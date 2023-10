Wreszcie zwycięscy

Sędziowie

Główny: Andrei Chivulete (Rumunia)

Asystent: Ferencz Tunyogy (Rumunia)

Asystent: Andrei Gabriel Constantinescu (Rumunia)

Techniczny: Florin Andrei (Rumunia)



Beck - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Cieszę się z trzech punktów.Obecny skład Legii to najwyżej środek trzeciej ligi Europejskiej.W najbliższym czasie nic nie zapowiada zmiany na lepsze.Trenerowi trzeba oddać jedno,prawidłowo ocenia możliwości obu bramkarzy,które są mniej więcej podobne.(po obejrzeniu meczu w Mostarze).Od wielu,wielu lat nie było w klubie z Łazienkowskiej Tak słabo obsadzonej pozycji. odpowiedz

KrystekLegia - 4 godziny temu, *.chello.pl Brawo brawo brawo wygraliście i to się dziś liczy, teraz wygrać z Mielcem i wróci wszystko do normy. Ważne abyście zawsze wierzyli w siebie tak jak my kibice w Was nadzieja. Kibicem Legi się jest nie bywa, cała Legia zawsze razem. Miłego dnia Bracia i Siostry! odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Josue Ojecierz Chrzestny odpowiedz

bronek49 - 5 godzin temu, *.chello.pl Nie wiem co się dzieje oni wszyscy są bez formy mieli olbrzymie szczęście w tym meczu ,wszystkie drużyny Legie rozszyfrowali ,grają z kontry i wrzucają piłki za obrońców a że są szybsi to stwarzają sytuacje lub strzelają bramki odpowiedz

gLc - 5 godzin temu, *.vectranet.pl bez Żożue nie ma gry w Legii , dlatego dał bym mu na miejscu pudla spory hajs na jeszcze jeden sezon i trzeba szukać znowu gracza typu Leszek Pisz , Odidja i właśnie Żożue ;) odpowiedz

PLK - 6 godzin temu, *.plus.pl Może i takiego szału nie ma jak na początku sezonu ale sytuacji do strzelania bramek nie brakuje... Poprawić trzeba skuteczność i wszystko wróci do normy.. Głowa to bardzo ważna sprawa i jak się zdejmie blokadę to znów wróci polot...

I przestańcie"niedzielni kibice" ciągle narzekać bo jak nie pasuje Legia to Muranów stoi otworem !!! odpowiedz

Comyn - 4 godziny temu, *.aster.pl @PLK :

wolę KTS Weszło niż Muranów odpowiedz

Olomanolo - 7 godzin temu, *.play-internet.pl Ludzie co się z Wami dzieje Legia wygrała to się liczy nie ważne czy VAR nam pomógł czy nie to 90% tu płacze. bo brak formy bo brak tego czy tamtego - ale jak przegrają to komentarzy 200 - pozdrawiam (L) odpowiedz

Dino - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Była taka bajka Gumisie i był w niej Ogr TOUDI to właśnie Slisz tak samo biega jak on. odpowiedz

13 - 10 godzin temu, *.204.31 Wywalczone. Należą się gratulacje.

odpowiedz

Misiowaty - 11 godzin temu, *.orange.pl No to moje urodziny wczorajsze udane, mimo że po VAR-owskich analizach ale wynik jest, zastanawiam się co trzeba zrobić by poprawić grę. odpowiedz

Maverick - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Niestety ale gra Legii słaba.Zrinski nie zasłużył na porażkę.Powinno być 2-2.

Spalonego nie było.Nawet Żewłakow komentujący tn mecz przyznał ze nie rozumie decyzji sędziego.Twierdził ze nie rozumie tych linii które mają symbolizować spalone.

