Hładun: Wykorzystaliśmy dziś limit szczęścia

- O tym, że wystąpię dziś od pierwszej minuty, dowiedziałem się dwa, trzy dni temu. Na pewno się z tego cieszę, bo pokazuję na treningach, że też zasługuję na grę. Czekam cierpliwie i dziś dostałem swoją szansę. Fajnie, że wygraliśmy, ale szkoda tej straconej bramki, bo miałem ten strzał na rękach. Cieszę się, że mogę grać, nabijać minuty i pomagać drużynie. - Przy straconej bramce zrobiliśmy jeden błąd w obronie. Za wysoko staliśmy, chcieliśmy złapać przeciwnika na pozycji spalonej. Napastnik został jednak sam, mógł sobie wybrać, w który róg uderzyć i zrobił to tak, że piłka odbita po koźle przyśpieszyła, obiła mi ręce i wpadła do siatki. Nie możemy tak tracić bramek, bo to już kolejna taka sytuacja w europejskich pucharach, gdy tracimy gola w podobny sposób. Musimy wyciągnąć z tego wnioski, ale ogólnie zagraliśmy dobrze w obronie. - Mamy dobrą atmosferę w ekipie bramkarskiej, rywalizujemy jedynie na sportowo. Nikt nikomu nie podkłada kłody pod nogi i kto gra, temu kibicujemy. Dziś Kacper Tobiasz wspierał mnie, gdy on gra, to ja wspieram jego. Mamy naprawdę dobre relację. A na treningu pali się. Gdy widzimy, że ktoś z nas zrobił świetną interwencję, to od razu my chcemy popisać się lepszą. Tylko pozazdrościć, że tak podchodzimy do pracy.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Ogólnie uważam, że Hładun > Tobiasz, ale wczoraj wcale nie zagrał lepiej od swojego kolegi. To był dokładnie ten sam poziom, niby spoko, ale nic ekstra. No, ale może jeśliby pograł więcej to się rozkręci i następnym razem jak będzie miał trudną piłkę na rękawicy to uda mu się ją wybić. Pytanie, czy pogra więcej... odpowiedz

Januszek - 9 godzin temu, *.chello.pl Powiem Ci tak , jesli czytasz to i „Legenda” Legii pan przyspawany Cie tremuje to chlopie uciekaj bo podzilisz los Miszty i Tobiasza odpowiedz

t - 9 godzin temu, *.edu.pl To co pisałem przed meczem to się sprawdziło. Hładun wszedł do bramki i jest zwycięstwo.

Natomiast nie ma co pisać o Tobiaszu, tak jak piszą niektórzy, że jest ręcznik czy miernota. Nie jest tak. Po prostu po Finale Pucharu Polski odwaliła mu sodówa i obniżył loty. Jak się weźmie za siebie i skupi na treningach to szybko wróci do wysokiej formy. odpowiedz

77/82 - 10 godzin temu, *.chello.pl Do wszystkich Soberów, Robinów i innych owoców Kiwi: pamiętacie jak skończyła się poprzednia przygoda Hładuna w pierwszym składzie Legii? Tyle w temacie. Potrzebujemy bramkarza na już! odpowiedz

Lupus - 6 godzin temu, *.centertel.pl @77/82: Kiwi to nielot. odpowiedz

Roma - 11 godzin temu, *.plus.pl Słabiutko. odpowiedz

Sober - 12 godzin temu, *.orange.pl Hładun to bramkarz zdecydowanie lepszy od Tobiasza, tylko bramkarz musi grać regularnie żeby złapać pewność.

odpowiedz

Barnaba - 8 godzin temu, *.tpnet.pl @Sober: I złapać zgranie z obrońcami. Ale o to może być trudno przy takich rotacjach w defensywie. odpowiedz

77/82 - 13 godzin temu, *.chello.pl Hładun niestety taki sam ręcznik jak Tobiasz. Dzisiaj fura szczęścia, szczególnie po drugim nieuznanym golu dla rywali, gdy mieli akcję ze strzałem z 16 metrów, a Hładun tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Takich sytuacji było zresztą więcej. Jednym z celów Legii na najbliższe okienko (ewentualnie lato) powinien być bramkarz. odpowiedz

Robin(L) - 14 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo obyś został w bramce na dłużej może ktoś przejrzał na oczy ze tamta miernota się nie nadaje i posiadzil go na ławce.

Wałcz chłopaku na treningach dawaj z, siebie 100% a będzie dobrze.

Mocno Legia odpowiedz

Kiwi - 16 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo Hładun !!! Jesteś bramkarzem numer jeden odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.