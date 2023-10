Fotoreportaże z Mostaru

Legia wygrała w Mostarze 2-1 i cały czas pozostaje w grze o awans do kolejnej rundy LKE! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Mostaru: Fotoreportaż z meczu - 106 zdjęć Mishki Fotoreportaż z meczu - 92 zdjęcia Bodziacha

Geor - 14 godzin temu, *.ap-media.pl Tak, relacja Bodziacha - to się fajnie ogląda.

Jakość zdjęć jest ważna, ale przekaz ważniejszy. Super robota. odpowiedz

tomi - 17 godzin temu, *.chello.pl Druga fotogaleria Bodziacha rewelacja,tak to powinno wygladać zawsze w pucharach,czyli zdjęcia nie tylko trybun,boiska,piłkarzy,ale i foto z miasta,aby choć troche oddać miejscowy klimat odpowiedz

Kamil - 21 godzin temu, *.mrsn.at Dlaczego Legia nie pojechała na zakazie ? odpowiedz

Arek - 20 godzin temu, *.tpnet.pl @Kamil: a no właśnie. Dlaczego nie pojechałeś? odpowiedz