Chociaż z 2 giej strony jesli Kramer w 45 min.wslizgiem strzelił by na 2-1 do tego Pankov z różnego strzelił by z główki to można by pisać że Legia,,odzyskała formę z

przytupem".Niestety obraz meczu to wszystko zaciera.Legia niema mocnych piłkarzy jak kiedyś.Są to przecietni zawodnicy ktorzy grają,,jako tako".Mecz ogólnie slamazarny.Widać zjazd formy zawodników z początku sezonu.Pamiętam jak grali w Wiedniu,w Midtjyland,w Warszawie z AV.A nawet w Alkmaar gdzie zespół z Holandii praktycznie nie istniał.I wygrał po sporym szczęściu.Od tego momentu ogólnie jest spadek formy.Być może jest to spowodowane zmęczeniem.

Nie zagrał Tobiasz,ale zagrał Hładun.Jak dla mnie dużej różnicy nie było widać.

Teraz mecz ze Stalą.Być może wygrają,ale będą męczyć bułę. odpowiedz

Eaton - 8 godzin temu, *.aster.pl @Maverick :

chłopie koniec października a oni są zmęczeni - a jak w Anglii grają od od najwyższego poziomu w dół

ileś meczyków w sezonie to co oni mają powiedzieć - to jest ich robota odpowiedz

Egon - 11 godzin temu, *.waw.pl Nasza gra z początku sezonu i teraz, to niebo a ziemia.

Całe szczęście, że w tym meczu był VAR, który wyłapał minimalne spalone Zrinjskiego. odpowiedz

grzesiek - 12 godzin temu, *.centertel.pl szkoda ze rakow nie wygra byloby duzo punktow do rankingu. Ale mam nadzieje ze jesscze wygraja jakies mecze. odpowiedz

Sober - 12 godzin temu, *.orange.pl Liczą się zdobyte 3 pkt i co równie ważne, przełamanie po fatalnej serii.

Oby z każdym meczem było lepiej. odpowiedz

Czesiek - 12 godzin temu, *.174.181 Do poziomu gry z Aston Villą brakuje bardzo wiele. Wygrana cieszy, ale forma gdzieś sobie poszła. Bramka Kramera super!!! odpowiedz

KLanik - 13 godzin temu, *.chello.pl Chyba nie ma bardziej krytycznych kibiców. Ludzie, są 3 punkty i prowadzenie w tabeli. W końcu wygrana po czterech porażkach. Przestańcie jęczeć jak stare baby, bo wiele klubów chciałoby być na miejscu Legii. odpowiedz

matus007 - 12 godzin temu, *.orange.pl @KLanik: 100 % odpowiedz

funfel - 10 godzin temu, *.67.1 @KLanik: To się nazywa konstruktywna krytyka, a nie jęczenie, w Legii nie ma miejsca dla takich, którzy nie wytrzymują presji. odpowiedz

Jurek - 13 godzin temu, *.tropolys.de Trzy punkty cieszą ale w obronie nadal kabaret.

Silniejszy rywal bezlitośnie je wykorzysta. Jak pokazał to Śląsk. odpowiedz

mietowy - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Dzieki za te 3 pkt za walke Mostar gra specyficzna pilke , teraz liga i tu trzeba cos pokazac odpowiedz

tekken (L) - 14 godzin temu, *.230.80 Super brawo Panowie. odpowiedz

boczeks - 14 godzin temu, *.inetia.pl Slisza zapamiętam z tego meczu nie z gry ale z plucia i wydmuchiwania bab z nosa,,,pełna kultura zawodnika... odpowiedz

HHH - 12 godzin temu, *.orange.pl @boczeks: różne czytałem tutaj komentarze, ale ten pozostanie w mojej pamięci na długo :D odpowiedz

PW - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @boczeks: Widać że grałeś co najwyżej w Fifę. Komentarz na miarę mistrzostwa świata. Głupoty. odpowiedz

Robert Szenfeld - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Mecz do zapomnienia ale wynik jest . Największe pozytywne zaskoczenie meczu ( jedyne ) - Celhaka . W tym meczu naprawdę sie przydał chłopak . odpowiedz

Wreszcie - 17 godzin temu, *.play-internet.pl Wreszcie to ten pajac siadł na ławce (Tobiasz) jeszcze tylko pozbyć się rosolka i będzie lux odpowiedz

Wacha - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wreszcie :

Mi też nie zaimponował swoją postawą na boisku w ostatnich meczach (wkurzałem się mocno, bo wpadał niemal każdy strzał w światło bramki, jeśli nie był to strzał prosto w Tobiasza), ale to jest NaSz piłkarz i takie odzywki w jego kierunku nie są na miejscu. Nie zrobił nic takiego, aby go tak wyzywać, nie ładnie...



