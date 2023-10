Koszykówka

Zapowiedź meczu z Arką Gdynia

Piątek, 27 października 2023 r. 13:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po trzech latach gry w barwach Legii, w sobotę warszawska publiczność zobaczy Grzegorza Kamińskiego w zespole gości - gdyńskiej Arce, która do Warszawy przyjedzie by przerwać serię czterech kolejnych porażek.



Legioniści z kolei będą chcieli zmazać złe wrażenie pozostawione po występie w Ostrowie Wielkopolskim. Ligowy bilans naszej drużyny daleki jest od tego, jakiego spodziewali się kibice. Do gry gotowy będzie Christian Vital, który wystąpił już w środowym, zwycięskim spotkaniu naszej drużyny w słowackich Levicach. Patrioti co prawda nie zaprezentowali się najlepiej, ale Legia potrafiła dobrze rozrzucić piłkę i przede wszystkim skutecznie rzucała z dystansu. Legioniści trafili aż 16 z 32 prób za 3 punkty. To o niebo lepszy wynik w porównaniu z dotychczasowymi spotkaniami. Lepiej za 3 rzucaliśmy tylko w wyjazdowym meczu z Czarnymi (12/32, co dało 52.2% skuteczności). Na Słowacji nie zagrał Adam Linowski, który w tym samym czasie wystąpił w naszych II-ligowych rezerwach. "Lino" spisał się wyśmienicie, w wygranym meczu z faworyzowanym Zniczem Pruszków był bliski triple-double, notując 22 punkty (8/13 z gry), 11 zbiórek i 8 asyst. W sobotę zawodnik na pewno będzie mógł liczyć na minuty w pierwszym zespole.



Arka od niedawna występuje pod nową nazwą - finansowo jest bowiem wspierana przez Krajową Grupę Spożywczą. Zespół przejął nowy szkoleniowiec - Wojciech Bychawski, który zbudował zespół w oparciu o polskich młodzieżowców. Do doświadczonego Adama Hrycaniuka, sprowadzono m.in. wspomnianego Grzegorza Kamińskiego, 19-letniego Maksymiliana Wilczka i Andrzeja Plutę (z Trefla Sopot). W polskiej rotacji znajdują się także Kacper Gordon (pozyskany z Torunia), czy Jakub Szumert, którego kilkanaście miesięcy wcześniej ze stołecznego Hutnika próbowała ściągnąć Legia. Polska rotacja Arki wygląda jeszcze lepiej, bowiem na koniec okresu przygotowawczego udało się zakontraktować Przemysława Żołnierewicza (dwa ostatnie sezony spędził w Zielonej Górze), który początkowo brał pod uwagę tylko i wyłącznie transfer zagraniczny. Ważną rolę w strefie podkoszowej odgrywa mierzący 215 cm, 24-letni Adrian Bogucki.



Jedynym obcokrajowcem w zespole klubu z Trójmiasta jest Stefan Kenić - Serb występujący na pozycjach 4-5 w ostatnim sezonie występował w Twardych Piernikach Toruń, wcześniej zaś występował w Boracu Banja Luka (klub z republiki serbskiej występujący w lidze bośniackiej) oraz serbskim Smederevie. Kenić do zespołu Arki dołączył nieco później niż pozostali i wystąpił jak dotąd jedynie w trzech spotkaniach, notując na razie słabsze statystyki, w porównaniu z tymi, którymi mógł pochwalić się grając przed rokiem. W szerokim składzie Arki, choć na razie bez szans na grę w pierwszym zespole, znajduje się także Szymon Kołakowski, który ostatnie sezony spędził w Legii. W stolicy "Kołek" trenował głównie z "jedynką", ale występował przede wszystkim w II-ligowych rezerwach.



Najlepszym strzelcem gdyńskiego zespołu jest 23-letni Pluta, który odgrywa o wiele ważniejszą rolę niż ostatnio w Sopocie. W ciągu ponad 33,5 min. na parkiecie, notuje 17.2 pkt. i 5 asyst. Znaczny progres poczynił również Adrian Bogucki, który zdobywa 16.4 pkt. i 7.8 zb. w ciągu 25 minut. Trafia blisko 65 procent rzutów z gry, nie rzucając z dystansu niemal wcale. Powyżej dziesięciu punktów na mecz zdobywają również Żołnierewicz (13.8 pkt. i 6.2 zb.) i Kamiński (10.6 pkt., przy skuteczności 38.9% za 3).



