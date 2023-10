Rosołek: Brakuje mi trochę szczęścia

- Z boku mogło to tak wyglądać, że nie dawaliśmy z siebie wszystkiego w ostatnich spotkaniach. Znam jednak siebie i chłopaków i na pewno nie można nam odmówić charakteru czy woli walki. Statystycznym potwierdzeniem są nasze wyniki z GPS-ów, gdzie mieliśmy je na naprawdę dobrym poziomie. Może brakowało nam trochę szczęścia, popełnialiśmy jakieś głupie błędy i byliśmy nieskuteczni. Wiemy, jak takie spotkania wyglądają, gdzie, szczególnie w Ekstraklasie, większość drużyn się przeciwko nam głęboko broni. Jak się nie strzeli jednej, drugiej, trzeciej sytuacji, to często tak jest w piłce, że się dostanie i wtedy ciężej się atakuje. - Ostatnio nawet jak dochodziliśmy do sytuacji, to brakowało nam skuteczności. Każdy zawodnik z ofensywy i defensywy mógł zachować się lepiej w niektórych sytuacjach w ataku. Drużyny coraz lepiej uczą się przeciwko nam grać. Mamy jasny styl, który prezentujemy i zespoły są lepiej do tego przygotowane. Nie może to jednak być usprawiedliwieniem. - Nie trafienie na pustą bramkę w drugiej połowie? To może śmiesznie zabrzmieć, ale zwalam to w moim przypadku na brak szczęścia. Czasami jak napastnikowi idzie, to wszystkim czym się da strzela się bramki, jak się nie odbije, to wpada. Mi trochę tego szczęścia brakuje. Chłopaki też mnie pytali w szatni, jak to nie wpadło. Nie wiem, jak to widać w powtórkach, ale Paweł Wszołek mocno zagrał piłkę, chciałem ją strącić klatką piersiową, ale obrońca, który interweniował przede mną, strącił piłkę i ona uderzyła mnie w bark i poleciała nie w tą stronę, w którą powinna. Na moje nieszczęście obrońca zdążył interweniować. Na moje, jeszcze bez analizy, nie wiem, czy mogłem zrobić coś lepiej w tej sytuacji.

- Nasze ostatnie wyniki nie zadowalały. Wiedzieliśmy, że dzisiejszy mecz będzie ciężki pod względem fizycznym i charakteru. Zrinjski to drużyna, która zostawia serce na boisku, pokazali to szczególnie w meczu z AZ Alkmaar, kiedy po przerwie odwrócili jego losy. Tym bardziej się cieszymy, że udało nam się wygrać dzisiejsze spotkanie i że możemy póki co przewodzić w tabeli - powiedział po meczu ze Zrinjskim napastnik Legii, Maciej Rosołek .

Komentarze (65)

+ dodaj komentarz

dodaj

ja - 2 godziny temu, *.chello.pl Ej co wy się czepiacie chłopaka? Koleś jest prawie jak Messi tylko szczęścia mu brakuje ;) odpowiedz

Mateusz z Gór - 4 godziny temu, *.orange.pl Slisz - 5 komentarzy, Kramer - 5 komentarzy - Rosołek - 61 komentarzy. Wszyscy kibice widzą, kto nie daje rady. Tylko trener nie widzi. Wali mnie to, że nie trafił, bo to się zdarza. Istotne jest to, że poza tym, że nie trafił zagrał BEZNADZIEJNIE. Znowu. Wszedł i ofensywa przestała istnieć. Dziękujemy za kolejny amatorski występ naszej wschodzącej gwiazdy i czekamy na kolejne. odpowiedz

Ziomek - 5 godzin temu, *.oxynet.pl Szczęście to Ty masz że dostajesz tyle minut a na nie, nie zaslugujesz! Jako napastnik nie masz nic, techniki, dryblingu, szybkości itd. odpowiedz

Rossołku, - 6 godzin temu, *.vodafone-ip.de Szczęścia to ty masz całą furę, tylko że wylokowany dachowiec liczy że cie sprzeda, to zajmujesz miejsce w drużynie i kradniesz lepszym minuty na boisku absolutnie nie posiadając żadnych zalet nawet na rezerwy.



A jak nie wiesz czego dokładnie nie masz to ci napiszę;

- nie masz techniki, piłka odbija się od ciebie jak od pieńka

- nie masz dryblingu

- nie masz szybkości

- nie masz sprytu i siły

- jako napastnik nie masz też skuteczności

- no i nie jesteś już młody, ochrona się skończyła, wypełzalaj



to co masz?



NIC, GÓWNO, ZERO



gdybyś naprawdę kochał ten klub to wyjechałbyś gdzieś do okręgówki i pozwolił zapomnieć o koszmarnych występach bez żadnego poŻytku odpowiedz

Ja - 6 godzin temu, *.jmdi.pl Super rozumiemy, dziękujemy za wszystko. Potrzebujemy jednak w Legii graczy, którzy mają więcej....szczęścia! odpowiedz

skreem - 7 godzin temu, *.chello.pl Nie ma może umiejętności na klub walczący o Mistrza Polski, ale za to jest wychowankiem i się stara jak najlepiej potrafi. Biega, naciska, przeszkadza przeciwnikowi w rozgrywaniu, jest takim pierwszym obrońcą, dobrze się zastawia, to też coś tam się liczy w ogólnym rozrachunku. Kontrakt raczej z najniższych w drużynie. A że piłka przy przyjęciu odskakuje... No odskakuje, co zrobić. Może się przy Josue czegoś jeszcze nauczy. Jak nie macie kogo hejtować to polecam tych co dużą kasę przytulają a w ogóle się nie łapią do składu - Charatin i Rose na przykład. odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.plus.pl @skreem: słaby ale walczy. Super! Już go lubię. Twój komentarz też



Proponuję ściągnąć 20 takich zawodników. Co prawda przegramy 95% meczów ale będziemy mogli powiedzieć że walczyliśmy odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @skreem: Masz rację. Charatin, Rose wy dziady. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @skreem: Od dzisiaj w każdym artykule o Rosołku ciśniemy Charatina i Rose. odpowiedz

Kuba - 7 godzin temu, *.telenet.be Marcin szczęścia ale jak na Legię to zdecydowanie umiejętności.

Fart, że jesteś w Legii, fart dla Ciebie, z całym szacunkiem jak ktoś w klubie przejrzy na oczy, fart się skończy, skończy się, tego jestem pewien twoja kariera na szczeblu eklapy. Ligi niżej, jak najbardziej. odpowiedz

majusL@legionista.com - 7 godzin temu, *.174.42 Głowa do góry. Przyjdzie szczęście i gole. Nie poddawaj się i rób swoje!!! odpowiedz

Darek - 8 godzin temu, *.chello.pl Przepraszam panie Maćku ale 5 goli na sezon to jest pana sufit. I nie chodzi tu o szczęście tylko o umiejętności. Niech pan sam sobie odpowie czy taki klub jak Legia jest zadowolony z napastnika, który strzela średnio 3 gole na sezon.I to w naszej nędznej dupoklasie. W żadnym klubie strzelając po 3-4 gole na sezon nie zagrzejesz pan długo miejsca. A klub taki jak Legia to zapewne ostatni na takim poziomie w pana piłkarskiej karierze.

Może w niższej lidze gdzieś tam pan strzeli z 10 goli w sezonie życia. Niestety ale widzę to tak, że jest pan po prostu słaby. Pójdzie pan śladami Skibickiego.