No Rosołkowi niestety brak umiejętności, bo jeśli chłopak chce godnie reprezentować Legię, to powinien je posiadać, a nie posiada...:( odpowiedz

Odp - 13 godzin temu, *.lunet.eu @Wreszcie : No usiadł i stało się jasne dlaczego Hładun dotychczas siedział na ławie odpowiedz

Biała siła - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl @Odp: Daj szansę ,arcy mistrzu!!! odpowiedz

Afro - 10 godzin temu, *.orange.pl @Odp: w punkt! +1 odpowiedz

Stary po.eb - 17 godzin temu, *.play-internet.pl Więcej szczęścia niż rozumu i umiejętności. odpowiedz

Bombardini - 18 godzin temu, *.rr.com No cóż, w świetle ostatnich porażek, ten wynik trzeba brać za sukces, w końcu co zwycięstwo, to zwycięstwo i 3 punkty można sobie dopisać, chociaż polowanie na czerwony październik trwa nadal i gra z meczu na mecz wygląda coraz gorzej, mizeria i to nawet bez ogórków, coraz większy spadek dynamiki, szybkości, dokładności, gry na wyprzedzeniu, agresji, spokoju rozgrywania, pewności siebie, jest tylko pasywna gra pozbawiona polotu, jakby już kompletnie zabrakło paliwa, a kopanie piłki było dla graczy zamiast życiową pasją, jakimś wyrokiem i karą do odpracowania na tle europejskiego słabeusza reprezentującego 40-tą ligę w rankingu na tym kontynencie.

Dobrze, że chociaż w tym sezonie wprowadzono VAR do tych rozgrywek i dobrze, że nie było go w fazie eliminacji, bo dzięki temu Kramer ustrzelił jakby nie było dwie ważne bramy w tym pucharze, a wynik w tym meczu mógłby być całkiem w drugą stronę, błędy w obronie są już tak rażące, że ocierają się o groteskę, nie widać żadnej poprawy i takich kuriozalnych sytuacji, jakimi raczą nas nasi defensorzy nie wymyśliliby nawet Mrożek, Ionesco, Woody Allen i Stanisław Tym razem wzięci.

Widocznie należy unikać zwycięstw z ekipami z Premere League, dwa sezony temu zjazd do bazy także rozpoczął się od podobnego sukcesu, chyba, co niektórzy wówczas dochodzą do przekonania, że reszta meczy sama się wygra, bo są już tak dobrzy, że nawet trenować nie muszą. odpowiedz

Trener d0 zwoLnienia... - 20 godzin temu, *.02.net DaLej padaka aLe szczéście chwila radości odpowiedz

NAS - 18 godzin temu, *.242.115 @Trener d0 zwoLnienia...:

W łeb się puknij, następny kibic sukcesu, każda drużyna przechodzi kryzysy i my taki mamy teraz, i co zwolnisz trenera a później pitolenie że mamy dziewiątego trenera w ciągu trzech sezonów. odpowiedz

Sobol - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl @NAS : my mamy kryzys już ze trzeci rok z rzędu. Albo w zasadzie dłużej. Od czasu przejęcia klubu przez breLoczka. I wiecznie musimy się podnosić z kolan. A to wszystko w jednej ze słabszych lig w Europie. odpowiedz

targówek - 13 godzin temu, *.orange.pl @Sobol: ty weż przejmij klub, i wykładaj kasę , pojęcia nie masz o niczym , a trzaskasz dziobem odpowiedz

Tomek Mokotów - 9 godzin temu, *.play-internet.pl @targówek :

Ale ważne, że Miodzio ma pojęcie a nie parcie na szkło, hę?

