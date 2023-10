Kramer: Musiałem odpłacić się trenerowi za daną mi szansę

Czwartek, 26 października 2023 r. 23:40 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, TVP Sport

- Dla napastnika każde trafienie jest ważne, ale najważniejsze jest zwycięstwo zespołu. Wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie bardzo trudne i takie było. W zwycięstwie pomogło nam trochę szczęście, ale zasłużyliśmy na to - powiedział po zwycięstwie ze Zrinjskim Mostar zdobywca zwycięskiego gola, Blaz Kramer.









- W weekend zagraliśmy ciężki mecz, z bardzo słabym wynikiem. Wiedzieliśmy, że musimy wyjść z tego chwilowego kryzysu. Dziś pokazaliśmy na boisku, że udało nam się to. Pokazaliśmy nasz charakter i zasłużenie wygraliśmy.



- Trener Kosta Runjaić zna moją historię w Legii, że nie grałem za dużo z powodu licznych kontuzji. Zawsze we mnie wierzy, jest ze mną, wspiera i motywuję. Dał mi dziś szansę i musiałem mu się jakoś za nią odpłacić. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że mi zaufał.



- Dedykacja po bramce była skierowana dla mojej żony i naszego drugiego dziecka. Ona zawsze mnie wspiera w trudniejszych i lepszych momentach, z czego jestem bardzo szczęśliwy i dziękuję jej za to. Ona wie, że ją kocham.