Z drugiej strony zawsze można zostać po treningu i poćwiczyć to i owo ale jak się nie chce to przecież nic na siłę. odpowiedz

... - 8 godzin temu, *.wtnet.de Maciek tu nie chodzi o hejt, o to zeby cię zdołować,dobić,czy znęcać się w kom.na tobie. Po prostu nie masz wystarczających umiejętności czysto piłkarskich aby reprezentować najlepszy klub w Polsce i najbardziej rozpoznawalny polski klub w świecie. I tych umiejętności juz mial nie będziesz. Masz problem z przyjeciem pilki,z wyjsciem na czystą pozycję czy do pilki prostopadlej. Wczoraj bylo kilka takich akcji a ty biegniesz tam gdzie najwiecej obrońców lub się za nimi chowasz. Stoisz przed pustą bramką i piłka się od ciebie odbija i to juz którys raz. Reasumując -szczęście to ty masz,że grasz w Legii nie umiejąc grać. odpowiedz

KMR - 9 godzin temu, *.sejnet.pl Raczej brakuje trochę umiejętności. Niestety, ale Legia to dla Niego za wysokie progi. odpowiedz

Matek - 9 godzin temu, *.proneteus.pl Sory ale brakuje Ci wszystkiego !!!! odpowiedz

Januszek - 9 godzin temu, *.chello.pl Wstydu nie masz twoje nazwisko jest juz wpisane do czarnego notatnika odpowiedz

Paco - 9 godzin temu, *.190.43 Jesteś fajnym chłopakiem i miłym człowiekiem. Natomiast gra w piłkę na tym poziomie to raczej nie twój klimat. Lepiej przenieś się do klubu gdzie będziesz grał , może w jakimś ze środka tabeli . Tak będzie lepiej dla ciebie i dla nas odpowiedz

W Punkt - 9 godzin temu, *.33.122 Brakuje Ci wszystkiego techniki ,agresji ,przeglądu pola,szybkości ale nie szczęścia bo wciąż musi oglądać to beztalencie! odpowiedz

Nemo - 9 godzin temu, *.orange.pl Tylko tobie drewniaku to nie idzie od początku kariery w Legii odpowiedz

Legion - 9 godzin temu, *.194.12 Macie wszyscy obrońcy tego napadziora. Przecież on ma w sobie zero pokory i zawsze tak było. Poprzednio zwalał, że "wychowankowie mają najgorzej", co akurat w jego przypadku było jawną kpiną, a teraz, gdy PO RAZ TRZECI w tym sezonie nie trafia na pustaka, to mówi o braku szczęście. Nie, tobie nie brak szczęścia, tylko elementarnych umiejętności! Won z Legii!!! odpowiedz

Gość niedzielny - 10 godzin temu, *.centertel.pl W sumie co my chcemy od dzieciaka ?Fucha życia się trafiła szef go lubi i tyle .Gość ma wywqlone na to i możemy pisać i hejtować śmiać się i narzekać .Inna sprawa że Zieliński robi mu krzywdę bo to on na niego ma parcie i powiedział że będzie kozak i super napastnik .Ciekawa sprawa ale nie pierwszy i nie ostatni niestety odpowiedz

Dino - 10 godzin temu, *.t-mobile.pl Maciuś tobie brakuje UMIEJĘTNOŚCI zapamiętaj to słowo . odpowiedz

zaba285 - 10 godzin temu, *.grupaping.pl i pomyśleć, że ten gość blokował np Włodarczyka... brakuje mu szczęścia... odpowiedz

tonton - 10 godzin temu, *.futuro.pl Nawet skorumpowany polityk podał by się do dymisji w przypadku takiej niekompetencji. Panie Rosołek - zostaniesz Pan zapamiętany jako najgorszy piłkarz w historii klubu odpowiedz

L - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie zesrajcie się od tego wymyślania błyskotliwych hejtów na naszego wychowanka… odpowiedz

Lao - 9 godzin temu, *.play-internet.pl @L:

Ja tu hejtu nie widzę, każdy pisze jak widzi sprawę tego piłkarza i to raczej się pokrywa w większość opinii. Nie uznaję sytuacji, że wychowanek ma zasługiwać na jakieś specjalne traktowanie z racji tylko, że jest wychowankiem. odpowiedz