Właściciel klubu nie musi być od razu prezesem i decydować o sprawach na których się nie zna, czaisz?

odpowiedz

Arek - 21 godzin temu, *.tpnet.pl No i brawo. Trochę szczęścia, ale ważne 3 punkty. Jesteśmy w dołku i trzeba to przyjąć do wiadomości, a nie tylko jęczeć w komentarzach. Jak było dobrze,, to było och i ach. Jak jest trochę gorzej, ze skrajności w skrajność. Cecha kibica sukcesu. odpowiedz

skrzat - 21 godzin temu, *.centertel.pl Tego potrzeba było drużynie.Nie ważne w jaki sposób ważne zwycięstwo.bedzie dobrze... odpowiedz

Sarcastico - 21 godzin temu, *.plus.pl Zaczynam współczuć Rosołkowi. odpowiedz

Wyrwikufel - 21 godzin temu, *.vectranet.pl Gra słabiutka ale dowiezli dobry wynik z furą szczęścia. Światełko w tunelu do wyjścia z kryzysu. odpowiedz

zeg - 20 godzin temu, *.play-internet.pl @Wyrwikufel: fachowiec się znalazł, co w życiu nie kopnął piłki odpowiedz

legionista - 20 godzin temu, *.orange.pl @zeg: przecież bardzo dobrze napisał, mieliśmy furę szczęścia. Oby to był przełomowy mecz i wszystko co złe już za nami :)

odpowiedz

Single malt - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl W formie sprzed miesiąca, to Legia wygrała by wysoko. A dziś nerwy do końca. Josue klasa. Muci nieźle. Ribeiro imponuje walecznością. Celhaka przyzwoicie. Reszta cienizna, zwłaszcza po przerwie. Hładun jakoś nie błysnął wbrew swojemu fan klubowi. odpowiedz

artic - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @Single malt: D.H

to dobry i ograny bramkarz ale bramkarz musi grać a

a gra babol Tobiasz co za duzo czasu spedzil z jeszcze wiekszym babolem Misztą. odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 15 godzin temu, *.centertel.pl @artic: dokładnie .... racja kolego odpowiedz

Piotr.H - 22 godziny temu, *.virginm.net Gramy baaaaaaardzo kiepsko, aż się boję następnych spotkań.

Dziękuję za 3 punkty, ale na Boga zacznijcie w końcu grać na poziomie Legii Warszawa z meczu z Aston Villą odpowiedz

Paczkomat - 22 godziny temu, *.plus.pl Cudem.... odpowiedz

fan1956 - 22 godziny temu, *.tpnet.pl Powiem krótko ten wynik uratował rosołek/pierdołek. Zidan przy nim to cienki Boluś. W rewanżu proponuję trenerowi jak i Jackowi zaczynać ustalać od geniusza rosołka. odpowiedz

Sl - 22 godziny temu, *.vectranet.pl Gracz meczu Jedza. Ostatni srodkowy obronca a w polu karnym przy akcjach Mostaru prawie jako defensywny. Przy bramce dla Mostaru beda jechac po Wszolku a gdzie jest k…- ostatni srodkowy obronca to samo przy pierwszym spalonym odpowiedz

artic - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl @Sl: Juz Ulatowski w tvp sport pojechal po Wszolku i stwierdzil ze to on jest winien utraty. odpowiedz

Bemowo - 21 godzin temu, *.chello.pl @artic: A kto to jest ku...wa ulatowski?Jakie TV tacy eksperci. Wszołek rzeczywiście nie zagrał dobrego meczu ale ta bramka i parę innych sytuacji to wina Jędzy i Pankowa. Kuciak w studiu bredził o dobrej grze Hładuna. On gra na przedpolu jak trampkarz. Wybronił jeden strzał w środek bramki i tyle. Przy bramce na 0:1 też raczej nie błysnął. Mnie nie przekonał. Koleś prowadzący wywiady po meczu, zwłaszcza z Kramerem rozłożył mnie na łopatki. Poziom pytań jak z podstawówki. odpowiedz

artic - 21 godzin temu, *.t-mobile.pl @Bemowo: Dla mnie moze byc w tvn trwam czy polsat byle by pokazywali odkodowane mecze (L) na zywo jak dzis tvp sport a co do ekspertow to np.bardzo sensownie wypowiada sie A.Wichniarek pomimo ze z Poznania to wole jego posluchac niz Zewłakowów,Podolinskiego czy ciagle spiącego Jusko. odpowiedz

