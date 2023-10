Koszykówka

Zapowiedź meczu z CSM Oradea

Wtorek, 31 października 2023 r. 12:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W środę o 19:00 w hali na Bemowie koszykarze Legii podejmować będą wicemistrza Rumunii w spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej FIBA Europe Cup. Wygrana przybliży "Zielonych Kanonierów" do awansu do kolejnego etapu europejskich rozgrywek.



CSM Oradea to klub powstały przed dwudziestu laty. Od 2005 roku klub występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w swoim kraju. Sukcesy na krajowej arenie zaczęli odnosić już po dekadzie. Brązowy medal wywalczyli w roku 2013, rok później zostali wicemistrzem Rumunii, a w roku 2016 świętowali mistrzostwo kraju i dotarli do finału krajowego pucharu. O ile Oradea może pochwalić się trzema tytułami mistrzowskimi (ostatni zdobyty przed czterema laty, po wygranym 3:1 finale z CSU Sibiu), to w Pucharze Rumunii aż siedmiokrotnie docierali do finału i za każdym razem przegrywali decydujące spotkanie. Raz, w 2020 roku zdobyli Superpuchar Rumunii. Klub może poszczycić się również sukcesami na arenie międzynarodowej, bo do takich z pewnością zaliczyć należy trzecie miejsce w rozgrywkach FIBA Europe Cup w sezonie 2020/21. W meczu o trzecie meijsce, Rumuni pokonali rosyjską Parmę Perm 85:76. W sezonie 2022/23, Oradea została wicemistrzem Rumunii, po przegranej 2:4 w finałowej rywalizacji z CS Universitateą Cluj-Napoca.



Przed rokiem najbliższy rywal Legii również rywalizował w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Na pierwszym etapie rozgrywek Oradea zajęła 1. miejsce w swojej grupie (przed późniejszym finalistą rozgrywek, francuskim Cholet Basket) z bilansem 5-1. Na kolejnym etapie, w walce o play-off, zajęli miejsce trzecie (bilans 3-3), tracąc szanse na awans - przez dwie porażki z Anwilem Włocławek. Rok wcześniej, kiedy Oradea grała w jednej grupie z Legią, zespół wyszedł do drugiego etapu z drugiego miejsca, gdzie rywalizował m.in. z Treflem Sopot i z bilansem 5-1 awansował do 1/4 finału. W walce o półfinał FIBA Europe Cup, Rumuni musieli uznać wyższość duńskiego Bakken Bears.







W klubie występują zawodnicy, których możemy doskonale kojarzyć z występów na polskich parkietach. Dwóch z nich zresztą grało już przeciwko Legii przed dwoma laty - to Kris Richard oraz Nikola Markovic. Ten pierwszy występuje na pozycjach 1-3 i w sezonie 2020/21 grał w Zastalu Zielona Góra (śr. 10.6 pkt.). W Oradei występował przez trzy sezony poprzedzające występy w Zastalu, później trafił do Strasbourga, a następnie wrócił do Oradei, w której występuje trzeci sezon z kolei. Marković natomiast w Polsce występował w czterech klubach w latach 2016-19. Najpierw przez półtora sezonu grał w Treflu Sopot, później przez 5 tygodni występował w Zastalu, po czym, jeszcze w tym samym sezonie po raz drugi zmienił klub i trafił do Stali Ostrów, z którą zdobył tytuł mistrza Polski. Kolejny sezon (2018/19) spędził w Anwilu, a na wiosnę przeniósł się do Oradei, gdzie gra do dzisiaj. Mierzący 208 centymetrów Serb występuje na pozycjach 5 i 4. Potrafi rzucać z dystansu, a znacznie większe problemy sprawiają mu rzyty wolne, które trafia ze skutecznością na poziomie 55 procent.







