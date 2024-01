Strzałek trafi do Stali Mielec?

Igor Strzałek jest blisko wypożyczenia do Stali Mielec - taką informację podał Paweł Gołaszewski z Piłki Nożnej. Pomocnik ma spędzić w Mielcu najbliższe pół roku. W obecnym sezonie kończący za kilka dni 20 lat zawodnik grał jedynie w końcówkach spotkań. W sumie na boisku spędził zaledwie 123 minuty - zagrał 10 razy w końcówkach meczów i strzelił jedną bramkę, która dała Legii trzy punkty w starciu z Górnikiem Zabrze. Kontrakt Igora Strzałka z Legią obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Errata: bramka Strzałka z Górnikiem dała Legii dwa punkty. Gdyby nie ten gol, Legia skończyła by mecz z jednym "oczkiem". odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.play-internet.pl To będzie dla niego sprawdzian czy ma szansę zaistnieć w ekstraklasie. odpowiedz

OLaf - 2 godziny temu, *.centertel.pl Niestety mamy fatalne szkolenie w tej Miodka akademii a Strzałek jest tego dobrym przykładem, od wielu lat żaden wychowanek nie gra w pierwszym składzie a jak już jakiś wejdzie na końcówki to pokazuje jak słabe jest szkolenie w Miodka akademii... odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.plus.pl @OLaf: Proponuje wziąć porządny rozbieg i tak solidnie przyladowac głową o ścianę. Obecnie to nie Mioduski odpowiada za akademię tylko nie jaki p. Śledź. A poza tym to, że Strzałek nie gra to nie jest wina Loczka tylko trenera który doszedł do wniosku że Strzałek jest za słaby na pierwszą drużynę a bardziej nadaje się,, Ulubieniec Jacka Z " Rosołek który potyka się o własne nogi. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 godziny temu, *.plus.pl W Mielcu nam strzeli odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.orange.pl Strzalek 20-letni pilkarz w zasadzie nie dostawal szans gry wiec wypozyczenie je dobrym krokiem a czy wroci to nie wiadamo a poza tym pilkarze w tym wieku to graja w podstawowych skladach w ligach europejskich wiec u nas wyglada inaczej pewne jednak ze w duzej czesci zalezy od Trenera !!!! odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 4 godziny temu, *.100.246 Haha ale jaja odpowiedz

Egon - 4 godziny temu, *.waw.pl Bardzo dobrze.

Na grę w pierwszym składzie Legii na razie jest za słaby, a szkoda, żeby sie marnował na ławce. odpowiedz

Hutr - 4 godziny temu, *.com.pl A nie lepiej wypożyczyć go do Atlanty Hawks lub Stal Antonio Spurs? odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 2 godziny temu, *.plus.pl @Hutr:



Pomalowac czarną farbą i sprzedać za 30mln dolców jako centra odpowiedz

Peter - 55 minut temu, *.vectranet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Z jego posturą to raczej by się na centra średnio nadawał :-D odpowiedz

Szantosz - 4 godziny temu, *.chello.pl Niech idzie i się ogrywa. Dać w końcu minuty chłopakowi skoro u nas nie są mu dane... odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Dla Igora super szansa. Dla nas oznacza to, że Tobiasz będzie musiał grać choćby był bez formy bo innego młodzieżowca już nie będzie… odpowiedz