... - 20 godzin temu, *.chello.pl @artic: z Poznania? odpowiedz

artic - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl @...: Jesli okolice Sadyba/Wilanow/ Stegny to Poznań to tak :) odpowiedz

Aqq - 22 godziny temu, *.media.pl Niestety wciąż jest szansa na wyjście z grupy więc drużyna skupi się na tym pucharze biedronki a w lidze co kolejkę będą wtopa. A liga przecież jest najważniejsza odpowiedz

Stary po.eb - 18 godzin temu, *.play-internet.pl @Aqq: czy są jakieś nagrody za naklejki z Biedronki w tym pucharze? Wymieniłbym. odpowiedz

Jimi70 - 22 godziny temu, *.orange.pl Kurna ale mamy farta , 3 razy chyba var nie uznał bramki dla Zrinjskiego , może z UEFY poszły wytyczne żeby gwizdać dla nas po tym, co się stało w Alkmaar :) odpowiedz

Lk - 22 godziny temu, *.chello.pl @Jimi70 : 2 razy był spalony ale ten na 2:2 to jakiś żart, choć dla mnie OK. odpowiedz

Darek - 22 godziny temu, *.chello.pl Brak w pierwszym składzie Tobiasza, Baku i Rosołka plus dużo szczęścia i mamy zwycięstwo.

Gol stracony zupełnie bez obrony. Ogólnie gra słaba ale 3 punkty są nasze.

Znając życie to przegramy z nimi w rewanżu u siebie. odpowiedz

Legijne Piaseczno - 22 godziny temu, *.centertel.pl Pytanie do mądrzejszych. Czy nasi piłkarze mają zakaz strzelania na bramkę zza pola karnego? Bo za każdym razem jest to samo wejść z piłką do bramki albo wycofać do obrony. Tylko Legia! odpowiedz

Syn trenera - 22 godziny temu, *.netfala.pl Poziom trzeciej ligi dolnych regionów tabeli... jakie przełamanie... Tan Zrinski by walczył u nas o utrzymanie... Dalej gramy mega Piach... . Na Plus dziś tradycyjnie Muci, Josue i Celhaka, Ribeiro tez serducho zostawił na boisku... O reszcie na czele z Rosołkiem szkoda gadac... odpowiedz

Okęciak - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Mecz słaby ale w końcu zwycięstwo i bardzo ważne 3 punkty na niełatwym terenie w kontekście wyjścia z grupy. Trzeba się dziś cieszyć. odpowiedz

AntyRosołek - 22 godziny temu, *.orange.pl Co ten Rosołek robił na boisku, te parę naście minut?Dreptał po boisku, a zmęczony jakby rozegrał całe spotkanie. Facet udaje że gra w piłkę na boisku, w ogóle nie doskakuje do przeciwnika nie walczy o piłkę. Niewiem co w nim widzi trener na treningu, że tak na niego stawia. odpowiedz

Syn trenera - 22 godziny temu, *.netfala.pl @AntyRosołek: 1000% racji, żeby on po wejsciu chociaż walczył a on nic... odpowiedz

jarekk - 22 godziny temu, *.metrointernet.pl @AntyRosołek: Tu idzie gra o wysoka stawke. Chca go sprzedac do Pogoni Grodzisk za 15 tysiecy zlotych ale tamci sa niezdecydowani i musi grac zeby przekonac. odpowiedz

AntyRosołek - 22 godziny temu, *.orange.pl @Syn trenera: I jak atakowali, to Rosołek tak wychodził i pokazywał się na pozycję. To było pozorowanie, że wychodzi na pozycję wolną, a bieg to taki ma, jakby w nogi coś mu wplątało się. W klasie B okręgówce, lepiej grają od Rosołka odpowiedz

Lk - 22 godziny temu, *.centertel.pl Cieszy wygrana i 3 punkty. I z pozytywnych informacji to koniec. Sposób i taktyka gry to kombinacja przypadkowych zagrań i farta. VAR był rzeczywiście naszym 12 zawodnikiem. Josue i może Muci pokazali, że są piłkarzami, o dziwo Celhaka miał kilka dobrych zagrań. Kramer przeciętny mimo pięknej bramki. Wszołek i Ślisz słabo. Reszta to kopacze na których szkoda słów. odpowiedz

Trampek - 22 godziny temu, *.125.33 @Lk: Dołączam się do tej opinii w 100% . Nic dodać, nic ująć . odpowiedz

Bemowo - 22 godziny temu, *.chello.pl @Lk: masz rację. Rosołek chyba płaci za możliwość gry. Dodałbym tylko mały pozytyw dla Ribeiro (asysta przy golu Kramera). odpowiedz

AAA - 22 godziny temu, *.chello.pl Wreszcie zmiana na bramce,jeszcze ten kocur Rosołek do A klasy i powinno byc lepiej. odpowiedz

artic - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl Tam przy tej bramce na 2,- 2 nie bylo spalonego albo milimetrowy fajny ten sedzia boczny podnosil choragiewke jak zawiadowca na stacji kolejowej na wszystkie pociągi hi hi hi he he he

.Kostia nie zawiodł musial tego Rosołka wpuscic nie był by sobą :) wymęczone zwyciestwo ale czy to wazne wazne jest to ze 3pkt.jada na Ł3 odpowiedz

jarekk - 22 godziny temu, *.metrointernet.pl Pokaz antyfutbolu(Legia). Takimi wyczynami to sympatii kibicow nie zdobeda. I nikt mnie nie przekona ze najwazniejsze jest zwyciestwo. Gwiazdkom tak sie chce grac jak wilkowi orac. odpowiedz

Rysio - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Z radości idę zjeść kawałek chleba:) odpowiedz

Lfan - 22 godziny temu, *.chello.pl Nie mamy bramkarza :( odpowiedz

Paczkomat - 22 godziny temu, *.plus.pl @Lfan: niestety Dowhań juz nie dojeżdża, zostawia trenowanie Malarzowi, a z Malarza taki trener bramkarzy jak z koziej d... trąba. odpowiedz

Czarny76 - 22 godziny temu, *.. Mecz się odbył…i to tyle na dzisiaj odpowiedz

Andreas - 22 godziny temu, *.play-internet.pl Antyfutbol ale 3 punkty nasze i sporo kasy odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 22 godziny temu, *.play-internet.pl mam wrażenie, że ktoś grubo postawił u bukmachera na dokładny wynik 1:2 odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.aster.pl Brawo druzyna! Celhaka, pan pilkarz Josue i reszta przestraszona. Wiecej charakteru, odwagi i jedziemy dalej. odpowiedz

L56 - 22 godziny temu, *.plus.pl Rosołek, ile razy jeszcze?¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!! odpowiedz

Michał - 22 godziny temu, *.plus.pl Kopanina jak w podstawówce na w-fie ale najważniejsze zwycięstwo i 3 punkty. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

KowaL - 22 godziny temu, *.rogers.com jest lider! brawo odpowiedz

Olo - 22 godziny temu, *.chello.pl Słaby mecz bardzo, ale punkty są. odpowiedz

Dickson Chotowski - 22 godziny temu, *.btcentralplus.com Mioduski na VARze ?? odpowiedz

L - 22 godziny temu, *.aster.pl @Dickson Chotowski: To Mioduski jest potrzebny zeby naprawiac babole sedziow boiskowych? odpowiedz

Lupus - 21 godzin temu, *.centertel.pl @L: Mioduski / Zieliński powinni pogadać z kilkoma zawodnikami przeciwnika i ich skaptować do Legii.

Mieli by ochotę grać za mniejsze pieniądze odpowiedz

Mordziaty - 22 godziny temu, *.aster.pl Brawo! Brzydki mecz, ale 3 pkt są!!! odpowiedz