Drugi sezon w Oradei występuje Erick Neal, którego kibice mogą pamiętać z kilkunastu występów w barwach Spójni Stargard w sezonie 2021/22 (śr. 16.2 pkt. i 7.1 as.). Fani Legii z kolei mogą doskonale pamiętać świetny występ Neala przeciwko Legii na Bemowie, w którym zdobył 26 punktów (trafiając 4-krotnie za 3 pkt.), a jego zespół zwyciężył 86:84. Później Neal trafił do Ligi Adriatyckiej (Studentski Centar Podgorica, 13.9 pkt. i 6.8 as.), skąd przeniósł się do Rumunii. Na swoim koncie ma również występy w lidze tureckiej. W Oradei notuje średnio 12.3 punktu na mecz oraz 8.8 asysty. Z kadry Oradei, która przed dwoma laty grała z Legią w klubie pozostał 35-letni środkowy (213 cm), Cătălin Baciu, który dziś pełni rolę zmiennika w strefie podkoszowej. Na pozycji silnego skrzydłowego ważnym ogniwem zespołu jest 29-letni Litwin, Donatas Tarolis, który grał m.in. w Lietkabelis, Universitatei Cluj-Napoce, czy Buducnosti Podgorica. Przed tym sezonem Rumuni zakontraktowali niskiego skrzydłowego z USA, Nijala Pearsona, który pierwszwe kroki w Europie stawiał we Francji i Finlandii, a ostatnie dwa sezony spędził w niemieckim Seawolves (śr. 11.1 pkt.).



W miejsce Marka Ogdena, przed sezonem sprowadzono Lennarda Freemana, który ostatnio grał w Korei Południowej (w barwach Wonju DB). Tam wystąpił w 51 meczach, notując średnio 9.3 pkt. i 8 zb. na mecz. Freeman bardzo rzadko oddaje rzuty z dystansu, a jego piętą Achillesową są rzuty wolne, które wykonuje na skuteczności 59%. Zanim trafił do Korei Południowej, występował m.in. w Izraelu, Belgii i Turcji. Na pozycji rzucającego, zmiennikiem Krisa Richarda jest 30-letni Toddrick Gotcher, mający na swoim koncie występy m.in. w Cholet, Besiktasie, czy ostatnio w rumuńskim CSO Voluntari (śr. 14.8 pkt.). Jego mocną stroną jest skuteczność z dystansu - rzuca za 3 na 40-procentowej skuteczności. Trenerem Rumunów jest Cristian Achim, który związany jest z CSM Oradea od 14 (!) lat.







Zespół CSM-u w obecnym sezonie rozegrał osiem meczów. Sezon rozpoczęli od turnieju kwalifikacyjnego do Basketball Champions League, ale już w starciu z pierwszym rywalem - włoskim Brindisi, musieli uznać wyższość przeciwnika 74:77. Losy meczu ważyły się do ostatnich sekund, ale przegrana trzema punktami czwarta kwarta zdecydowała o odpadnięciu z walki o BCL. Zanim zespół z Oradei przystąpił do rozgrywek FIBA Europe Cup, rozegrał parę meczów ligowych i niespodziewanie w pierwszej kolejce, podopieczni Cristiana Achima przegrali z grupowym rywalem Anwilu - CSU Sibiu (-13). Większą niespodzianką była jednak porażka poniesiona na inaugurację fazy grupowej FIBA Europe Cup, na własnym parkiecie ze słowackim Patrioti Levice 91:93. W drugim meczu w grupie, Oradea pewnie wygrała w wyjazdowym spotkaniu z Katają Joensuu i na pewno walczyć będzie o wyjście z grupy do kolejnego etapu rozgrywek. W Finlandii, Rumuni mieli bardzo słabą skuteczność z dystansu (tylko 22.7% za 3 pkt.), ale bardzo dobrze zbierali na atakowanej tablicy (17 zbiórek w ataku) i skutecznie dobijali swoje niecelne rzuty (30/48 za 2 pkt.). Najlepszym zawodnikiem Oradei w tym meczu był podkoszowy, Donatas Tarolis, zdobywca 18 punktów (9/12 za 2), który dołożył 9 zbiórek.