Problemem Arki w tym sezonie jest przede wszystkim defensywa - zespół traci aż 89.8 pkt. na mecz. Atak notujący średnio 82.4 pkt. wygląda z kolei bardzo obiecująco - znacznie lepiej od Legii (74.2). Legioniści jednak pozwalają rywalom na zdecydowanie mniejsze zdobycze punktowe - w pięciu meczach podopieczni Wojciecha Kamińskiego tracili 73.6 pkt. Legia musi przystąpić do meczu niezwykle skoncentrowana - nasz zespół po porażkach z Czarnymi, Dzikami i Stalą, nie może pozwolić sobie na kolejną stratę punktów. Szczególnie przed własną publicznością.



Legia wygrała sześć ostatnich meczów z Arką. W ostatnim sezonie na Bemowie legioniści zwyciężyli aż 90:61. O wiele bardziej zacięte było spotkanie rozegrane w Trójmieście, w którym nasza wygrana ważyła się do ostatnich sekund. Arkowcy po raz ostatni wygrali z Legią w Warszawie w lutym 2019 roku, kiedy będąc najlepszym zespołem sezonu zasadniczego (jeszcze z Darkiem Wyką w składzie) zwyciężyli 85:78. W tamtym spotkaniu "Wykson" zdobył aż 16 punktów, trafiając dwukrotnie zza łuku.



Spotkanie Legii z Arką rozpocznie się w sobotę o godzinie 15:30. Bilety kupować można na eBilet.pl oraz w dniu meczu, od 13:30 w kasach biletowych przy wejściu do hali na Bemowie. Wjazd na bezpłatny parking dla kibiców od ulicy Pieniążka. Bezpośrednią transmisję spotkania będzie można obejrzeć na platformie Emocje.TV. W przerwie meczu będzie miał miejsce konkurs - Koszykarska Kumulacja LOTTO. Osoba, która trafi z połowy boiska zgarnie 3000 złotych. Zapraszamy na Bemowo!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 5-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 2-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 74,2 / 73,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 40,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 31,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 46,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,9%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Shawn Pipes, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Raymond Cowels 73 (śr. 14.6), Michał Kolenda 53 (10.6), Shawn Pipes 47 (9.4).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86).



Ostatnie mecze obu drużyn:

20.04.2023 Legia Warszawa 90:61 Arka Gdynia

23.12.2022 Arka Gdynia 81:83 Legia Warszawa

27.12.2021 Arka Gdynia 70:88 Legia Warszawa

04.09.2021 Legia Warszawa 79:59 Arka Gdynia

23.01.2021 Arka Gdynia 83:92 Legia Warszawa

08.10.2020 Legia Warszawa 76:69 Arka Gdynia

17.11.2019 Arka Gdynia 81:66 Legia Warszawa

12.05.2019 Arka Gdynia 94:75 Legia Warszawa (play-off)

09.05.2019 Legia Warszawa 100:94 Arka Gdynia (play-off)

07.05.2019 Legia Warszawa 97:91 Arka Gdynia (play-off)

04.05.2019 Arka Gdynia 109:87 Legia Warszawa (play-off)

02.05.2019 Arka Gdynia 79:75 Legia Warszawa (play-off)

03.02.2019 Legia Warszawa 78:85 Arka Gdynia

20.10.2018 Arka Gdynia 79:69 Legia Warszawa

07.02.2018 Arka Gdynia 90:78 Legia Warszawa

07.10.2017 Legia Warszawa 76:87 Arka Gdynia



KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA ARKA GDYNIA

Liczba wygranych/porażek: 1-4

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,4 / 89,8

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,2%



Skład: Kacper Gordon, Szymon Kołakowski (rozgrywający), Andrzej Pluta, Przemysław Żołnierewicz, Kacper Marchewka (rzucający), Grzegorz Kamiński, Stefan Kenić, Jakub Szumert, Maksymilian Wilczek, Nikodem Czoska (skrzydłowi), Adrian Bogucki, Adam Hrycaniuk, Maciej Nagel (środkowi)

trener: Wojciech Bychawski, as. Krzysztof Roszyk, Bartosz Sarzało, Roman Tymański



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Przemysław Żołnierewicz, Grzegorz Kamiński, Stefan Kenić, Adrian Bogucki.



Najwięcej punktów: Andrzej Pluta 86 (śr. 17.2), Adrian Bogucki 82 (16.4), Przemysław Żołnierewicz 69 (13.8).



Ostatnie wyniki: GTK (w, 73:84), Spójnia (d, 86:96), Śląsk (w, 88:79), Stal (w, 89:79), King (d, 84:103).



Termin meczu: sobota, 28 października 2023 roku, g. 15:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV