rozegrają dopiero 12 listopada p godz. 13:00 z zespołem MUKS Tomaszów Mazowiecki. Będzie to ostatni mecz rundy jesiennej obecnego sezonu. III liga: WAP Warszawa 0-10 Legia Ladies Bramki: Amelia Przybylska 2, Iza Przegalińska 2, Amanda Moura Pietrzak, Aneta Wasiak, Marta Chmielewska, Maja Filipczak, Gosia Lesińska, samobójcza Tabela, wyniki i terminarz III ligi kobiet