Legioniści na razie prowadzą w grupie J z dwiema wygranymi na koncie. Wierzymy, że podopieczni Wojciecha Kamińskiego, tak jak w sezonie 2021/22 zakończą pierwszy etap rywalizacji bez porażki i pewnie awansują do kolejnej grupy FIBA Europe Cup. Przypomnijmy, że przed dwoma laty naszym rywalem w grupie była również Oradea. Wtedy Legia najpierw wygrała w Rumunii 76:66, a następnie w rewanżu zwyciężyła na Bemowie 75:68. W tym drugim spotkaniu aż 32 punkty zdobył Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, który trafił pięć "trójek". W ostatnią sobotę legioniści pewnie pokonali w ligowym meczu Arkę Gdynia 87:67, po raz drugi z kolei (po meczu w Levicach), prezentując bardzo wysoką, ponad 50-procentową skuteczność z dystansu.



Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00. Wejście do hali możliwe od 17:30 i wtedy też otwarte zostaną kasy biletowe przy wejściu. Wcześniej wejściówki kupować można tutaj. Transmisję spotkania obejrzeć można na TVP Sport (w aplikacji) oraz na sport.tvp.pl.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 6-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 3-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,3 / 72,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 47,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,2%



Skład: PJ Pipes, Marcel Ponitka, Marcin Wieluński (rozgrywający), Christian Vital, Ray Cowels III, Filip Maciejewski (rzucający), Michał Kolenda, Grzegorz Kulka, (skrzydłowi), Aric Holman, Dariusz Wyka, Josip Sobin, Adam Linowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Popiołek, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Marcel Ponitka, Shawn Pipes/Christian Vital, Michał Kolenda, Aric Holman, Josip Sobin.



Najwięcej punktów: Raymond Cowels 81 (śr. 13.5), Michał Kolenda 61 (10.3), Shawn Pipes 64 (10.7), Christian Vital 58 (14.5).



Ostatnie wyniki: Zastal Zielona Góra (d, 90:72), Fibourg Olympic (w, 59:70), Monbus Obradoiro (w, 74:66), Czarni Słupsk (w, 82:80), Dziki Warszawa (d, 61:62), Spójnia Stargard (w, 81:87), Kataja Joensuu (d, 85:62), Stal Ostrów (w, 71:53), Patrioti Levice (w, 77:86), Arka Gdynia (d, 87:67).



Ostatnie mecze obu drużyn:

03.11.2021 Legia Warszawa 75:68 CSM Oradea

13.10.2021 CSM Oradea 66:76 Legia Warszawa



CSM CSU ORADEA

Liczba wygranych/porażek: 5-3

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 3-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,9 / 76,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 51,4%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 37,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 62,0%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 60,9,2%



Skład: Erick Neal, Tudor Gheorghe (rozgrywający), Kris Richard, Toddrick Gotcher (rzucający), Nijal Pearson, Luca Nastrut, Bogdan Nicolescu, Lennard Freeman, Nikola Markovic, Donatas Tarolis (skrzydłowi), Marian Schmidt, Catalin Baciu, Raul Muresan (środkowi)

trener: Cristian Achim, as. Radovan Markovic



Przewidywana wyjściowa piątka: Erick Neal, Kris Richard, Nijal Pearson, Lennard Freeman, Donatas Tarolis.



Najwięcej punktów: Erick Neal 43 (śr. 21,5), Nijal Pearson 26 (13,0), Lennard Freeman 24 (12,0).



Ostatnie wyniki: NBB Brindisi (w, 77:74), CSU Sibiu (d, 66:79), CSM Universitatea Craiova (w, 69:74), FC Arges (d, 78:74), Patrioti Levice (d, 91:93), Athletic Constanta (w, 75:81), Kataja Joensuu (w, 73:87), CSM Targu Mures (d, 96:75).



Termin meczu: środa, 1 listopada 2023 roku, g. 19:00

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1991 miejsc

Ceny biletów: 20, 30, 40 i 50 zł (ulgowe) oraz 30, 40, 50 i 60 zł (normalne)

Transmisja: sport.tvp.pl, TVP Sport (aplikacja)