3-5.11: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę mecze ligowe zagrają koszykarze Legii (15:30 na Bemowie) oraz futsaliści (19:00 w hali przy Gładkiej). Wejściówki na mecz kosza kupić można na eBilet.pl, na futsal - na Legiafutsal.abilet.pl. W niedzielę w Radomiu czeka nas mecz przyjaźni z Radomiakiem, który obejrzy komplet publiczności. Rugbistki Legii rozegrają IV Turniej Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 sezonu 2023/2024. Ten odbędzie się przy ul. Budowlanej 2a w Mińsku Mazowieckim i zorganizowany zostanie przez naszą sekcję. Rozkład jazdy: 03.11 g. 18:00 Polonia Bytom - Olimpia Elbląg 03.11 g. 20:30 Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec 04.11 g. 12:00 Legia II Warszawa - Legionovia Legionowo [LTC 8] 04.11 g. 15:30 Legia Warszawa - Twarde Pierniki Toruń [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 04.11 g. 17:00 Legia Warszawa - Hegemon Mysłowice [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11] 04.11 g. 17:15 Skra 1921 Warszawa - CWKS Legia Warszawa [A-klasa][Ząbki, ul. Słowackiego 21] 04.11 g. 19:00 Legia Warszawa - AZS UW Wilanów [futsal, ul. Gładka 18] 05.11 g. 17:30 Radomiak Radom - Legia Warszawa Turniej MP w rugby 7 kobiet (Mińsk Maz., ul. Budowlana 2a): 4.11 g. 13:20 Legia Warszawa – Mazovia Mińsk Mazowiecki 4.11 g. 14:00 Legia Warszawa – Diablice Ruda Śląska 4.11 g. 15:00 Półfinał 4.11 g. 15:20 półfinał 4.11 g. 16:00 mecz o 3. miejsce 4.11 g. 16:20 Finał Młodzież: 04.11 g. 10:00 Legia U15 - UKS Varsovia 09 [CLJ U15][LTC 6] 04.11 g. 10:00 Delta Warszawa 08 - Legia U16 [Ząbki, ul. Słowackiego 21] 04.11 g. 10:00 AS Wesoła 13 - Legia LSS U11B [Warszawa-Wesoła, ul. Krótka 1] 04.11 g. 11:00 Legia U7 - Turbo FA 17 (sparing) [ul. Łazienkowska 3] 04.11 g. 11:00 Legia LSS U9 - UKS Żagle Warszawa 15 [ul. Łazienkowska 3] 04.11 g. 11:00 Legia LSS U10 - Błyskawica Warszawa 14 [ul. Łazienkowska 3] 04.11 g. 12:30 Legia LSS U11 - UKS Wilanowskie Wilki 13 [ul. Łazienkowska 3] 04.11 g. 12:30 MKS Grochovia Warszawa 13 - Legia LSS U11 [ul. Szaserów 127] 04.11 g. 14:00 Pogoń Grodzisk 16 - Legia U8 [Grodzisk Maz.] 04.11 g. 14:00 Legia U17 - GKS Bełchatów 07 [CLJ U17][LTC 5] 04.11 g. 14:00 Legia LSS U12 - Marcovia Marki 12 [ul. Łazienkowska 3] 04.11 g. 15:30 Legia LSS U15 - Naprzód Zielonki 09 [ul. Łazienkowska 3] 04.11 g. 16:00 Legia U14 - AP Waleczni Olszewo-Borki 10 [LTC 6] 04.11 g. 17:30 Legia LSS U16 - PAF Płońsk 08 [ul. Łazienkowska 3] 05.11 g. 10:00 Znicz Pruszków 14 - Legia U10 [ul. Bohaterów Warszawy 4] 05.11 g. 10:00 MKS Polonia III Warszawa 11 - Legia LSS U13A [ul. Okopowa 55a] 05.11 g. 10:00 Drukarz Warszawa 11 - Legia U13 [Al. Zieleniecka 2] 05.11 g. 11:00 Real Academy 15 - Legia LSS U9 [Kępa Okrzewska 27] 05.11 g. 12:00 Zagłębie Lubin 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][Lubin] 05.11 g. 16:00 Drukarz II Warszawa 12 - Legia U12 [Al. Zieleniecka 2] 06.11 g. 20:15 KS Ursus II 09 - Legia LSS U15 [ul. Sosnkowskiego 3]