... - 8 godzin temu, *.wtnet.de @L: w trakcie srania weź tel.w rękę i poczytaj zanim coś napiszesz. Rosolek nie jest wychowankiem Legii tylko Pogoni Siedlce(2013-2015) odpowiedz

Lis - 8 godzin temu, *.telnaptelecom.pl @...: może zrób podobnie zanim zaczniesz kogoś pouczać bo wiedza jest ogólnie dostępna. Wg przepisów wychowanek w skrócie to młodzieżowiec który przez okres pełnych 3 sezonów lub 36 miesięcy pomiędzy 12 a 21 rokiem życia więc określenie Rosolka wychowankiem jest jak najbardziej zgodne z prawdą i przepisami. odpowiedz

Maverick - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Nie będę oryginalny i napisze jak wszyscy powyżej.Tobie brak umiejętności a nie szczęścia.Raz ci się udało w Wiedniu i to wszystko.W.lidze nic nie strzeliłeś.Nawet asysty nie masz,zdaje się.Wczoraj mogłeś strzelić na 3-1 a tego nie zrobiłeś.A dlaczego??Bo piłka się od Ciebie odbiła jak od ściany.Była prawie że pusta bramka.Należałoby klatka piersiową skierować ją do bramki.

Nie rozumiem trenera Legii.Taki Strzałek jak wszedł z ławki w meczu z Górnikiem to strzeliładnie na 2-1.A i tak dostaje mało szans.A ty wchodzisz o wiele częściej i nic z tego niema. odpowiedz

Lao - 11 godzin temu, *.play-internet.pl Zgadzam się z Kolegami, że szczęście to ty człowieku masz ogromne, że tutaj jesteś i wciąż nie zostałeś skreślony, dostajesz szansę aby w końcu zaistnieć. Jak już wszyscy coś doradzają, to ja też się podzielę swoimi przemyśleniami- jak zmieniłem robotę na na dużo bardziej odpowiedzialną i trudniejszą, początkowo szło nie za bardzo, szef wziął mnie na bok i postawił sprawę krótko- dostajesz szansę i się ogarniasz, albo to za wysokie progi i się żeganmy. Uważam takie podejście za sprawiedliwe i mam nadzieję, że choć trochę podobnie funkcjonuje to u nas w klubie, choć mam pewne co do tego wątpliwości. Przestań człowieku zwalać na szczęście i weź się do roboty, chociaż po to aby zamknąć nam ryje i pokazać jak bardzo się mylimy....

I jeszcze jedno- ktoś tu pisał o ważnych bramkach tego piłkarza. Jak do tej pory nie jest to oszałamiająca ilość, a inna sprawa, że nie tacy paralitycy mieli też swoje 5 minut poprzez strzelenie bramki na miarę sukcesu, więc nie jest to żadne świadectwo na temat potencjału danego piłkarza. odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 11 godzin temu, *.chello.pl Maciek ty wchodzisz i biegasz,jak panienka w jednym tępie. odpowiedz

AAA - 12 godzin temu, *.chello.pl Co Ci brakuje?

Szczęścia to Ci zabraknie jak zostaniesz wywieziony na taczce i w pewnym momencie urwie się kółko.

Masz w sobie trochę ambicji czy tylko liczy się kasa?

Chyba już się za nic nazarabiałeś więc przysymuluj kontuję i więcej nie osłabiaj swoja grą tego klubu a najlepiej miej jaja i sam sobie znajdż innego naiwnego pracodawcę bo szczęścia to miałeś furę że wogóle zaistniałeś w tak wielkim klubie.

Chcesz czekać aż zaczną na Ciebie gwizdać trybuny jak będziesz wchodził z ławki na Ł3?

