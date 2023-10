Konferencja pomeczowa

Runjaić: Cieszymy się chwilą

Czwartek, 26 października 2023 r. 23:51 MIshka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Wielka ulga. To był ciężki mecz. W pierwszej połowie byliśmy lepsi. Znów łatwo straciliśmy gola, ale wróciliśmy do gry. Druga połowa nie była ładna w naszym wykonaniu, było dużo walki, agresji. Nie ma co zbyt długo o tym mówić. Szczęście było jednak po naszej stronie.









Wszyscy zawodnicy, sztab i przedstawiciele klubu byli z nami, było odpowiednie nastawienie, dobre nastroje. Była odpowiednia energia. Potrzebowaliśmy tego. Jestem zadowolony, zespół też. Jest japońskie przysłowie, jeśli upadasz 7 razy, za ósmym się podnieś. Mogę powiedzieć - jeśli upadasz 4 razy, za piątym się podnieś. Dziękuję także mediom za wsparcie, miałem poczucie, że byliście z nami, byliście spokojni. Dziękuję również kibicom za wsparcie.



Najważniejsze, że była odpowiednia energia w zespole i przyciągnęliśmy dziś szczęście.



Przed nami bardzo ważny i trudny mecz ze Stalą Mielec, ale z odpowiednią energią i nastawieniem oraz dopingiem uda nam się osiągnąć korzystny wynik.



Dokonaliśmy kilku zmian w składzie. Jędrzejczyk to doświadczony zawodnik. Jestem zadowolony z Kramera. Nie grał na swoim normalnym poziomie, ale szczególnie w drugiej połowie walczył i zdobył gola. To samo z Celhaką. Zagrał dziś naprawdę dobre spotkanie. Był nawet kluczowym zawodnikiem, wspierał Slisza, walczył. Może zmiany nie poprowadziły nas do zwycięstwa, ale koniec końców to zadziałało i to jest najważniejsze.



To ponownie nie była gra na naszym poziomie, ale jesteśmy liderem w grupie i cieszymy się chwilą. Wiemy, że czeka nas jeszcze praca do wykonania. To był trudny mecz, ale go wygraliśmy, jestem szczęśliwy.