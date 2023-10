Komentarze (7)

ja - 1 godzinę temu, *.netcity.pl Jaki jest powód tych cyrków ?? jak dojdą do półfinału to też bez publiczności?? to po co grać?? odpowiedz

Niech nie grają w ogóle - 1 godzinę temu, *.telemach.ba Piłka nożna dla kibiców GOŚCI odpowiedz

Horhe - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dno odpowiedz

Misio - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Piłka jest ponoć dla kibiców … odpowiedz

Lemiesz Grochuw - 3 godziny temu, *.plus.pl Nie będą mi zakazywać, pójdę i wejdę jak bende hciał, wojna!!!! odpowiedz

Wycior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Lemiesz Grochuw: ale lekcji polskiego to ewidentnie ci ktoś zakazywał… odpowiedz

Orto - 3 godziny temu, *.lunet.eu @Lemiesz Grochuw: trzeba było „pujść” na całość odpowiedz

