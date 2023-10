Bilety na mecz z Lechem

Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.

12 listopada o godzinie 17:30 Legia Warszawa zmierzy się na własnym stadionie z Lechem Poznań. Sprzedaż biletów na ten mecz rozpocznie się w niedzielę, po ostatnim gwizdku spotkania ze Stalą Mielec (ok. godz. 17:00). Już teraz wejściówki mogą odbierać posiadacze Subskrypcji na Legię. KUP BILET NA MECZ LEGIA - LECH POZNAŃ

kibic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl ceny kosmos..obejrzę w Tv.. odpowiedz

Drożyzna Miodulskiego - 3 godziny temu, *.98.61 135 zł za bilet? Dziękuję NIE KUPUJĘ! odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Szkoda, że nie 150zł na Żyletę, Janusze biznesu k...a jego mać odpowiedz

Żyleta zawsze - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Na Stał 40 a na Łacha prawie 100%drożej 75 smiecha na sali odpowiedz

Junior - 3 godziny temu, *.106.202 Ceny jak na Ligę Mistrzów... A to tylko mecz z amica???????? odpowiedz

sektor 200 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ceny petarda tylko brać odpowiedz

Kibic L - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Kiedy bilety na mecz w Tychach? odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.164.167 @Kibic L: nie ma i nie będzie odpowiedz

WPI - 4 godziny temu, *.248.90 Drożej się już nie dało....? : odpowiedz

