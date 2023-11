W sobotę mecz futsalistów z AZS-em UW Wilanów

Środa, 1 listopada 2023 r. 13:29 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W najbliższą sobotę o godzinie 19:00, w hali przy ulicy Gładkiej 18 we Włochach, rozegrane zostanie derbowe spotkanie w futsalowej ekstraklasie. Legia Warszawa podejmować będzie zespół AZS-u UW Wilanów. Tym razem to legioniści będą faworytem spotkania - nasza drużyna z 13 punktami na koncie zajmuje 6. miejsce w ligowej tabeli.



AZS z kolei wygrał w tym roku tylko raz, do tego dołożył trzy remisy i przegrał cztery spotkania. Wierzymy, że legioniści zagrają równie skutecznie co w ostatnim meczu ligowym, z Clearexem Chorzów i zapewnią sobie kolejne trzy punkty. Celem Legii na ten sezon jest awans do fazy play-off, czyli zakończenie rozgrywek w górnej ósemce.



Bilety na sobotnie spotkanie kupować można na Legiafutsal.abilet.pl w cenie 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne). Dzieci do lat 3 wchodzą bezpłatnie.



Termin meczu: sobota, 4 listopada 2023 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)

Cena biletów: 15 zł (ulgowe) i 22 zł (normalne)