Zastanów sie Chłopie czy naprawdę warto....

odpowiedz

Egon - 11 godzin temu, *.waw.pl @AAA: Za nic, to wysoki kontrakcik ma Charatin, z którego Legia nie miała i nie ma zupełnie żadnego pożytku, a który dostaje ze 3 razy więcej kasy jak Rosołek.

Rosołek ma na koncie kilka bardzo ważnych dla Legii goli, a Charatin ma spokojne i dobrze płatne wczasy bez żadnej krytyki, bo gość w ogóle nie gra.

odpowiedz

Dzida - 12 godzin temu, *.play-internet.pl Halo, halo, bądźmy precyzyjni, nie szczęścia tylko umiejętności ???? Dwie różne rzeczy. odpowiedz

(L) - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl Szczęścia akurat masz furę, bo nikt przy takim poziomie gry nie grałby w Legii, Tobie drogi Macieju brakuje umiejętności odpowiedz

Kaktus - 13 godzin temu, *.orange.pl A próbowałeś celować w bramkę??? odpowiedz

Władeczek - 13 godzin temu, *.216.110 Po prostu jesteś ogórem. odpowiedz

Wawa - 13 godzin temu, *.chello.pl Mogłeś nie wychodzić na boisko odpowiedz

Marcin - 13 godzin temu, *.net.pl Masz ukryty talent, ukrywaj go dalej odpowiedz

Guny - 13 godzin temu, *.t-mobile.pl XD odpowiedz

hahaha - 14 godzin temu, *.106.67 chyba w programie Milionerzy hahaha odpowiedz

LLL - 14 godzin temu, *.centertel.pl Ależ chłopaku ty masz furę szczęścia ,że z taką grą jesteś w składzie pierwszej drużyny a ja nie widzę cie nawet w rezerwach !!! odpowiedz

Starejaja - 14 godzin temu, *.151.241 Do Maćka Rosołka.

Miałeś czas na naukę i przespałeś. Był taki moment, żartowaliśmy sobie, że Rosołek to tylko z Kapustką (takisłabyależart), i czekałem jak odpalicie mega duet. Niestety poszło bokiem. Mam dużo cierpliwości i dotychczas nie jechałem po Tobie, ale teraz Ci się po prostu należy. O szczęściu, synku, można mówić jak się na nie ZAPRACUJE. Kazimierz Deyna zostawał po treningach, często całkiem sam (wiem bo widziałem, trenowałem wtedy biegi średnie na Legii), i jeszcze kilka godzin biegał i kopał i biegał i kopał.... A teraz ma pomnik pod naszym stadionem. Niestety ty swój niewątpliwy talent zmarnowałeś. Udało ci się na szczęściu (właśnie) strzelić kilka ważnych bramek i myślałeś, że tak już zawsze będzie, a tu figa, niestety trzeba zapie...alać. Z każdym twoim kiksem i takim "brakiem szczęścia" czuję się przez ciebie po prostu oszukany, okradziony z radości oglądania fajnego, młodego piłkarza wychowanka i ziomala. Nie wiem czy to przeczytasz i czy jeszcze masz coś do udowodnienia sobie i mnie (np), ale zamiast udzielać głupkowatych wywiadów to weź się do roboty synku... odpowiedz

paw_pawela - 14 godzin temu, *.tdt.pl dużo szczęścia zatem... odpowiedz

ja - 14 godzin temu, *.netcity.pl brakuje Ci wszystkiego tylko nie szczęścia, masz masę szczęścia że jeszcze ktoś w klubie wierzy w Twój ukryty talent odpowiedz

tekken (L) - 14 godzin temu, *.230.80 Za dużo biegasz. Jesteś napastnikiem i musisz mieć zimną krew i wykańczać akcje, dobijać piłki. Musisz być jak bulterier ;), a tak na serio popatrz sobie jak grał Pipo Inzaghi. Nie przejmuj się głupimi komentami i rób swoje. odpowiedz

wkz - 14 godzin temu, *.esabdns.pl hahahahaha odpowiedz

Legion63 - 14 godzin temu, *.orange.pl Szczęścia ??? Szczęście trzeba umieć sobie zorganizować... odpowiedz

