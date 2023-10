Bezpośrednią transmisję z meczu Zrinjski Mostar - Legia Warszawa przeprowadzi stacja TVP Sport. W internecie mecz dostępny będzie na sport.tvp.pl i viaplay.pl. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

koneser polskiej piłki klubowej - 22 godziny temu, *.play-internet.pl mam wrażenie, że zagrano grubo u bukmachera na dokładny wynik 1:2, bo nie wiem dlaczego nie uznano drugiej bramki Zrijnski odpowiedz

Zlb 82 - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Ja to tak teraz sobie myślę że chyba coś złego stało się w Alkmar, ktoś za kimś nie poszedł, ktoś źle się zachował i w drużynie jest smród!!!Mam nadzieję że to tylko mój lot,ale...no nie pasuje coś!!!Trener mówi że ma nadzieję że drużyna da z siebie wszystko,a chłopcy coś ze sobą nie grają!!!a i nie kumam niektórych zmian na ten mecz!!! odpowiedz

Zlb 82 - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl Nie uznali,ale pozytywów mało,bardzo mało i ten Hładun... słabo. odpowiedz

rob bandit - 23 godziny temu, *.com.pl masz dziś farta Blaž... pełna rehabilitacja po pierwszej części... FORZA LEGIA odpowiedz

Michał - 23 godziny temu, *.plus.pl Tamci nie grają nic...a My jeszcze większe nic. Trochę smutne że tak zjechaliśmy z formą. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki i liczę jeszcze na zwycięstwo LEGIA WARSZAWA odpowiedz

rob bandit - 23 godziny temu, *.com.pl wypełnienie trykotu z nr 9 pierwszy kontakt z piłką w 44 min... brak słów... ucho od śledźia Kramer... FORZA LEGIA odpowiedz

Jurek - 23 godziny temu, *.inetia.pl K.............aaaaaaa. Co ten Kramer zrobił? Do zmiany, nic nie wnosi do gry. odpowiedz

Byniu - 23 godziny temu, *.centertel.pl Jest remis ale zęby nadal bolą jak się to ogląda.Gra bardzo słabiutka.Grają jakby na zaciągniętym hamulcu.To wygląda jak kryzys fizyczny odpowiedz

e(L)o - 26.10.2023 / 21:29, *.vectranet.pl Wreszcie mamy bramkarza w bramce, a nie pajaca! odpowiedz

Jerry - 26.10.2023 / 21:27, *.orange.pl Grają w takim anturażu jakby to KTS weszło grało z Amatorem Maszewo. Co za wiejskie rozgrywki :-)) odpowiedz

l - 26.10.2023 / 21:24, *.net.pl ale ten Kramer to drewniak ,lapeta i wóz z węglem odpowiedz

Dno - 26.10.2023 / 21:20, *.t-mobile.pl Nic się nie zmieniło padaka totalna

Już jak wychodzą na boisko są bez wiary w zwycięstwo, widać to już po ich minach odpowiedz

Roma - 26.10.2023 / 20:56, *.lunet.eu A to my nie potrzebujemy punktów, że wychodzimy rezerwami? odpowiedz

Rybasocho - 26.10.2023 / 20:52, *.orange.pl Gdyby jeszcze szerzej otworzył oczy Kosta to tego Celhake powinien ustawić koło Rosołka i Tobiasza czyli na ławce. I tak trzymać. Jak najdłużej. Do boju Legio !!! odpowiedz

Dino - 26.10.2023 / 20:24, *.autocom.pl Celhaka i Slisz jak można wychodzić dwoma takimi pomocnikami którzy nie potrafią kreować sytuacji?!Zenada .Plus nie ma Rosołka i Tobiaszs .tylko w środku drewniak odpowiedz

Kibic - 23 godziny temu, *.net.pl @Dino : mniej gadania więcej oglądania, Celhaka narazie czyści wszystko gra wzorowo. odpowiedz

Antyksp - 22 godziny temu, *.co.uk @Dino : Celhaka dzisiaj na wielki plus odpowiedz

Bolo - 26.10.2023 / 20:15, *.centertel.pl No i gitara Haładun w bramce odpowiedz

Zlb 82 - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @Bolo: Gitara?Ty go widzisz teraz???Tobiasz przy nim to profesor. odpowiedz

antek - 26.10.2023 / 20:05, *.t-mobile.pl Celhaka w pierwszym o h,...,.........jeśli

Jak przegrają to się skończyli odpowiedz

Jojo - 23 godziny temu, *.net.pl @antek : w ostatnich 15 minutach dwa konkretne odbiory i podanie do Muciego z którego mógł być gol. odpowiedz

gazza - 26.10.2023 / 20:03, *.inetia.pl Jest dobrze - Nie ma Augustyniaka , Tobiasza , Rosołka w pierwszym skadzie...! odpowiedz

WF - 26.10.2023 / 20:03, *.play-internet.pl Celhaka w pierwszym składzie... Brakuje jeszcze Baku .... odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 26.10.2023 / 20:02, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz i formacja.

................................ Hładun ....................

Jędrzejczyk ... Kapuadi ... Ribeiro ... Kun

................. Augustyniak .... Slisz ............

Wszołek ......... Josue ............ Muci

......................... Gual ................................

LEGIA Mistrz !!!

1:2 odpowiedz

Kozlo - 26.10.2023 / 20:00, *.plus.pl Czy zaczyna sie czas, być albo nie być dla Kosty ? odpowiedz

... - 26.10.2023 / 19:57, *.wtnet.de Zmian wiecej niż sie spodziewalem. Hładun,Calaka,Muci oby to był skład,który pozwoli wrócić na własciwe tory. Do boju Legio. odpowiedz

Karol Gruta - 26.10.2023 / 19:50, *.tpnet.pl niewiem jak ale wyciągnoć 0-1

odpowiedz

Lupus - 26.10.2023 / 19:50, *.centertel.pl Noooo!

Nareszcie ktoś pomyślał! odpowiedz

Olomanolo - 26.10.2023 / 19:34, *.com.pl Po zwycięstwo LEGIO MARSZ !!!! odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 26.10.2023 / 19:29, *.play-internet.pl Zagra w końcu Dominik Kałdun by wreszcie było na zero z tyłu czy znowu promowanie Tobiasza i dwie w siatce? odpowiedz

LG - 26.10.2023 / 20:34, *.autocom.pl @koneser polskiej piłki klubowej: Kałdun nie zagra bo nie ma takiego piłkarza w Legii odpowiedz

Xxc - 26.10.2023 / 18:08, *.t-mobile.pl Wróbelki ćwierkają ze dzisiaj zamiast Tobiasza, Hładun. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dawno chłopak nie grał... Choć zmianę popieram obawa jest odpowiedz

