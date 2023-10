27-29.10: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 27 października 2023 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o 15:00 przy Ł3 piłkarze Legii podejmować będą Stal Mielec. Pomimo czterech kolejnych porażek, musimy wesprzeć nasz zespół głośnym dopingiem. Bezpośrednio z Łazienkowskiej, można udać się na mecz futsalistów Legii, którzy o 18:00 zagrają z Clearexem Chorzów. Bilety do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl. W sobotę z kolei zachęcamy do dopingu dla koszykarskiej Legii, która o 15:30 w hali na Bemowie zagra z Arką. Bilety do kupienia na eBilet.pl, transmisja na Emocje.TV. Rugbiści Legii zagrają w meczu na szczycie I ligi, na wyjeździe z Rugby Białystok.



Rozkład jazdy:

27.10 g. 20:00 FC Den Haag - VVV Venlo

28.10 g. 14:00 Olimpia Elbląg - Sandecja Nowy Sącz

28.10 g. 15:00 GKS Wikielec - Legia II Warszawa

28.10 g. 15:30 Legia Warszawa - Arka Gdynia [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]

28.10 g. 17:30 Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy

29.10 g. 12:30 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom

29.10 g. 14:00 WAP Warszawa - Legia Ladies

29.10 g. 15:00 Legia Warszawa - Stal Mielec

29.10 g. 16:30 Rugby Białystok - Legia Warszawa [rugby]

29.10 g. 18:00 Sokół Ostrów Maz. - Legia II Warszawa [kosz]

29.10 g. 18:00 Legia Warszawa - Clearex Chorzów [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

28.10 g. 11:00 Legia U8 - MKS Polonia Warszawa 16 [ul. Łazienkowska 3]

28.10 g. 11:00 Wisła Płock 10 - Legia U14 [Płock, ul. Łukasiewicza]

28.10 g. 11:30 MKS Polonia Warszawa 08 - Legia U16 [ul. Konwiktorska 6]

28.10 g. 14:00 Drukarz Warszawa 08 - Legia LSS U16 [Al. Zieleniecka 2]

28.10 g. 15:45 Escola Varsovia 09 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Fleminga 2]

29.10 g. 11:00 KS Cracovia 07 - Legia U17 [CLJ U17][Rączna]

29.10 g. 12:30 Legia U10 - SMS Academy 14 [ul. Łazienkowska 3]

29.10 g. 12:30 Legia U9 - Pogoń Grodzisk 15 [ul. Łazienkowska 3]

29.10 g. 14:00 Legia U12 - Hutnik Warszawa 12 [ul. Łazienkowska 3]

29.10 g. 14:00 Legia U11 - GKS Katowice 13 [LTC]

29.10 g. 14:00 Legia U13 - Escola Varsovia 11 [ul. Łazienkowska 3]