Kazik - 14 godzin temu, *.chello.pl Tobie nogi drewniane przeszkadzają a nie brak szczęścia odpowiedz

Robert Szenfeld - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Zyczę szcześcia w innym klubie odpowiedz

Geor - 15 godzin temu, *.ap-media.pl Termalica Nieciecza Panie Rosołek. Nie czarujmy się. odpowiedz

Paweł - 15 godzin temu, *.centertel.pl Chłop ostatnio jest w dołku ale nie zasługuje na aż taką krytykę z Waszej strony. Wiele mu zawdzięczamy np decydujący gol z leszkiem czy bardzo ważne trafienie w Wiedniu odpowiedz

Bln - 13 godzin temu, *.chello.pl @Paweł : przestań bredzić. W tym miejscu mógł stać inny zawodnik Legii np. Strzałek i też by strzelił, a może już L prowadziła by wyżej gdyby grała w 11 a nie z rosołkiem jak w 10- ciu. odpowiedz

Paweł - 12 godzin temu, *.centertel.pl @Bln: na dwoje babka. Gdzie widzisz brednie? Że jest w dołku? Czy, że strzelał ważne bramki odpowiedz

Piotrek Ochota - 15 godzin temu, *.t-mobile.pl Hahaha, dobre! Oni sami już chyba uwierzyli w te swoje farmazony. Dramat. odpowiedz

Bolo - 15 godzin temu, *.centertel.pl Chłopie jak ty nie potrafisz strzelić z czterech metrów było tylko klatę dołożyć i by piłka sama wpadała do bramki drewno jesteś i tyle odpowiedz

Rytm - 15 godzin temu, *.centertel.pl Chyba umiejętności to nie trochę.

Serio to powiedział czy żartował? odpowiedz

Pusia - 16 godzin temu, *.vectranet.pl Szczęście? Szczęście to będzie jak sobie dasz spokój z grą w Legii… odpowiedz

Elf - 16 godzin temu, *.centertel.pl Szczescia? Rosolek jak przyjmujesz pilke i ona bardzo czesto odskakuje Ci na 2 metry,to tez brak Ci szczescia? Czlowieku Tobie jest brak umiejetnosci a nie szczescia. Obejrzyj powtorki i zobacz jak Ty pilke przyjmujesz,ze bardzo czesto ona odskakuje Ci na 2-3 metry a Ty nazywasz to brakiem szczescia... odpowiedz

Alan - 16 godzin temu, *.t-mobile.pl Panie Drozda idź Pan w CH....z takim zartem..... odpowiedz

ablabla - 18 godzin temu, *.216.234 Szczęście sprzyja lepszym, a ogólny jego bilans w zestawieniu z pechem wychodzi na zero. Każdy jest fachowcem w jakiejś dziedzinie, ty powinieneś być specem od strzelania goli, ale z jakiegoś powodu nie jesteś, oglądając twoją grę człowiek ma wrażenie, że jesteś hydraulikiem, któremu ludzie, nie wiedzieć czemu na upartego noszą komputery do naprawy, więc może pora już zmienić adres warsztatu, żeby uniknąć takich nieporozumień. odpowiedz

Szpila - 14 godzin temu, *.play-internet.pl Parodia, parodia, On chyba go wystawia tylko dlatego że umie się zastawić, tylko jest jeden problem każdy umie ???????????????? odpowiedz

Karol Sztrasburger - 19 godzin temu, *.plus.pl Szczęścia to ci brakowalo w familiadzie. Tutaj zwyczajnie brakuje umiejętności odpowiedz

Ops2 - 20 godzin temu, *.centertel.pl ……życzę Ci dużo tego szczęścia ale nie na Ł3 . Defensywny napastnik tutaj się mie przyda …. odpowiedz

Kylu - 20 godzin temu, *.t-mobile.pl Żart stulecia odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.